Nettoyeurs haute pression à eau chaude
Avec des prestations supérieures à l’eau froide à pression égale, ils vous impressionneront par leur grand confort d'utilisation et leur technologie pointue.
Nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Medium
Le nettoyage dans le bâtiment ou l'agriculture est une tâche ardue. Nos nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Medium ont été développés spécialement à cet effet. Avec des accessoires de premier choix et une prise en main ergonomique ou en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation et un format robuste, selon les besoins. Toujours de la partie : la qualité élevée et les performances de pointe, avec un maximum de 210 bar de pression et 1 000 l/h de débit. Voilà ce qui caractérise les nouveaux appareils de la gamme Medium.
Gamme Compact
Nettoyer des véhicules. Procéder au nettoyage des moteurs de véhicules. Éliminer la saleté des escaliers extérieurs. À l'eau chaude sous haute pression avec jusqu'à 180 bar et 900 l/h. Voici la nouvelle gamme Compact.
Gamme Upright
Les nettoyeurs haute pression à eau chaude de la gamme Upright, performants et robustes, séduisent par leur maniabilité, leur légèreté et leurs commandes intuitives. Ils sont parfaits pour les artisans, les petites entreprises ou les sociétés de nettoyage.
Gamme spécifique
L'utilisation des nettoyeurs haute pression à eau chaude électriques s'impose avant tout dans les locaux sanitaires, hôpitaux, cuisines industrielles, piscines et partout où les émissions de gaz sont gênantes et interdites.
Gamme thermique
Sans branchement éléctrique, les nettoyeurs haute pression à moteur thermique permettent un plus grand confort d'utilisation et une meilleure maniabilité de l'appareil.