Aspirateurs

Les aspirateurs de Kärcher allient puissance d'aspiration, maniabilité et flexibilité. Pour les personnes souffrant d'allergies, les célibataires, les familles ou les propriétaires d'animaux de compagnie : Kärcher propose des aspirateurs adaptés à tous les besoins.

0 Produits
Kärcher
VC 4 Castle

VC 4s sans fil : léger mais puissant

Passer l'aspirateur dans tout l'appartement d'un seul coup sans trébucher sur les cordons ou devoir recharger l'aspirateur ? Avec l'aspirateur sans fil VC 4s de Kärcher, c'est possible. Parce que cet aspirateur, qui ne pèse que 1,25 kg, est extrêmement maniable et élimine de manière fiable la saleté non adhérente avec peu d'effort. Avec une sortie de bruit maximale de 79 dB(A), l'appareil est également très silencieux, même à pleine puissance.

Le VC 4s sans fil a une durée de fonctionnement jusqu'à 60 minutes en mode Eco, ce qui signifie que même les grands appartements peuvent être complètement nettoyés sans interruption. Grâce à la poignée ergonomique, le mode Power Boost peut être activé selon les besoins afin d'éliminer de manière fiable même la saleté tenace.

Exceptionally convenient

VC 4s Cordless
Léger et facile à utiliser, parfait pour nettoyer les frais généraux.
Vc 4 Cordless
Interrupteur breveté et conception à double poignée, se convertit en aspirateur à main en quelques secondes.
VC 4 Cordless
Technologie multi-cyclone avec filtre HEPA 12 qui capture 99,5% de la poussière, de la saleté, des acariens et des microparticules.
VC 4 Cordless
Nettoyage sans effort sous vos meubles.
VC 4 Cordless
Grande maniabilité pour un nettoyage facile autour des obstacles.
VC 4 Cordless
Vider le bac à poussière par simple pression d'un bouton, sans retirer le système de filtre.
VC 4 Cordless
Station de stockage / chargement autonome, pas besoin de percer un trou dans le mur.
VC 4 Cordless
Très silencieux avec seulement 79 dB(A).