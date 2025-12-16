ROBOTS ASPIRATEURS LAVEURS
Ronds et plats, les robots aspirateurs laveurs circulent en silence dans les pièces d'habitation. Avançant avec détermination en évitant les obstacles, ils respectent fidèlement leur itinéraire. Fini la corvée du nettoyage des sols, les robots aspirateurs laveurs de Kärcher s'en chargent. Les sols durs et les moquettes à poils courts sont nettoyés en toute autonomie. Le robot aspirateur laveur, avec sa fonction combinée assurant à la fois aspiration et lavage du sol, convient particulièrement aux intérieurs dotés aussi de nombreux tapis.
Nos robots aspirateurs laveurs
Points forts
Robot, cloud et application : 3 composants, un seul système cohérent
Les robots aspirateurs laveurs Kärcher offrent un vaste éventail de fonctions et de possibilités de configuration tout en étant très faciles à utiliser. La combinaison du robot, du cloud et de la commande par application mobile constitue une base optimale pour un résultat de nettoyage optimal. Utilisez la fonction de programmateur et la configuration de programmes de nettoyage pour l'adapter à vos besoins individuels. Et si des mises à jour de sécurité ou des extensions des fonctionnalités du robot sont disponibles, vous recevrez automatiquement une notification dans l'application. Découvrez dès maintenant nos solutions de nettoyage autonomes pour votre quotidien et gagnez du temps pour profiter des petits bonheurs de la vie.
Le futur, c'est maintenant, avec le nettoyage autonome
Lorsque vous n'êtes pas chez vous, démarrez facilement nos robots aspirateurs laveurs haut de gamme grâce à l'application mobile, et retrouvez une maison impeccable à votre retour. À l'avant-garde de la technologie, notre gamme de robots offre des performances exceptionnelles. Grâce à la navigation laser LiDAR, technologie de pointe, nos robots établissent d'abord un plan de votre maison. Lors des nettoyages ultérieurs, leurs capteurs précis leur permettent de s'orienter sans faille, de contourner les objets dans la pièce et de faire demi-tour au bon moment au niveau des marches d'escalier. Notre série RCV prend en charge l'aspiration et le lavage des sols, offrant ainsi une solution de nettoyage complète. Les tapis sont nettoyés en profondeur en mode aspiration, tandis que le robot les évite habilement en mode lavage. Vous pouvez compter sur les performances de nettoyage exceptionnelles et les fonctions avancées de nos robots pour vous faciliter le quotidien. Pendant que vos sols sont soigneusement aspirés et nettoyés pour vous, vous pouvez vaquer à d'autres occupations.
Vous avez le choix : différents niveaux de nettoyage et plusieurs méthodes de nettoyage
Les robots aspirateurs laveurs Kärcher sont extrêmement polyvalents. Simple nettoyage à sec à l'aide de la turbine d'aspiration et de la brosse, nettoyage combiné avec la fonction de lavage supplémentaire à l'aide de la lingette en microfibres et du réservoir d'eau propre : tout est possible. Et avec une commande pratique par application mobile, tout est sous contrôle. Les paramètres de nettoyage tels que la puissance d'aspiration ou la quantité d'eau utilisée lors du lavage peuvent être ajustés individuellement, en fonction des besoins. Il est aussi possible de passer plusieurs fois sur les zones plus encrassées, pour un nettoyage plus poussé.
RCV 3 – LE MODÈLE D'ENTRÉE DE GAMME
Aspiration à sec ou lavage humide : notre modèle d'entrée de gamme maîtrise les deux
Gagnez du temps pour profiter des petits bonheurs de la vie tandis que l'un de nos robots nettoyeurs se charge d'aspirer et de laver le sol. Notre modèle d'entrée de gamme RCV 3 nettoie de façon autonome, systématique et parfaitement fiable tous les sols durs courants de la maison ainsi que les moquettes à poils courts, et ce, bien entendu aussi lorsque vous n'êtes pas à la maison. L'application vous permet d'adapter le nettoyage à vos besoins individuels et à votre intérieur. C'est vous qui décidez ce qui doit être nettoyé et quand. Établissez des programmes de nettoyage distincts pour chacune des vos pièces. Définissez des zones d'exclusion si le robot aspirateur doit éviter certaines zones. Ou utilisez la fonction de nettoyage ponctuel pour l'envoyer vers des zones nécessitant une attention particulière. La cartographie de toutes les pièces établie à l'aide de la navigation LiDAR précise et de capteurs ultra sensibles, capables de détecter les escaliers et les paliers surélevés, garantit des itinéraires de nettoyage sécurisés.
Caractéristiques techniques
Puissance d'aspiration : 2 500 Pa
Autonomie : 120 min
Bac à déchets 2 en 1 (330 ml) avec réservoir d'eau propre (170 ml)
Bac à déchets secs : 500 ml
Caractéristiques du RCV 3
RCV 5 – LE MODÈLE INTELLIGENT
Aussi efficace que le RCV 3, l'intelligence artificielle en plus
Pour vous assurer que les chaussures et les câbles qui trainent ne se feront pas dévorer par le robot aspirateur, utilisez l'intelligence artificielle du RCV 5. Avec ce modèle haut de gamme, ne vous souciez plus du nettoyage des sols. En plus de la navigation LiDAR, ce robot aspirateur laveur est équipé d'un système à double laser et d'une caméra. Ainsi, tout obstacle est détecté et contourné avec une fiabilité absolue. Son fonctionnement silencieux fait du RCV 5 un colocataire extrêmement agréable. Ce robot nettoyeur aspire à sec les sols durs ou les lave, selon le programme sélectionné. Pour un nettoyage poussé des moquettes, la fonction Auto Boost permet une extraction particulièrement puissante de la poussière hors des textiles. En mode lavage, les moquettes sont évitées. L'application mobile est très pratique pour commander le RCV 5.
