L'eau chaude fait la différence

Une température plus élevée pour de meilleurs résultats.

La chaleur est un facteur important dans le processus de nettoyage. La chaleur augmente les processus chimiques; chaque 10 °C (50 °F) d’augmentation de la température double la vitesse de réaction. Une augmentation de température de 20 °C (68 °F) augmente grandement la vitesse de réaction. L’huile, la graisse et la suie sont délogées par la chaleur et s'enlèvent facilement. L’émulsion de l’huile et de la graisse dans l'eau est accélérée. Et les surfaces chauffées sèchent plus rapidement. En pratique, cela signifie que des températures plus élevées peuvent réduire le temps de nettoyage jusqu’à 35 % – avec des résultats significativement meilleurs. En réduisant la quantité d'eau, une température de vapeur aussi élevée que 155 °C (311 °F) peut aussi être obtenue. La combinaison de vapeur sans minéraux et de pression vous permet de déloger la saleté la plus tenace. Ceci assure une grande performance de nettoyage, même sans l’ajout d’additifs chimiques. La phase de vapeur est parfaite pour enlever les revêtements de bitume, la peinture en général, les dépôts de suie, le lichen et les algues.