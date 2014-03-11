Professional

À titre de plus important fabricant d’équipements de nettoyage dans le monde, nous comprenons que nos clients professionnels, peu importe où ils se trouvent dans le monde, ont des tâches de nettoyage qui leur sont uniques. Nous comprenons aussi que le nettoyage est une nécessité pour laquelle nous avons souvent peu de temps à consacrer. C’est pourquoi notre gamme d’équipements de nettoyage, d’accessoires et de détergents professionnels est conçue dans le but de répondre aux besoins de nos clients. Les produits Kärcher offrent une extraordinaire performance de nettoyage en plus d’offrir une économie de temps et de ressources et d’être faciles à utiliser : ceci permet à nos clients de mettre l'accent sur ce qui est le plus important pour eux.

Commercial Cleaning Equipment
Kärcher Nettoyeurs haute pression

Nettoyeurs haute pression

Kärcher Autolaveuses

Autolaveuses

Kärcher Robots de nettoyage

Robots de nettoyage

Kärcher Balayeuses

Balayeuses

Kärcher Nettoyeurs pour moquette

Nettoyeurs pour moquette

Kärcher Aspirateurs

Aspirateurs

Kärcher Burnishers

Burnishers

Kärcher Polisseuses

Polisseuses

Kärcher Souffleurs

Souffleurs

Kärcher Specialty Equipment

Specialty Equipment

Kärcher Installations de recyclage des eaux usées

Installations de recyclage des eaux usées

Kärcher Technologie d'aspiration industrielle

Technologie d'aspiration industrielle

Kärcher Nettoyeurs et aspirateurs vapeur

Nettoyeurs et aspirateurs vapeur

Kärcher Nettoyage cryogénique

Nettoyage cryogénique

professional zubehör
professional reinigungsmittel
Kaercher_Rental_Application_1.jpg

Service de Location Kärcher

Avec les machines de location, vous utilisez toujours la machine adéquate, optimale pour l'application spécifique.

Service Advisor

Conseiller de Service

Avec notre conseiller de service, vous trouvez facilement et rapidement le service approprié pour votre appareil Kärcher.

Location-bail Kärcher

Location-bail Kärcher

Des paiements mensuels abordables. Maintenez votre flux de trésorerie.

ecoefficiency2015

eco!efficiency

Penser deux étapes à l'avance : mode eco!efficiency.