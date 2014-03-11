eco!efficiency – réaliser plus, plus efficacement
Le nom Kärcher est synonyme de puissance, de qualité et d’innovation à travers le monde. Il est aussi très bien connu comme étant une source d'expertise dans le domaine du nettoyage. En tant que leader mondial du marché des systèmes de nettoyage, Kärcher est un vecteur important derrière les développements technologiques, sans pour autant se limiter à ce domaine. Plus de 600 employés travaillent en recherche et développement afin de développer des produits et des processus encore plus économiques et écologiques. À l'aide des technologies les plus avancées en conception, développement et essai, ils cherchent à réaliser leurs objectifs d'efficacité encore plus élevés, une plus longue durée de vie et une meilleure protection de l’environnement. Et avec un haut niveau de service pendant tout le cycle de vie du produit jusqu’au retrait et au recyclage approprié des produits. Toujours conduits par le principe que, pour nous, le client est celui vers lequel tous nos efforts sont axés. Points forts qui démontrent que nous mettons l’accent sur les responsabilités de demain : Kärcher eco!efficiency.
Les signes des temps.
Si vous voulez bouger et changer les choses, vous devez trouver votre direction. Et montrez vos couleurs. Les symboles bleus représentent les différents éléments constituant de Kärcher eco!efficiency et permettent de voir rapidement comment et où la puissance d’innovation de Kärcher a permis d’atteindre de façon mesurable une plus grande et une meilleure efficacité. Kärcher eco!efficiency est mis en œuvre dans tous les domaines d'activité et fait partie intégrante des politiques générales et des actions de l’entreprise.
Tout est possible. Et par-dessus tout, de manière plus efficace.
L'efficacité à plusieurs formes : réduction de la consommation d’énergie, moteur à combustion haute performance, faible consommation de détergents, utilisation de détergents hautement concentrés pour réduire les quantités d’emballage, en plus de la recyclabilité structurelle et/ou la minimisation des composantes. Ce sont des éléments qui peuvent uniquement être mis en place par l'entremise de nouvelles idées et d’innovations technologiques et qui, par-dessus tout, nécessitent la volonté et la capacité de les mettre réellement en application dans nos solutions.
Kärcher offre une gamme complète d’appareils et de produits nettoyants offrant la norme eco!efficiency, avec lesquels les utilisateurs dans différents domaines peuvent réaliser un nettoyage efficace, effectif et écologique. Les appareils Kärcher avec mode eco!efficiency offrent une puissance réduite pour les souillures plus légères, permettant du même coup d’économiser l’énergie et les produits nettoyants, en plus de protéger l’appareil. Les machines Kärcher avec la norme eco!efficiency offrent des fonctionnalités techniques complètes pour économiser de l’énergie, les produits nettoyants et le temps de manière constante.
L’aspirateur à sec eco!efficiency : Puissant. Économique. Silencieux.
Avec une puissance consommée inférieure de 40 %, l'aspirateur à sec eco!efficiency procure 98 % de la puissance d’aspiration de l’unité de base, ce qui est plus que suffisant pour le nettoyage quotidien. Les appareils eco!efficiency sont aussi remarquablement et de manière mesurable plus silencieux en étant simplement la moitié moins bruyant.
Le T 12/1 eco!efficiency, par exemple, possède un rapport performance de nettoyage et utilisation d’énergie optimale qui contredit une fois pour toutes la croyance populaire que la puissance peut être uniquement remplacée par plus de puissance. Rien ne se perd et rien ne crée. Les aspirateurs à sec avec une puissance motrice de 750 Watts disposent de la puissance nécessaire pour être utilisés dans les bureaux et les hôtels. La puissance d’aspiration est inadéquate en dessous de 200 Watts, mais s'améliore graduellement à partir de 200 Watts.
Un moteur de 750 Watts offre la puissance d’aspiration idéale, ce qui est plus que suffisant pour enlever la poussière domestique sur les textiles ou les surfaces dures. Une puissance d’aspiration plus élevée entraîne seulement de légères améliorations des résultats de nettoyage. Une puissance d’aspiration plus élevée peut aussi rendre plus difficile le nettoyage des tapis de haute-laine. La puissance d'aspiration a donc ses avantages et ses inconvénients.
