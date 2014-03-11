Autolaveuses
Autolaveuses - pour des sols brillants. Lorsqu'il s'agit d'obtenir des sols brillants et hygiéniques, les autolaveuses Kärcher sont idéales. Polyvalentes, elles nettoient parfaitement et rapidement les sols.
Autolaveuses compactes
Autolaveuses compactes pour un nettoyage rapide et flexible des petites et moyennes surfaces telles que les restaurants, cuisines et hôtels, les boutiques, les show-rooms ou autres espaces très fréquentés et encombrés.
Autolaveuses autotractées
Les autolaveuses autotractées permettent un nettoyage efficace des moyennes surfaces notamment en collectivités, santé, GMS. Idéales pour les installations sportives, les piscines, show-rooms, couloirs et de multiples autres sites.
Autolaveuses autoportées
Les autolaveuses autoportées Kärcher sont conçues pour le nettoyage de grandes surfaces à partir de 1,500 m². Elles sont idéales pour les sites de production, les entrepôts de stockage, les hypermarchés, etc…
Autolaveuses à conducteur debout
Les utilisateurs des autolaveuses step-on se tiennent debout sur la machine et disposent ainsi d’une vision à 360° de la zone de travail. Les autolaveuses step-on combinent la vitesse d’une autolaveuse autoportée et la maniabilité d’une autolaveuse autotractée.
Autres solutions de nettoyage/Monobrosses
Machines monodisque et polisseuses pour l'entretien des sols durs ou solutions pour les missions de nettoyage particulièrement exigeantes telles que le nettoyage des marches ou des escalators : voici nos autres solutions de nettoyage.