Ronds et plats, les robots aspirateurs laveurs circulent en silence dans les pièces d'habitation. Avançant avec détermination en évitant les obstacles, ils respectent fidèlement leur itinéraire. Fini la corvée du nettoyage des sols, les robots aspirateurs laveurs de Kärcher s'en chargent. Les sols durs et les moquettes à poils courts sont nettoyés en toute autonomie. Le robot aspirateur laveur, avec sa fonction combinée assurant à la fois aspiration et lavage du sol, convient particulièrement aux intérieurs dotés aussi de nombreux tapis.

Nos robots aspirateurs laveurs

Points forts

Robot, cloud et application : 3 composants, un seul système cohérent

Les robots aspirateurs laveurs Kärcher offrent un vaste éventail de fonctions et de possibilités de configuration tout en étant très faciles à utiliser. La combinaison du robot, du cloud et de la commande par application mobile constitue une base optimale pour un résultat de nettoyage optimal. Utilisez la fonction de programmateur et la configuration de programmes de nettoyage pour l'adapter à vos besoins individuels. Et si des mises à jour de sécurité ou des extensions des fonctionnalités du robot sont disponibles, vous recevrez automatiquement une notification dans l'application. Découvrez dès maintenant nos solutions de nettoyage autonomes pour votre quotidien et gagnez du temps pour profiter des petits bonheurs de la vie.

Person controlling robotic vacuum cleaner by smartphone app

Le futur, c'est maintenant, avec le nettoyage autonome

Lorsque vous n'êtes pas chez vous, démarrez facilement nos robots aspirateurs laveurs haut de gamme grâce à l'application mobile, et retrouvez une maison impeccable à votre retour. À l'avant-garde de la technologie, notre gamme de robots offre des performances exceptionnelles. Grâce à la navigation laser LiDAR, technologie de pointe, nos robots établissent d'abord un plan de votre maison. Lors des nettoyages ultérieurs, leurs capteurs précis leur permettent de s'orienter sans faille, de contourner les objets dans la pièce et de faire demi-tour au bon moment au niveau des marches d'escalier. Notre série RCV prend en charge l'aspiration et le lavage des sols, offrant ainsi une solution de nettoyage complète. Les tapis sont nettoyés en profondeur en mode aspiration, tandis que le robot les évite habilement en mode lavage. Vous pouvez compter sur les performances de nettoyage exceptionnelles et les fonctions avancées de nos robots pour vous faciliter le quotidien. Pendant que vos sols sont soigneusement aspirés et nettoyés pour vous, vous pouvez vaquer à d'autres occupations.

Robot vacuuming and mopping in front of stairs

Vous avez le choix : différents niveaux de nettoyage et plusieurs méthodes de nettoyage

Les robots aspirateurs laveurs Kärcher sont extrêmement polyvalents. Simple nettoyage à sec à l'aide de la turbine d'aspiration et de la brosse, nettoyage combiné avec la fonction de lavage supplémentaire à l'aide de la lingette en microfibres et du réservoir d'eau propre : tout est possible. Et avec une commande pratique par application mobile, tout est sous contrôle. Les paramètres de nettoyage tels que la puissance d'aspiration ou la quantité d'eau utilisée lors du lavage peuvent être ajustés individuellement, en fonction des besoins. Il est aussi possible de passer plusieurs fois sur les zones plus encrassées, pour un nettoyage plus poussé.

Robot mopping up footprints

RCV 3 – LE MODÈLE D'ENTRÉE DE GAMME

Aspiration à sec ou lavage humide : notre modèle d'entrée de gamme maîtrise les deux

Gagnez du temps pour profiter des petits bonheurs de la vie tandis que l'un de nos robots nettoyeurs se charge d'aspirer et de laver le sol. Notre modèle d'entrée de gamme RCV 3 nettoie de façon autonome, systématique et parfaitement fiable tous les sols durs courants de la maison ainsi que les moquettes à poils courts, et ce, bien entendu aussi lorsque vous n'êtes pas à la maison. L'application vous permet d'adapter le nettoyage à vos besoins individuels et à votre intérieur. C'est vous qui décidez ce qui doit être nettoyé et quand. Établissez des programmes de nettoyage distincts pour chacune des vos pièces. Définissez des zones d'exclusion si le robot aspirateur doit éviter certaines zones. Ou utilisez la fonction de nettoyage ponctuel pour l'envoyer vers des zones nécessitant une attention particulière. La cartographie de toutes les pièces établie à l'aide de la navigation LiDAR précise et de capteurs ultra sensibles, capables de détecter les escaliers et les paliers surélevés, garantit des itinéraires de nettoyage sécurisés.


