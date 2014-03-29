Construction

Résultats tangibles pour la saleté non adhérente.

Les aspirateurs à eau et à sec Kärcher sont précisément les bons outils pour enlever les résidus et les particules non adhérentes. Que ce soit une machine compacte et facile à manœuvrer ou une variante pour un plus gros volume, les aspirateurs à eau et à sec peuvent aspirer toutes sortes de déchets : des poussières fines jusqu’aux débris plus gros et des liquides aux lubrifiants. Avec une puissance d’aspiration exceptionnelle et une capacité du réservoir contenant les débris jusqu’à 100 litres, toutes les tâches de nettoyage peuvent être accomplies rapidement. Les liquides dans le réservoir peuvent être vidés avec le boyau de drainage, qui est offert de façon standard. Ces machines robustes ont toujours été conçues pour être utilisées dans des conditions de travail difficiles et peuvent être adaptées à des exigences spécifiques avec des détails pratiques. Par exemple, le filtre à nettoyage automatique assure un fonctionnement sans interruption.