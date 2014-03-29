Industriel
Un partenaire d'expérience en qui vous pouvez avoir confiance pour toutes vos tâches de nettoyage. La production se fait en douceur uniquement lorsque chacune de ses composantes s’intègre à la perfection. La même chose est vraie pour les processus de nettoyage : une efficacité de nettoyage peut uniquement être obtenue si toutes les solutions s’harmonisent ensemble. C’est pourquoi Kärcher, un fournisseur de système de nettoyage pour tous les secteurs d’activité, offre des solutions efficaces, sécuritaires, durables et personnalisées.
Secteur de l'alimentation
Le secteur de la production alimentaire est tenu de suivre des règles strictes de salubrité, que ce soit au niveau de la production ou dans les étapes en aval et en amont.
Fabrication d’équipement
Dans le secteur de la fabrication d'équipement, il est important de s'allier à un partenaire de nettoyage pouvant offrir une solution pour chaque défi et tirer profit de chaque petit détail.
Secteur des produits chimiques
Le secteur des produits chimiques fait face à différents types de saleté chaque jour, incluant la poussière fine, les dépôts adhésifs, les liquides caustiques, les huiles minérales et les granules.
Êtes-vous intéressé par nos solutions spécialement adaptées à votre industrie?
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l'un de nos représentants dans votre région vous contactera pour discuter de vos besoins.