Caractéristiques techniques

Puissance d'aspiration : 2 500 Pa
Autonomie : 120 min
Bac à déchets 2 en 1 (330 ml) avec réservoir d'eau propre (170 ml)
Bac à déchets secs : 500 ml

Caractéristiques du RCV 3

icon_arrow

icon_arrow

RCV 5 – LE MODÈLE INTELLIGENT

Aussi efficace que le RCV 3, l'intelligence artificielle en plus

Pour vous assurer que les chaussures et les câbles qui trainent ne se feront pas dévorer par le robot aspirateur, utilisez l'intelligence artificielle du RCV 5. Avec ce modèle haut de gamme, ne vous souciez plus du nettoyage des sols. En plus de la navigation LiDAR, ce robot aspirateur laveur est équipé d'un système à double laser et d'une caméra. Ainsi, tout obstacle est détecté et contourné avec une fiabilité absolue. Son fonctionnement silencieux fait du RCV 5 un colocataire extrêmement agréable. Ce robot nettoyeur aspire à sec les sols durs ou les lave, selon le programme sélectionné. Pour un nettoyage poussé des moquettes, la fonction Auto Boost permet une extraction particulièrement puissante de la poussière hors des textiles. En mode lavage, les moquettes sont évitées. L'application mobile est très pratique pour commander le RCV 5.


Caractéristiques techniques :

Puissance d'aspiration : 5 000 Pa
Autonomie : 120 min
Bac à déchets secs : 330 ml
Réservoir d'eau propre : 240 ml

Caractéristiques du RCV 5

icon_arrow

icon_arrow

NETTOYAGE AUTONOME – GRÂCE À L'APPLICATION HOME ROBOTS

L'application Kärcher Home Robots vous donne accès à toutes les fonctions essentielles de votre robot aspirateur laveur. Le nettoyage autonome offre en outre une multitude de nouvelles possibilités, allant jusqu'à la définition d'heures de nettoyage et à la création de plannings de nettoyage, et ce, de façon parfaitement nomade. Vous n'êtes pas encore rentré et souhaitez démarrer un nettoyage avant d'arriver à la maison ? Pas de problème : il vous suffit d'activer le robot à l'aide de l'application sur votre smartphone et de vous réjouir à l'idée de retrouver une maison propre. L'application Kärcher Home Robots est disponible gratuitement dans l'App Store d'Apple ou via Google Play. Il vous suffit de la télécharger pour lancer directement le premier nettoyage autonome.

Data protection

Protection des données

L’intégralité des données échangées entre l’application Home Robots sur votre smartphone et votre robot aspirateur laveur transitent par un cloud hébergé par des serveurs situés exclusivement en Allemagne. En tant que fabricant établi en Allemagne, Kärcher attache, en effet, une importance particulière à la protection des données et se conforme avec le plus grand soin à toutes les dispositions légales locales en vigueur. Des actualisations et des mises à jour de sécurité sont régulièrement proposées pour que votre application reste à jour et que vos données soient protégées.

Setting up cleaning areas

Structuration des zones à nettoyer

Les robots aspirateurs laveurs de Kärcher nettoient de façon autonome et systématique. L'application permet de définir des zones interdites que le robot ne doit pas nettoyer, ou qu'il doit juste aspirer sans les laver. Et s'il s'agit d'éviter des pièces entières, leur entrée peut être interdite à l'aide de la fonction « Virtual Walls », ou murs virtuels. Le tout peut être configuré de manière simple et intuitive dans l'application.

Variety of cleaning modes

Différents modes de nettoyage

L'éventail de fonctions proposées par notre application Home Robots va bien au-delà des fonctions de base nécessaires au nettoyage autonome. Aspiration à sec, lavage humide ou combinaison des deux programmes de nettoyage : l'application est un moyen pratique de définir le mode de nettoyage pour vos pièces ou pour des zones spécifiques. En outre, vous pouvez configurer individuellement de nombreux paramètres – de la puissance pendant l'aspiration jusqu'au débit d'eau pendant le lavage.

