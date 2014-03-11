Professional

À titre de plus important fabricant d’équipements de nettoyage dans le monde, nous comprenons que nos clients professionnels, peu importe où ils se trouvent dans le monde, ont des tâches de nettoyage qui leur sont uniques. Nous comprenons aussi que le nettoyage est une nécessité pour laquelle nous avons souvent peu de temps à consacrer. C’est pourquoi notre gamme d’équipements de nettoyage, d’accessoires et de détergents professionnels est conçue dans le but de répondre aux besoins de nos clients. Les produits Kärcher offrent une extraordinaire performance de nettoyage en plus d’offrir une économie de temps et de ressources et d’être faciles à utiliser : ceci permet à nos clients de mettre l'accent sur ce qui est le plus important pour eux.