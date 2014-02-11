Location-bail Kärcher
Des paiements mensuels abordables. Maintenez votre flux de trésorerie. Kärcher Canada s'associe à GRENKE pour offrir des solutions souples de location d'équipement, favorisant votre trésorerie avec des paiements mensuels prévisibles.
Les aspirateurs robots Kärcher !
Les robots aspirateurs Kärcher offrent une large gamme de fonctions et d'options de configuration, tout en étant très simples à utiliser. Découvrez nos solutions de nettoyage autonomes pour vos tâches quotidiennes et gagnez du temps pour les belles choses de la vie.
Kärcher Battery Power
Que ce soit pour l'entretien du jardin ou pour les appareils de nettoyage, les batteries 18 V Battery Power peuvent être utilisées dans une grande variété de produits Kärcher.
C'est toujours la saison des balayeuses !
Qu'il s'agisse de pétales au printemps, de sable en été, de feuilles en automne ou de graviers en hiver, les balayeuses poussées efficaces et ergonomiques de Kärcher redonnent à votre maison et à votre jardin un aspect propre et bien rangé en un temps record.
Promotions de la boutique en ligne !
Magasinez nos promotions et offres spéciales
Obtenez de belles économies sur les machines de nettoyage Karcher qui aideront à ramener le WOW dans n'importe quelle maison !
Conseils pour une vue sans traces
Le nettoyage des vitres est l'une des tâches ménagères les moins appréciées. Ces conseils vous permettront de nettoyer vos vitres rapidement et sans laisser de traces.
WOW - Puissance et Contrôle
Qu'il s'agisse d'un traitement doux ou d'un nettoyage puissant, les nettoyeurs haute pression Kärcher offrent la solution parfaite pour chaque tâche de nettoyage. Maîtrisez la gamme Kärcher Power Control et explorez la pression idéale pour tout ce que vous nettoyez afin d'obtenir un résultat de nettoyage optimal.
Location de Kärcher
Louez la machine parfaite précisément pour la période nécessaire avec les appareils de location Kärcher.
Trouver un détaillant local ou un centre de service
Trouver un magasin distributeur Kärcher ou un centre de réparation près de chez vous.
Demande de renseignements sur l’équipement professionnel
Obtenez un devis personnalisé ou de l’information supplémentaire pour l’équipement commercial Kärcher.
Nous contacter
Avez-vous des questions, des suggestions ou des problèmes? Nous sommes toujours heureux de vous aider.
Kärcher – Fournisseur mondial de technologies de nettoyage
L’entreprise familiale Kärcher est maintenant un chef de fil mondial en matière de systèmes de nettoyage efficaces et économes en ressource. Kärcher fait la différence grâce à une performance de pointe, l’innovation et la qualité.
Prix de design et brevets
Les équipements de nettoyage Kärcher combinent fonctionnalité, facilité d’utilisation et conception sophistiquée. Son avantage concurrentiel est forgé par son innovation et sa volonté d’offrir de meilleures solutions en plus d’être renforcée par ses brevets et les prix reçus d’organismes reconnus. Kärcher détient actuellement plus de 1300 brevets et modèles d’utilité, une preuve réelle de l’ingéniosité et des prouesses novatrices de l'entreprise.
Recherche et développement à l’interne de solutions de nettoyage
Kärcher est sans cesse à la recherche de solution pour améliorer tous les aspects des tâches de nettoyage. C'est pourquoi nous développons des systèmes puissants alliant une combinaison idéale de machines de nettoyage, d’accessoires et d’agents nettoyants. Nous discutons constamment avec des utilisateurs professionnels et des particuliers de manière à mieux répondre aux besoins et préférences de nos clients. Les renseignements que nous obtenons grâce à ces discussions influencent directement le développement de nos nouveaux produits. Cela signifie que nous sommes assurés que chaque innovation répond aux exigences des tâches de nettoyage de plus en plus complexe, mais que celles-ci fonctionnent le plus facilement et le plus simplement possible pour les utilisateurs.