Cleaning schedule 2.0

Planning de nettoyage 2.0

La fonction programmateur de l'application Home Robots vous permet d'établir votre planning de nettoyage personnalisé pour les robots aspirateurs laveurs Kärcher. Vous pouvez y définir les jours et les heures d'intervention du robot ainsi que les zones à parcourir et le programme de nettoyage à appliquer pendant ce laps de temps. Grâce à la cartographie de toutes les pièces, vous pouvez ajuster chacun des paramètres de nettoyage, pour chaque pièce.

Spot cleaning and area cleaning

Nettoyage ponctuel et nettoyage de zone

En cas d'apparition inopinée de petites salissures, deux solutions souples sont possibles. En cas de salissures ponctuelles, vous pouvez utiliser l'application pour définir un lieu spécifique pour le nettoyage ponctuel, qui sera alors nettoyé de manière ciblée. Et en cas de salissures plus étendues, l'application vous permet même de définir la taille de la zone à nettoyer, pour un nettoyage d'appoint rapide mais ciblé.

Activating and deactivating functions

Activation et désactivation de fonctions

Dans l'application, diverses fonctions peuvent être activées ou désactivées séparément : par exemple les fonctionnalités d'IA sur le RCV 5. Sur le RCV 5, l'Auto Boost peut être désactivé sur les moquettes, afin de nettoyer en continu, à une faible puissance d'aspiration constante, en cas d'encrassement peu important. Cela permet de faire des économies d'électricité et de prolonger les intervalles de nettoyage avant que le robot ne doive retourner à la station de recharge.

Accessory statistics

Statistiques des accessoires

La sollicitation d'un robot aspirateur laveur est différente dans chaque foyer et dépend entre autres de la taille de la surface à nettoyer, du degré d'encrassement et de la fréquence des trajets de nettoyage. Par conséquent, l'usure des accessoires est aussi plus ou moins rapide. L'application Home Robots vous indique quand remplacer chaque accessoire en fonction de sa durée d'utilisation optimale. Cela permet de garantir que le robot soit toujours parfaitement équipé pour toutes ses tâches, gage d'un résultat de nettoyage irréprochable.

Cleaning history

Historique de nettoyage

Chaque itinéraire de nettoyage est consigné et enregistré en temps réel dans l'application Home Robots. Vous pouvez ainsi garder un œil curieux sur la vie de votre robot nettoyeur. Quand l'appareil a-t-il parcouru quelles pièces, quels trajets a-t-il effectué à cet effet et combien de mètres carrés de revêtement de sol ont été aspirés ou lavés ? Vous pouvez suivre exactement les activités de votre robot aspirateur laveur à tout moment, même lorsque vous n'êtes pas chez vous.

Other functions

Autres fonctions

L'application Home Robots vous permet d'accéder à toutes les fonctions essentielles de votre robot nettoyeur. Cela inclut également de nombreuses fonctions supplémentaires qui peuvent s'avérer utiles dans certaines situations. Ainsi, le robot peut par exemple être commandé à distance depuis l'application pour une manœuvre destinée à le sortir d'une position difficile. La langue et le volume de la réponse vocale peuvent également être commandés à partir de votre smartphone, et la foire aux questions peut y être consultée.

Logo of Apple App Store

App Store

Téléchargement dans l'App Store

Logo of Google Play Store

Google Play

Téléchargement via Google Play

MISE EN SERVICE ET MAINTENANCE

RCV FAQ – QUESTIONS ET RÉPONSES

Questions à propos du robot aspirateur laveur :

Sur tous les sols durs courants et toutes les moquettes à poils courts. Lors de l'utilisation sur des sols en bois, veuillez veiller à retirer le plateau de lavage du robot après le nettoyage humide pour éviter d'abîmer le sol en bois.

Normalement, les conditions de lumière n'ont pas d'effet sur le comportement du robot. Sur le RCV 5, la détection d'objets peut être déclenchée par des ombrages importants.

Veuillez vous assurer que la station de recharge est branchée. Il est conseillé de placer la station de recharge devant le mur avec 1,5 m d'espace libre vers l'avant et 0,5 m d'espace libre à gauche et à droite.

Si la station de recharge est déplacée au cours d'un processus de nettoyage, le robot peut, le cas échéant, rencontrer des difficultés à la retrouver à la fin du nettoyage.

Non. Par ailleurs, la tension maximale émise par les contacts de charge du robot et de la station de recharge se situe dans une plage de tension sans danger pour le corps humain.

Assurez-vous que la prise électrique est alimentée en courant et que le contact avec l'alimentation électrique de la station de recharge est correctement établi. Veuillez également vérifier que les contacts de charge du robot sont en contact avec les contacts de charge de la station de recharge. Si les méthodes indiquées ci-dessus ne permettent pas de résoudre les problèmes, veuillez contacter notre service après-vente.

