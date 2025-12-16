Raccords et lances

L'eau sous sa plus belle forme. Seule une forme d'arrosage parfaitement ajustée permet d'obtenir un arrosage optimal. Avec sa vaste gamme de pistolets d'arrosage et de lances, Kärcher offre des solutions adaptées à tous les besoins. La forme d'arrosage et la quantité d'eau peuvent être ajustées avec précision en fonction de la plante afin de la protéger, assurant ainsi un entretien exemplaire. La cerise sur le gâteau : tout gaspillage d'eau inutile est pratiquement exclu. La précieuse ressource parvient exactement à l'endroit voulu, avec la bonne quantité.