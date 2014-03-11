Nos nettoyeurs haute pression
Marque de nettoyeurs haute pression la plus vendue actuellement
Kärcher a reçu un GUINNESS WORLD RECORDS™ en tant que marque de nettoyeurs haute pression la plus vendue actuellement.
Nettoyeurs haute pression
Une polyvalence inégalée – le nettoyage à haute pression avec Kärcher. Dans le monde entier, le nom de Kärcher est synonyme de performance, de qualité et d’innovation. En tant que fabricant du premier nettoyeur haute pression, Kärcher est aujourd’hui leader sur le marché. Kärcher n’a jamais cessé d’optimiser le principe du nettoyage haute pression : plus de performances, une consommation réduite, une durée de vie prolongée et des temps de nettoyage moins longs. Kärcher offre une gamme de machines qui satisfait à toutes les exigences en matière de technique et d’applications : à eau chaude ou froide, à moteur électrique ou thermique, mobile ou stationnaire.
Nettoyeurs haute pression à eau froide
Pour le nettoyage quotidien des appareils, véhicules ou bâtiments, ils éliminent les souillures même tenaces grâce à un débit et une pression élevés.
Nettoyeurs haute pression à eau chaude
Avec des prestations supérieures à l’eau froide à pression égale, ils vous impressionneront par leur grand confort d'utilisation et leur technologie pointue.
Nettoyeurs haute pression stationnaires
Les nettoyeurs haute pression stationnaires sont parfaitement adaptés aux domaines d'utilisation les plus divers. L'eau sous haute pression est directement acheminée jusqu'aux points de prélèvement via un réseau de conduites installé de manière fixe.
Remorques de nettoyeur haute pression
Le système de nettoyeur haute pression mobile personnalisable de Kärcher est une solution robuste et pratique pour le nettoyage sur site. Vous avez le choix entre une remorque à deux essieux ou à un essieu, un nettoyeur haute pression à eau chaude, à essence ou au diesel et un large choix d'options et d'accessoires nécessaires pour répondre à de nombreuses applications de nettoyage. Les modèles de remorques Kärcher sont conformes aux exigences de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) et de l’Association nationale des constructeurs de remorques (NATM). Ils fournissent un grand réservoir d'eau à bord et tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sont certifiés conformes aux normes de sécurité UL et CSA.
EASY1Force trigger Gun
Aucun effort. Prenez la lance en main et le pistolet fait le travail pour vous. Votre main vous dira merci ! Kärcher présente le pistolet haute pression le plus simple à utiliser du monde, le nouveau EASY!Force.
Avantages des nettoyeurs haute pression à eau chaude
L’eau chaude produite par les nettoyeurs haute pression à eau chaude permet de réduire la pression d’utilisation, le temps de nettoyage et la quantité de produits nettoyants utilisés. Avantages des nettoyeurs haute pression à eau chaude comparés aux nettoyeurs haute pression à eau froide :
- Meilleur résultat de nettoyage
- Réduction de la quantité de détergent utilisée
- Temps de séchage réduit
- Hygiène améliorée
- Temps de travail diminué
L’utilisation de l’eau chaude permet de réduire jusqu’à 35 % le temps de nettoyage en plus d’offrir de meilleurs résultats de nettoyage.
Détergents pour nettoyeur haute pression
Les détergents et les produits d’entretien Kärcher pour nettoyeur haute pression sont conçus pour obtenir le maximum de résultat de nettoyage avec le minimum d’énergie et de temps. Ils réduisent également le niveau de pollution par eaux usées provoqué par les résidus d’huile minérale grâce à leurs formules spéciales qui se filtrent et se séparent facilement.
Nettoyage et protection des véhicules commerciaux
Les produits nettoyants hautes performances offrent un puissant pouvoir nettoyant pour la saleté tenace sur les routes et les chantiers de construction; ils peuvent être utilisés avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude et à eau froide.
Adaptabilité pour les applications industrielles
Les produits nettoyants doux et à action rapide permettent aussi d’enlever la saleté tenace comme les huiles, la graisse et la rouille.
Les surfaces polies de l’entrée de votre concessionnaire automobile
Une salle d'exposition d’un lustre éclatant et le maintien de la valeur sur toutes les automobiles, même sous le capot, grâce aux produits nettoyants pour tous les types de surfaces et de matériaux.
