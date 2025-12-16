ROBOTS ASPIRATEURS LAVEURS

Aspiration à sec ou lavage humide : notre modèle d'entrée de gamme maîtrise les deux

Gagnez du temps pour profiter des petits bonheurs de la vie tandis que l'un de nos robots nettoyeurs se charge d'aspirer et de laver le sol. Notre modèle d'entrée de gamme RCV 3 nettoie de façon autonome, systématique et parfaitement fiable tous les sols durs courants de la maison ainsi que les moquettes à poils courts, et ce, bien entendu aussi lorsque vous n'êtes pas à la maison. L'application vous permet d'adapter le nettoyage à vos besoins individuels et à votre intérieur. C'est vous qui décidez ce qui doit être nettoyé et quand. Établissez des programmes de nettoyage distincts pour chacune des vos pièces. Définissez des zones d'exclusion si le robot aspirateur doit éviter certaines zones. Ou utilisez la fonction de nettoyage ponctuel pour l'envoyer vers des zones nécessitant une attention particulière. La cartographie de toutes les pièces établie à l'aide de la navigation LiDAR précise et de capteurs ultra sensibles, capables de détecter les escaliers et les paliers surélevés, garantit des itinéraires de nettoyage sécurisés.



Caractéristiques techniques

Puissance d'aspiration : 2 500 Pa

Autonomie : 120 min

Bac à déchets 2 en 1 (330 ml) avec réservoir d'eau propre (170 ml)

Bac à déchets secs : 500 ml