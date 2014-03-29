Construction
Mettez fin à l'accumulation de saleté. Solide, durable et efficace – vous pouvez faire confiance aux innovations des équipements de nettoyage Kärcher. Des équipements fiables et efficaces sont essentiels lorsque vous voulez enlever les différents types de saleté qui se trouvent sur les chantiers de construction et commerciaux. Que ce soit pour nettoyer un véhicule, un équipement, une devanture ou un plancher : les solutions efficaces offertes par Kärcher vous permettent de toujours avoir l’équipement idéal. Facile à utiliser, puissantes et conçus pour les tâches les plus difficiles. Les technologies sophistiquées de Kärcher permettent d'accomplir plus facilement et plus rapidement les tâches de nettoyage. Parce qu’après une dure journée de travail, le nettoyage doit se faire sans effort.
Enlevez la saleté tenace sans effort.
Lorsque la saleté est emprisonnée, la pression joue un rôle important. Les nettoyeurs haute pression à eau chaude et eau froide Kärcher peuvent enlever les dépôts de saleté, de toute sorte, incluant la poussière, la teinture et même le béton. Avec une pression allant jusqu’à 350 bars, les devantures, les planchers et les équipements peuvent être nettoyés rapidement et efficacement. Les nettoyeurs haute pression facilitent extrêmement le nettoyage et, dans certains cas, éliminent même le besoin d’utiliser des produits nettoyants. Plusieurs types de buses peuvent être ajoutés pour augmenter la versatilité des machines et offrir une grande variété d’applications. Ces fonctionnalités, combinées avec le niveau le plus élevé de durabilité et de solidité, font des appareils Kärcher un investissement qui continue d’être rentable pendant plusieurs années.
Un travail propre
Protégez vos investissements et assurez-vous qu’ils durent longtemps. Enlevez la poussière, la saleté ou les autres résidus tenaces de votre lieu de travail, sur vos composantes et vos équipements. Les nettoyeurs haute pression Kärcher permettent de travailler rapidement et facilement.
Nettoyage de devanture
Enlevez la saleté rapidement et avec force sans endommager la structure. La pression d'eau variable et le volume d'eau réglable permettent d'adapter la machine à toutes les surfaces.
Nettoyage des planchers
Les résidus peuvent être enlevés facilement et efficacement avec les nettoyeurs haute pression à eau froide. L’utilisation de l’accessoire FR 30 ME avec les appareils d'aspiration intégrés offrant10 fois la performance surfacique permet un nettoyage plus rapide et plus efficace avec des appareils pratiques.
Résultats tangibles pour la saleté non adhérente.
Les aspirateurs à eau et à sec Kärcher sont précisément les bons outils pour enlever les résidus et les particules non adhérentes. Que ce soit une machine compacte et facile à manœuvrer ou une variante pour un plus gros volume, les aspirateurs à eau et à sec peuvent aspirer toutes sortes de déchets : des poussières fines jusqu’aux débris plus gros et des liquides aux lubrifiants. Avec une puissance d’aspiration exceptionnelle et une capacité du réservoir contenant les débris jusqu’à 100 litres, toutes les tâches de nettoyage peuvent être accomplies rapidement. Les liquides dans le réservoir peuvent être vidés avec le boyau de drainage, qui est offert de façon standard. Ces machines robustes ont toujours été conçues pour être utilisées dans des conditions de travail difficiles et peuvent être adaptées à des exigences spécifiques avec des détails pratiques. Par exemple, le filtre à nettoyage automatique assure un fonctionnement sans interruption.
Travail sans poussière
Que ce soit pour le ponçage, le fraisage ou le perçage – avec les machines Kärcher, la poussière peut être extraite directement à la source. Votre outil peut être connecté directement et peut même fonctionner avec la fonction marche/arrêt intégrée. Le système antistatique standard assure le niveau de sécurité le plus élevé.
Aspirateur à sec
La poussière, les copeaux et la saleté ne pourront plus s’échapper : toutes les particules seront aspirées sans laisser de traces grâce aux 3 turbines puissantes et à une aspiration de 235 mbar. La toute dernière technologie en matière de filtre assure une puissance d’aspiration uniforme et élevée.