Hautement efficace : HDS-E 8/16-4 M eco!efficiency.
Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS-E 3.3/25-4 M à la fine pointe de l’innovation de Kärcher établit les normes en matière de rendement énergétique et offre la solution optimale pour économiser de l’énergie : en économisant jusqu’à 40 % d’économie d’énergie en mode attente.
Le HDS-E 3.3/25-4 M de Kärcher génère de l'eau chaude avec avec une tension de 460 V c.a. et peut être utilisé aux endroits où les gaz d’échappement sont indésirables ou interdits. Pour la saleté particulièrement tenace, la température de l'eau peut être augmentée jusqu’à 185 °C. Le HDS-E 3.3/25-4 M est muni d’un chauffe-eau en acier inoxydable résistant à la corrosion, un dispositif de protection contre le calcaire intégré, dispositif de basculement pratique pour faciliter la manipulation et un tiroir verrouillable pour les accessoires et les outils.
Le HDS-E 3.3/25-4 M de Kärcher réduit la consommation d’énergie jusqu’à 40 % en mode attente grâce à son chauffe-eau isolé, selon l’application et la version. Le graphique ci-dessous illustre la dissipation de chaleur d’un chauffe-eau isolé (à gauche dans l’image) en comparaison avec un chauffe-eau non isolé.
Ayez deux longueurs d'avance : mode eco!efficiency
Les développements importants arrivent naturellement en plusieurs étapes. Un des développements les plus novateurs dans le domaine des équipements de nettoyage est le mode eco!efficiency Karcher, qui est facile à sélectionner même pendant le nettoyage. En mode eco!efficiency, la machine fonctionne automatiquement à son plus haut niveau d'efficacité. Ceci permet de réduire de manière perceptible la consommation d’énergie, d'eau et de produits nettoyants. Il réduit aussi l’usure normale sur les matériaux et l’appareil, entraînant des périodicités d’entretien plus longues, diminuant les coûts de service et offrant une durée de vie plus longue.
Autolaveuses avec le mode eco!efficiency
Plusieurs séries de modèles d’autolaveuses Kärcher avec fonctionnement autotracté ou avec conducteur porté sont déjà munis du mode eco!efficiency. Dans ce mode, la vitesse de la brosse et la puissance d'aspiration sont réduites à un niveau adéquat pour les souillures plus légères. Ceci permet d’obtenir d’excellents résultats de nettoyage avec une consommation significativement plus basse et réduit l’usure normale de l’équipement. Une économie de 20 % en énergie et de 10 % en eau et en détergent peut être réalisée avec le mode eco!efficiency. Des augmentations importantes en efficacité seront bientôt possibles grâce aux nouvelles idées et aux innovations technologiques déjà en développement et en essai.
Nettoyeurs haute pression avec mode eco!efficiency
En raison de leur principe de fonctionnement, les nettoyeurs haute pression nécessitent une plus grande quantité d’énergie en plus de produits nettoyants additionnels lorsque cela est approprié pour de la saleté vraiment tenace. Le nettoyage à l’aide d’un nettoyeur haute pression à eau chaude est cependant une technologie efficace en comparaison avec le nettoyage conventionnel. Avec de l'eau chaude à haute pression, des résultats de nettoyage comparables peuvent être atteints avec une quantité d'eau beaucoup moins importante. Les nettoyeurs haute pression HDS de Kärcher peuvent cependant être utilisés pour les tâches de nettoyage plus exigeantes qui seraient complètement inimaginables avec seulement de l’eau, des produits nettoyants et le récurage à la main. L’utilisation de l’énergie thermique est compensée par l’économie d'eau et de produits nettoyants. Le temps économisé permet d’obtenir un autre effet économique important.
Le HDS de Kärcher avec mode eco!efficiency augmente de manière importante le progrès en matière d'efficacité. Si le mode eco!efficiency est actif, la température de l'eau est à 60 °C (140 °F), parce qu’une température de 60 °C (140 °F) est amplement suffisante pour accomplir la plupart des tâches de nettoyage. Non seulement pour des niveaux de saleté légers, mais aussi pour des niveaux de saleté moyens. Le mode eco!efficiency du HDS de Kärcher offre un équilibre parfait entre la performance de nettoyage et l’utilisation d’énergie sans pour autant compromettre les résultats.