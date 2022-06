Recherche et développement à l’interne de solutions de nettoyage

Kärcher est sans cesse à la recherche de solution pour améliorer tous les aspects des tâches de nettoyage. C'est pourquoi nous développons des systèmes puissants alliant une combinaison idéale de machines de nettoyage, d’accessoires et d’agents nettoyants. Nous discutons constamment avec des utilisateurs professionnels et des particuliers de manière à mieux répondre aux besoins et préférences de nos clients. Les renseignements que nous obtenons grâce à ces discussions influencent directement le développement de nos nouveaux produits. Cela signifie que nous sommes assurés que chaque innovation répond aux exigences des tâches de nettoyage de plus en plus complexe, mais que celles-ci fonctionnent le plus facilement et le plus simplement possible pour les utilisateurs.