Aspirateurs humides
Avec le système de filtre Eco, vous pouvez faire passer votre aspirateur en mode humide et sec sans devoir changer le filtre ou interrompre le processus de nettoyage. Un autre avantage est l’accès pratique au filtre principal permettant un entretien rapide et simplifié.
Enlevez la saleté grossière sans effort.
À l’intérieur comme à l'extérieur – les balayeuses mécaniques et les balayeuses mécaniques avec aspirateur sont les outils parfaits pour nettoyer les sites de construction, les sites d’entreprise et les entrepôts. Que ce soit pour le nettoyage final d’un édifice ou pour un nettoyage intermédiaire rapide. Des équipements compacts autotractés aux équipements à conducteur porté pour les plus grosses tâches, Kärcher peut vous offrir un appareil léger, ergonomique et efficace pour le nettoyage des planchers. Grâce au fonctionnement simplifié et à une technologie nécessitant peu d’entretien, ces appareils sont prêts à être utilisés en peu de temps pour éliminer la saleté en un clin d'œil. Dire que vous serez en mesure d’obtenir des résultats exceptionnels en appuyant simplement sur le bouton de mise en marche.
Utilisation économique
Voyez comment le nettoyage peut devenir rentable. La superficie, le volume et la fréquence du nettoyage sont décisifs. Il nous fera plaisir de vous aider à trouver les options les plus appropriées.
Extérieur
Les équipements Kärcher rendent plus efficace le balayage extérieur grâce à un fonctionnement simplifié, de plus longs intervalles de travail et une puissance élevée. Ils sont également très simples à entretenir puisque le filtre et les brosses cylindriques peuvent être remplacés sans utiliser d’outils.
Intérieur
Pour une plus grande efficacité dans les entrepôts ou pour le nettoyage intermédiaire sur les chantiers de construction : Les balayeuses mécaniques de Kärcher offrent des résultats exceptionnels grâce à leur manœuvrabilité, leur manutention facile et la brosse cylindrique principale ajustable.
Certains types de saleté ont besoin d’une puissance extrême.
Impossible de le nier : Kärcher offre les meilleurs équipements pour les tâches les plus difficiles. Même la saleté tenace peut être éliminée facilement grâce aux unités ultra haute pression offrant une pression allant jusqu’à 2500 bars. Ce niveau de puissance peut même être utilisé pour rendre rugueuses les surfaces en béton et exposer les armatures en acier. Les poussières dangereuses et explosives n’ont aucune chance avec les aspirateurs de sécurité de Kärcher. Les surfaces délicates peuvent être nettoyées en douceur et efficacement en utilisant le système Ice Blasters à la fine pointe de la technologie. Constatez-le par vous-même : que vous ayez besoin d’une sécurité optimale, d’une pression extrême ou d’une sensibilité ultime, les équipements Kärcher sont conçus pour vous offrir ce dont vous avez besoin.
La restauration du béton simplifiée
Choisissez une méthode simple et efficace de préparer la surface. Qu’il s’agisse de rendre rugueuse une nouvelle surface en béton, d’éliminer d’anciens revêtements ou des couches épaisses de bitume : votre tâche sera accomplie en un tour de main avec les unités ultra haute pression à eau froide offrant jusqu’à 2 500 bars de pression selon le modèle.
Éliminer sans effort la saleté tenace
Avec les machines à jet de glace à sec, l'huile, la graisse et la résine peuvent être délicatement éliminées des équipements, mais il est possible également d'éliminer rapidement et efficacement les particules de peinture lors du nettoyage des façades. Ces tâches peuvent toutes être accomplies sans endommager la structure, sans utiliser de produits nettoyants supplémentaires et sans laisser de résidus d’eau usée.
Poussières dangereuses
Retirez en toute sécurité les substances dangereuses : l’amiante, le charbon de bois, le nickel, le goudron et la moisissure qui sont nocifs pour la santé. Les systèmes d’aspiration de sécurité de Kärcher sont parfaits pour éliminer ces types de substances dangereuses et satisfaire toutes les normes de sécurité requises par votre secteur d’activité.
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