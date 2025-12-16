Accessoires d'arrosage
La pluie, réinventée par Kärcher. La gamme complète d'accessoires d'arrosage proposée par Kärcher donnera le sourire à tous les amoureux du jardin. Les pompes et les accessoires d'arrosage se complètent parfaitement et vous offre un fonctionnement respectueux des ressources naturelles. C'est l'assurance d'une utilisation la plus effiace et économe possible de l'eau. Kärcher propose des lances, des pistolets, des arroseurs, des tuyaux, des programmateurs, des pompes, des raccords et des systèmes de rangement, tous conçus avec la plus haute exigence de qualité, pour vous permettront de profiter au maximum de la beauté naturelle de votre jardin. Quel que soit le produit Kärcher que vous utilisez, vous savez que vous avez fait le bon choix.
Raccords et lances
Les pistolets et lances d'arrosage Kärcher impressionnent par leur conception ergonomique et leur facilité d'utilisation. Le jet s'ajuste en fonction de chaque besoin.
Raccords universels et connecteurs
Connecter, déconnecter et réparer : Kärcher a ce qu'il vous faut, et ce, pour tous les accessoires et tuyau d'arrosage courants.
Arroseurs
Arroser dans les moindre recoins : notre vaste choix d'arroseurs permet de trouver la solution la plus adéquate pour tous les profils de jardin, grands ou petits, plats ou en pente.
Rangements de tuyau
Toujours bien rangé, toujours prêt à l'emploi : avec les rangements de tuyau Kärcher comme les dévidoirs, les chariots dévidoirs, les stations d'arrosage et les supports à tuyau, l'arrosage devient aussi facile que rapide, quel que soit l'endroit du jardin.
Arrosage automatique
Même lorsque vous êtes en vacances, vous n'avez pas à vous soucier de votre jardin : les programmateurs de Kärcher contrôlent votre installation d'arrosage avec précision.
RAMENEZ LE WOW DANS VOTRE OASIS.
Votre jardin comme une île de détente et de paix, la retraite idéale loin de la vie quotidienne trépidante. Avec les solutions d'arrosage de Kärcher, vous avez le choix et décidez combien de temps vous voulez consacrer à l'arrosage. Qu'ils soient automatiques ou manuels, les systèmes d'arrosage Kärcher garantissent que tout est en pleine floraison et que l'eau précieuse est utilisée de manière optimale et écologique.
Une vue d'ensemble de nos systèmes d'arrosage
Découvrez le large éventail de tâches d'arrosage que vous pouvez effectuer avec nos produits de jardin.