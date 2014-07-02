Nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Medium

Brûle pour son travail. Le nettoyage dans le bâtiment ou l'agriculture est une tâche ardue. Nos nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Medium ont été développés spécialement à cet effet. Avec des accessoires de premier choix et une prise en main ergonomique ou en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et un format robuste, selon les besoins. Toujours de la partie : la qualité élevée et les performances de pointe, avec un maximum de 210 bar de pression et 1 000 l/h de débit. Voilà ce qui caractérise les nouveaux appareils de la gamme Medium.