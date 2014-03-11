Balayeuses
Balayeuses - une large gamme innovante et performante. De la balayeuse mécanique à la balayeuse autoportée tous les modèles sont pratiques, efficaces et offrent un balayage et une aspiration professionnels. Nos balayeuses professionnelles conviennent aussi bien pour un nettoyage des sols en intérieur qu’en extérieur.
Balayeuses autotractées
Les balayeuses autotractées Kärcher sont idéales pour les gardiens d'immeubles, les artisans, les entreprises de nettoyage et pour l'industrie, pour des surfaces à partir de 300 m².
Balayeuses autoportées
La gamme de balayeuses autoportées Kärcher est une solution économique et efficace pour nettoyer les moyennes à grandes surfaces de 1 300 à 8 000 m².