L'eau chaude fait la différence
Nettoyage efficace avec un nettoyeur haute pression. Obtenez de meilleurs résultats avec l'eau chaude. Les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher offrent des avantages impressionnants en ce qui a trait à l’économie, aux résultats de nettoyage et à l’impact environnemental. Les nettoyeurs haute pression à eau chaude HDS augmentent radicalement ces avantages pour nettoyer la saleté tenace. Les nettoyeurs haute pression HDS Kärcher offrent une solution supérieure pour les huiles, les graisses et les protéines, et ce, plus particulièrement spécialement lorsqu’une croûte est formée.
Un avantage important avec l'eau chaude.
Les nettoyeurs haute pression à eau chaude augmentent la température de l'eau qui est à 11,7 °C (53 °F) jusqu’à 155 °C (311 °F). Cela permet de réduire la pression de fonctionnement, le temps de nettoyage et la quantité de détergent. Par conséquent, le nettoyage à l'eau chaude offre plusieurs options d’optimisation du processus de nettoyage, en plus d’offrir d'excellents résultats.
Meilleur résultat de nettoyage
L’eau chaude ramollit l’huile et la graisse solidifiées et améliore l’émulsification de manière importante, facilitant ainsi l’enlèvement de celles-ci. Dans l’industrie alimentaire, les protéines et les graisses peuvent être décollées de manière très efficace avec de l'eau chaude.
Consommation réduite de détergent
La graisse, l’huile, la résine, etc. peuvent être généralement enlevées seulement lorsque de l’eau chaude est utilisée. De ce fait, une quantité beaucoup moins importante de détergent est requise pour les faire disparaître complètement. En plus des économies d’argent, l’utilisation de l'eau chaude vous permet de protéger l’environnement et de conserver les ressources.
Réduction du temps de séchage
Les surfaces nettoyées avec de l'eau chaude sèchent plus rapidement grâce à la chaleur et sont par conséquent prêtes plus rapidement à être utilisées.
Amélioration de la salubrité
Une réduction importante des germes peut être démontrée après le nettoyage avec de l'eau chaude. Ceci permet de réduire de manière efficace les germes sans utiliser de désinfectant selon plusieurs exigences en matière de salubrité.
Temps de nettoyage plus rapide
L’utilisation d’eau chaude permet d’enlever plus rapidement la saleté et permet d’économiser jusqu’à 35 % de temps de nettoyage. Cela signifie qu’une vaste gamme de tâches de nettoyage peuvent être effectuées de manière économique et efficace.
La conclusion évidente : Comparaison des coûts entre le modèle HD et le modèle HDS.
Le coût d’achat et d’entretien d’un nettoyeur haute pression à eau chaude est initialement plus élevé en raison du brûleur additionnel et de la consommation d’énergie. L’utilisation d’eau chaude offre une économie de temps de lavage allant jusqu’à 35 % en plus d’offrir de meilleurs résultats de nettoyage. De plus, un appareil HDS élimine généralement les coûts associés au détergent.
Une température plus élevée pour de meilleurs résultats.
La chaleur est un facteur important dans le processus de nettoyage. La chaleur augmente les processus chimiques; chaque 10 °C (50 °F) d’augmentation de la température double la vitesse de réaction. Une augmentation de température de 20 °C (68 °F) augmente grandement la vitesse de réaction. L’huile, la graisse et la suie sont délogées par la chaleur et s'enlèvent facilement. L’émulsion de l’huile et de la graisse dans l'eau est accélérée. Et les surfaces chauffées sèchent plus rapidement. En pratique, cela signifie que des températures plus élevées peuvent réduire le temps de nettoyage jusqu’à 35 % – avec des résultats significativement meilleurs. En réduisant la quantité d'eau, une température de vapeur aussi élevée que 155 °C (311 °F) peut aussi être obtenue. La combinaison de vapeur sans minéraux et de pression vous permet de déloger la saleté la plus tenace. Ceci assure une grande performance de nettoyage, même sans l’ajout d’additifs chimiques. La phase de vapeur est parfaite pour enlever les revêtements de bitume, la peinture en général, les dépôts de suie, le lichen et les algues.
La performance n'est pas une question de catégorie.
L'efficacité est essentiellement le résultat d’un choix équilibré entre la capacité et la tâche à accomplir. Les nettoyeurs haute pression à eau chaude Kärcher sont disponibles en plusieurs catégories de performance et de modèles, ce qui permet d'avoir le bon équipement pour pratiquement tous les types d’utilisateur et d’utilisation.
Nettoyeur haute pression vertical à eau chaude HDS de Kärcher
Une machine robuste qui offre une excellente performance en plus d’un maximum de mobilité pour une utilisation occasionnelle à différents emplacements : facile à manipuler et à transporter.
Nettoyeur haute pression compact à eau chaude HDS de Kärcher
Nettoyeur haute pression portatif pour les tâches de nettoyage qui nécessitent des changements d'emplacement fréquents : facile à transporter malgré sa grande puissance.
Nettoyeur haute pression à eau chaude de catégorie intermédiaire HDS de Kärcher
Pour le nettoyage quotidien des machines ou des surfaces. Le principe du « Jogger » démontre qu’une bonne mobilité est aussi possible dans cette catégorie.
Nettoyeur haute pression à eau chaude de catégorie professionnelle HDS de Kärcher
La bonne solution pour s’occuper des tâches de nettoyage répétitives contenant de grandes quantités de saleté ou de saleté tenace; par exemple l’utilisation exigeante en continu sur les chantiers de construction, en agriculture, pour les services municipaux ou le domaine industriel.
Nettoyeur haute pression à eau chaude HDS-E de Kärcher
Ce nettoyeur haute pression à eau chaude sans échappement avec chaudière électrique est idéal aux endroits où les gaz d’échappement sont indésirables ou interdits; par exemple, les entreprises de transformation de produits alimentaires, les hôpitaux, les grandes cuisines ou les installations industrielles.
