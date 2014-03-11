eco!efficiency – réaliser plus, plus efficacement

Nettoyeurs haute pression avec mode eco!efficiency

En raison de leur principe de fonctionnement, les nettoyeurs haute pression nécessitent une plus grande quantité d’énergie en plus de produits nettoyants additionnels lorsque cela est approprié pour de la saleté vraiment tenace. Le nettoyage à l’aide d’un nettoyeur haute pression à eau chaude est cependant une technologie efficace en comparaison avec le nettoyage conventionnel. Avec de l'eau chaude à haute pression, des résultats de nettoyage comparables peuvent être atteints avec une quantité d'eau beaucoup moins importante. Les nettoyeurs haute pression HDS de Kärcher peuvent cependant être utilisés pour les tâches de nettoyage plus exigeantes qui seraient complètement inimaginables avec seulement de l’eau, des produits nettoyants et le récurage à la main. L’utilisation de l’énergie thermique est compensée par l’économie d'eau et de produits nettoyants. Le temps économisé permet d’obtenir un autre effet économique important.

Le HDS de Kärcher avec mode eco!efficiency augmente de manière importante le progrès en matière d'efficacité. Si le mode eco!efficiency est actif, la température de l'eau est à 60 °C (140 °F), parce qu’une température de 60 °C (140 °F) est amplement suffisante pour accomplir la plupart des tâches de nettoyage. Non seulement pour des niveaux de saleté légers, mais aussi pour des niveaux de saleté moyens. Le mode eco!efficiency du HDS de Kärcher offre un équilibre parfait entre la performance de nettoyage et l’utilisation d’énergie sans pour autant compromettre les résultats.