Produits nettoyants et d’entretien Home & Garden
Les bons produits nettoyants font la différence. Les appareils de nettoyage de Kärcher offrent leur puissance maximale lorsqu’ils sont combinés à des produits nettoyants qui sont spécifiquement conçus pour des taches particulières. Notre gamme comprend une grande variété de produits nettoyants pour toutes les tâches de nettoyage autour de la maison et du jardin.
L’ajout parfait : Produits nettoyants et d'entretien de Kärcher.
Depuis plus de 30 ans, Kärcher a donné une grande importance aux considérations environnementales et à la conservation des ressources dans le développement et la production de ses produits nettoyants et d’entretien et dans le choix des matières premières qui les composent. Les produits nettoyants, qui sont spécifiquement conçus pour les appareils, garantissent non seulement des résultats de nettoyage optimaux permettant également d'économiser de l'eau, du temps et de l'énergie. Nos détergents sont sans danger pour l'environnement et biodégradables.