Avant que le robot n'entame son processus de nettoyage, il tourne deux fois sur lui-même afin de localiser ainsi sa position dans la pièce. Cette opération s'effectue par défaut. Si le robot devait se déplacer de façon non coordonnée en dehors de cela, veuillez vérifier les points suivants :

  • Le capteur anti-chute est recouvert de poussière ou de saleté de sorte à générer un signal erroné. Dans ce cas, veuillez nettoyer le capteur anti-chute à l'aide d'un chiffon en coton légèrement humidifié.
  • La roulette est bloquée par un corps étranger de sorte que le robot tourne en rond. Dans ce cas, il est nécessaire de retirer le corps étranger de la roulette.
  • Le ou les capteurs de collision sont défectueux. Veuillez toucher les capteurs de collision et appuyer dessus à la main à l'avant et sur les côtés du robot afin de vérifier si le plateau est capable de rebondir automatiquement.

Si les méthodes indiquées ci-dessus ne permettent pas de résoudre les problèmes, veuillez contacter notre service après-vente.

  • Veuillez recharger la batterie après une période d'inutilisation prolongée du robot. Veuillez placer le robot sur la station de recharge pendant 3 à 5 h à cet effet.
  • Si la batterie est en fin de vie, la durée de marche diminue.

Si les méthodes indiquées ci-dessus ne permettent pas de résoudre les problèmes, veuillez contacter notre service après-vente.

  • La batterie est trop faible pour prendre en charge le nettoyage prévu.
  • Le paramétrage du nettoyage prévu n'a pas été enregistré. Veuillez contrôler si la tâche de nettoyage a été enregistrée et si elle correspond à vos exigences.

Si les méthodes indiquées ci-dessus ne permettent pas de résoudre le problème, veuillez contacter notre service après-vente.

Commencez par vérifier si le capteur anti-chute du robot est recouvert de poussière. Si ces complications persistent après l'essuyage, il est possible que le capteur présente un problème. Veuillez contacter notre service après-vente.

  • Veuillez vérifier le niveau de batterie. S'il est trop faible, rechargez le robot et réessayez.
  • Le robot ne s'active pas lorsque la température ambiante est inférieure à 0 °C ou supérieure à 35 °C.

Maintenez enfoncé le bouton d'activation. Le robot ne doit pas se trouver sur la station de recharge pendant cette opération.

  • Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace libre autour de la station de recharge (0,5 m sur les côtés et 1,5 m vers l'avant) et que les contacts de charge sont exempts de poussière ou d'autres corps étrangers.
  • La température ambiante pourrait être trop basse (inférieure à 0 °C) ou trop élevée (supérieure à 35 °C).

Oui, le robot peut être démarré en appuyant sur l'interrupteur d'alimentation directement sur l'appareil. Toutefois, une partie des fonctions disponibles ne peut être utilisée qu'avec une connexion Wi-Fi active, via l'application.

  1. Ouvrez l'application Google Home
  2. Cliquez sur « Configurer l'appareil » puis sélectionnez « Service Google »
  3. Recherchez les compétences
  4. Connectez-vous à votre compte
  5. Sélectionnez l'appareil conformément aux instructions
  1. Ouvrez l'application Alexa puis cliquez sur « Plus » pour accéder à « Skill et jeux »
  2. Recherchez les compétences
  3. Cliquez sur « Activer pour l'utilisation »
  4. Connectez-vous à votre compte
  5. Finalisez la connexion à votre compte
  6. Cliquez sur « Détecter les appareils » puis sélectionnez l'appareil conformément aux instructions

RCV 3:
Maintenez enfoncé le bouton Home pendant cinq secondes. Relâchez le bouton Home dès que vous entendez un bip puis maintenez à nouveau enfoncé le bouton Home pendant cinq secondes. Lorsque vous entendez un bip, le système a été réinitialisé. Les informations utilisateur et les enregistrements de nettoyage sont supprimés, la version et la maintenance des accessoires restent inchangées.

RCV 5:
Maintenez enfoncé le bouton Reset pendant trois secondes. Lorsque vous entendez un bip, le système a été réinitialisé. Les informations utilisateur et les enregistrements de nettoyage sont supprimés, la version et la maintenance des accessoires restent inchangées.

