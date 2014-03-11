Avantages des nettoyeurs haute pression à eau chaude

L’eau chaude produite par les nettoyeurs haute pression à eau chaude permet de réduire la pression d’utilisation, le temps de nettoyage et la quantité de produits nettoyants utilisés. Avantages des nettoyeurs haute pression à eau chaude comparés aux nettoyeurs haute pression à eau froide :

Meilleur résultat de nettoyage

Réduction de la quantité de détergent utilisée

Temps de séchage réduit

Hygiène améliorée

Temps de travail diminué

L’utilisation de l’eau chaude permet de réduire jusqu’à 35 % le temps de nettoyage en plus d’offrir de meilleurs résultats de nettoyage.