Aspirateurs

VC 4s sans fil : léger mais puissant

Passer l'aspirateur dans tout l'appartement d'un seul coup sans trébucher sur les cordons ou devoir recharger l'aspirateur ? Avec l'aspirateur sans fil VC 4s de Kärcher, c'est possible. Parce que cet aspirateur, qui ne pèse que 1,25 kg, est extrêmement maniable et élimine de manière fiable la saleté non adhérente avec peu d'effort. Avec une sortie de bruit maximale de 79 dB(A), l'appareil est également très silencieux, même à pleine puissance.

Le VC 4s sans fil a une durée de fonctionnement jusqu'à 60 minutes en mode Eco, ce qui signifie que même les grands appartements peuvent être complètement nettoyés sans interruption. Grâce à la poignée ergonomique, le mode Power Boost peut être activé selon les besoins afin d'éliminer de manière fiable même la saleté tenace.