Caractéristiques techniques :
Puissance d'aspiration : 5 000 Pa
Autonomie : 120 min
Bac à déchets secs : 330 ml
Réservoir d'eau propre : 240 ml
Caractéristiques du RCV 5
NETTOYAGE AUTONOME – GRÂCE À L'APPLICATION HOME ROBOTS
L'application Kärcher Home Robots vous donne accès à toutes les fonctions essentielles de votre robot aspirateur laveur. Le nettoyage autonome offre en outre une multitude de nouvelles possibilités, allant jusqu'à la définition d'heures de nettoyage et à la création de plannings de nettoyage, et ce, de façon parfaitement nomade. Vous n'êtes pas encore rentré et souhaitez démarrer un nettoyage avant d'arriver à la maison ? Pas de problème : il vous suffit d'activer le robot à l'aide de l'application sur votre smartphone et de vous réjouir à l'idée de retrouver une maison propre. L'application Kärcher Home Robots est disponible gratuitement dans l'App Store d'Apple ou via Google Play. Il vous suffit de la télécharger pour lancer directement le premier nettoyage autonome.
Protection des données
L’intégralité des données échangées entre l’application Home Robots sur votre smartphone et votre robot aspirateur laveur transitent par un cloud hébergé par des serveurs situés exclusivement en Allemagne. En tant que fabricant établi en Allemagne, Kärcher attache, en effet, une importance particulière à la protection des données et se conforme avec le plus grand soin à toutes les dispositions légales locales en vigueur. Des actualisations et des mises à jour de sécurité sont régulièrement proposées pour que votre application reste à jour et que vos données soient protégées.
Structuration des zones à nettoyer
Les robots aspirateurs laveurs de Kärcher nettoient de façon autonome et systématique. L'application permet de définir des zones interdites que le robot ne doit pas nettoyer, ou qu'il doit juste aspirer sans les laver. Et s'il s'agit d'éviter des pièces entières, leur entrée peut être interdite à l'aide de la fonction « Virtual Walls », ou murs virtuels. Le tout peut être configuré de manière simple et intuitive dans l'application.
Différents modes de nettoyage
L'éventail de fonctions proposées par notre application Home Robots va bien au-delà des fonctions de base nécessaires au nettoyage autonome. Aspiration à sec, lavage humide ou combinaison des deux programmes de nettoyage : l'application est un moyen pratique de définir le mode de nettoyage pour vos pièces ou pour des zones spécifiques. En outre, vous pouvez configurer individuellement de nombreux paramètres – de la puissance pendant l'aspiration jusqu'au débit d'eau pendant le lavage.
Planning de nettoyage 2.0
La fonction programmateur de l'application Home Robots vous permet d'établir votre planning de nettoyage personnalisé pour les robots aspirateurs laveurs Kärcher. Vous pouvez y définir les jours et les heures d'intervention du robot ainsi que les zones à parcourir et le programme de nettoyage à appliquer pendant ce laps de temps. Grâce à la cartographie de toutes les pièces, vous pouvez ajuster chacun des paramètres de nettoyage, pour chaque pièce.
Nettoyage ponctuel et nettoyage de zone
En cas d'apparition inopinée de petites salissures, deux solutions souples sont possibles. En cas de salissures ponctuelles, vous pouvez utiliser l'application pour définir un lieu spécifique pour le nettoyage ponctuel, qui sera alors nettoyé de manière ciblée. Et en cas de salissures plus étendues, l'application vous permet même de définir la taille de la zone à nettoyer, pour un nettoyage d'appoint rapide mais ciblé.
Activation et désactivation de fonctions
Dans l'application, diverses fonctions peuvent être activées ou désactivées séparément : par exemple les fonctionnalités d'IA sur le RCV 5. Sur le RCV 5, l'Auto Boost peut être désactivé sur les moquettes, afin de nettoyer en continu, à une faible puissance d'aspiration constante, en cas d'encrassement peu important. Cela permet de faire des économies d'électricité et de prolonger les intervalles de nettoyage avant que le robot ne doive retourner à la station de recharge.
Statistiques des accessoires
La sollicitation d'un robot aspirateur laveur est différente dans chaque foyer et dépend entre autres de la taille de la surface à nettoyer, du degré d'encrassement et de la fréquence des trajets de nettoyage. Par conséquent, l'usure des accessoires est aussi plus ou moins rapide. L'application Home Robots vous indique quand remplacer chaque accessoire en fonction de sa durée d'utilisation optimale. Cela permet de garantir que le robot soit toujours parfaitement équipé pour toutes ses tâches, gage d'un résultat de nettoyage irréprochable.
Historique de nettoyage
Chaque itinéraire de nettoyage est consigné et enregistré en temps réel dans l'application Home Robots. Vous pouvez ainsi garder un œil curieux sur la vie de votre robot nettoyeur. Quand l'appareil a-t-il parcouru quelles pièces, quels trajets a-t-il effectué à cet effet et combien de mètres carrés de revêtement de sol ont été aspirés ou lavés ? Vous pouvez suivre exactement les activités de votre robot aspirateur laveur à tout moment, même lorsque vous n'êtes pas chez vous.
Autres fonctions
L'application Home Robots vous permet d'accéder à toutes les fonctions essentielles de votre robot nettoyeur. Cela inclut également de nombreuses fonctions supplémentaires qui peuvent s'avérer utiles dans certaines situations. Ainsi, le robot peut par exemple être commandé à distance depuis l'application pour une manœuvre destinée à le sortir d'une position difficile. La langue et le volume de la réponse vocale peuvent également être commandés à partir de votre smartphone, et la foire aux questions peut y être consultée.