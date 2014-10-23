Produits nettoyants et d’entretien Home & Garden

L’ajout parfait : Produits nettoyants et d'entretien de Kärcher.

Depuis plus de 30 ans, Kärcher a donné une grande importance aux considérations environnementales et à la conservation des ressources dans le développement et la production de ses produits nettoyants et d’entretien et dans le choix des matières premières qui les composent. Les produits nettoyants, qui sont spécifiquement conçus pour les appareils, garantissent non seulement des résultats de nettoyage optimaux permettant également d'économiser de l'eau, du temps et de l'énergie. Nos détergents sont sans danger pour l'environnement et biodégradables.