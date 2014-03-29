Industriel

Un partenaire d'expérience en qui vous pouvez avoir confiance pour toutes vos tâches de nettoyage. La production se fait en douceur uniquement lorsque chacune de ses composantes s’intègre à la perfection. La même chose est vraie pour les processus de nettoyage : une efficacité de nettoyage peut uniquement être obtenue si toutes les solutions s’harmonisent ensemble. C’est pourquoi Kärcher, un fournisseur de système de nettoyage pour tous les secteurs d’activité, offre des solutions efficaces, sécuritaires, durables et personnalisées.