L'aspirateur-laveur robot effectue un trajet d'exploration lors de la première mise en service. Cela lui permet de créer une carte de son environnement. Aucun nettoyage n'a lieu pendant cette opération. Ce trajet d'exploration peut être répété à l'aide de l'application pour les nouveaux environnements.

Questions à propos de la puissance de nettoyage :

Il est vivement déconseillé de nettoyer des sols où de l'eau s'est accumulée. Cela peut endommager le robot ; il existe un risque que le robot ramasse le liquide.

Désactivez immédiatement le robot ; séchez le collecteur, les pièces de l'unité de filtration et l'orifice d'aspiration. Après avoir séché toutes les pièces, remettez-les en place puis redémarrez le robot. Si le robot ne fonctionne toujours pas, veuillez contacter notre service après-vente.

Vérifiez si le collecteur de poussière déborde de saleté, ce qui peut entraîner l'échappement de saleté. Veuillez nettoyer le collecteur de poussière à temps.

Veuillez vérifier si le niveau de batterie est faible. Rechargez le robot et réessayez.

  • Assurez-vous que le robot ne se trouve pas en mode « Ne pas déranger » étant donné que cela empêche la reprise du nettoyage.
  • Le robot ne poursuit pas le nettoyage s'il est placé sur la station de recharge manuellement pendant le nettoyage.
  • Le collecteur de poussière est plein, veuillez le vider.
  • Le filtre est colmaté. Veuillez le nettoyer.
  • Un corps étranger s'est coincé dans la brosse. Veuillez le retirer.

Retirez le support de lingette puis sélectionnez « Aspiration » dans l'application.

Le réservoir à eau doit uniquement être rempli d'eau.

Le robot ne peut nettoyer les surfaces sous les meubles que si la hauteur entre le sol et le meuble offre suffisamment d'espace.

Questions à propos de l'application :

Vous trouverez le code QR de l'application « Kärcher Home Robots » dans le manuel utilisateur. Scannez ce dernier à l'aide de votre téléphone mobile pour télécharger l'application.

Veuillez vérifier si votre réseau Wi-Fi est compatible 2,4 GHz. S'il s'avère que votre réseau Wi-Fi est compatible aussi bien 2,4 GHz que 5 GHz, essayez de passer à 2,4 GHz.

Assurez-vous que le robot se trouve aussi près que possible de la box.

Oui, l'application vous permet de configurer différentes pièces et de les sélectionner sur la carte pour le nettoyage.

Placez le robot et sa station de recharge dans un nouvel environnement. Ouvrez la liste des cartes dans l'application et sélectionnez la création d'une nouvelle carte.

Assurez-vous que le robot est connecté au réseau et qu'il se trouve à portée du Wi-Fi à tout moment.

Oui, le robot peut être télécommandé à l'aide de l'application.

Questions à propos de la maintenance du produit :

Non, une fois que le robot est entièrement chargé, ce dernier passe au mode de recharge d'appoint, ce qui prévient une surcharge. Veuillez continuer de veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec le robot, même lorsque celui-ci est entièrement chargé.

Oui, une fois que le robot de nettoyage est entièrement chargé, il passe au mode de recharge d'appoint à faible courant, ce qui prévient une surcharge. Veuillez continuer de veiller à ce que les enfants ne jouent pas avec le robot, même lorsque celui-ci est entièrement chargé. En cas de période d'inutilisation prolongée du robot de nettoyage, il est conseillé de désactiver le robot et de le stocker dans sa boîte d'emballage.

Dépannage :

Veuillez vérifier la présence de corps étrangers autour du radar et les retirer le cas échéant ou amener le robot dans un nouveau lieu pour le redémarrer.

Veuillez essuyer le capteur anti-chute du robot et réessayer (des informations sur l'emplacement du capteur sont disponibles dans le manuel utilisateur).

Veuillez placer le robot de nettoyage dans un nouveau lieu et réessayer.

Veuillez essayer d'appuyer sur le capteur de collision et contrôler la présence de corps étrangers. Redémarrez le robot après avoir retiré les corps étrangers.

La température du robot de nettoyage est trop élevée ou trop basse ; veuillez le réutiliser seulement une fois que la température s'est normalisée.

Redémarrer l'appareil ou contacter le service après-vente.

Désactivez le robot de nettoyage puis redémarrez-le.

Un corps étranger pourrait être coincé dans la brosse, la brosse latérale ou au niveau de la roulette gauche/droite. Désactivez le robot de nettoyage et retirez le corps étranger.