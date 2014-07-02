Nettoyeurs haute pression à eau froide

Nettoyeurs haute pression à eau froide - efficaces contre les salissures tenaces. Pour le nettoyage quotidien des appareils, véhicules ou bâtiments, ils éliminent les souillures même tenaces grâce à un débit et une pression élevés.

Kärcher Gamme Super

Les meilleurs dans leur domaine. Nos nettoyeurs haute pression à eau froide de la gamme Super s'utilisent là où il faut pouvoir compter sur une puissance absolue sans faille. Robustes et de conception durable, ils sont parfaitement équipés pour éliminer même la saleté la plus tenace. Que ce soit dans l'agriculture, dans le bâtiment, dans l'industrie ou dans le secteur municipal, des performances maximales sont indispensables. À cet effet, la pression, les débits et l'équipement de la gamme Super sont parfaitement assortis.

Kärcher Gamme Medium

Equipés pour des utilisations intensives, les nettoyeurs haute pression à eau froide de la gamme Medium nettoient rapidement et efficacement machines, véhicules ou locaux d'entreprise.

Kärcher Gamme Compact

Les nettoyeurs haute pression à eau froide de la gamme Compact se composent d'appareils polyvalents pour un nettoyage rapide et en profondeur.

Kärcher Gamme Portable

Légers et compacts, les nettoyeurs haute pression à eau froide portables sont faciles à transporter. Avec leur gabarit réduit, ils s'adaptent à tous les lieux d'utilisation.

Kärcher Gamme spécifique

La gamme de nettoyeurs spéciaux est idéale pour éliminer efficacement les souillures tenaces sur des terrains particulièrement difficiles d'accès, nécessitant un équipement spécial.

Kärcher Gamme thermique

Sans branchement éléctrique, les nettoyeurs haute pression à moteur thermique permettent un plus grand confort d'utilisation et une meilleure maniabilité de l'appareil.

Kärcher Nettoyeurs haute pression fonctionnant sur batterie

Sans fil, mais puissant : le nettoyeur haute pression fonctionnant sur batterie de Kärcher et ses performances professionnelles répondent aux besoins des professionnels partout où le travail doit aller vite sans source de courant externe.

