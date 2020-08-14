Kärcher Online Shop

Livraison

Purolator routier, livraison en 2 à 7 jours ouvrables : frais de livraison fixes de 25,00$ CAD pour toute commande d’une valeur inférieure ou égale à 150.00$ CAD avant taxes.

Livraison GRATUITE Purolator routier pour toute commande d’une valeur supérieure à $150.00CAD avant taxes.

Expédié depuis le Canada, pas de frais de douane ou d'importation.

Pour en savoir plus sur notre Politique de Livraison pour la Boutique en Ligne.

Disponibilité / Livraison

Disponibilité

L'état de disponibilité de nos produits est indiqué sur les pages d'informations sur les produits.  Si un article est disponible à l'achat, le bouton "AJOUTER AU PANIER" sera disponible pour cet article. Pour les articles en rupture de stock, le bouton "AJOUTER AU PANIER" ne s'affichera pas et l'article ne pourra pas être commandé.


Livraison

Les commandes passées seront traitées et expédiées dans les 2 jours ouvrables.

En cas d'articles en rupture de stock dans votre commande, nous effectuons des expéditions partielles (sans frais de livraison supplémentaires).

Livraisons à l'étranger ...

Malheureusement, nous ne pouvons pas accepter les commandes de pays étrangers dans notre Boutique en Ligne. Vous avez la possibilité de commander dans les Boutiques en Ligne de nos filiales étrangères.