Fabrication d’équipement
Le meilleur système pour le nettoyage : Kärcher. La production se fait en douceur uniquement lorsque chacune de ses composantes s’intègre à la perfection. La même chose est vraie pour les processus de nettoyage : une efficacité de nettoyage peut uniquement être obtenue si toutes les solutions s’harmonisent ensemble. C’est pourquoi Kärcher, un fournisseur de système de nettoyage pour tous les secteurs d’activité, offre des solutions efficaces, sécuritaires, durables et personnalisées. Du nettoyage en surface au nettoyage en profondeur. Pour vos systèmes, vos entrepôts et vos bureaux. Afin que tout fonctionne en douceur.
C’est là que la propreté est produite.
Dans les systèmes de production, le nettoyage assure non seulement la propreté et le processus de sécurité, mais permet également d’effectuer l’entretien des équipements et de contribuer à la conservation de la valeur. Chaque type de saleté doit être éliminée rapidement et efficacement, qu’il s’agisse de copeaux, de graisses, d’huiles et d’émulsions, sans pour autant interrompre le processus de production et en conservant une sécurité de niveau supérieur. Toutes ces exigences sont satisfaites par les solutions de nettoyage novatrices de Kärcher.
Nettoyage en douceur
Ne vous en faites pas pour vos équipements; le nettoyage cryogénique novateur permet de retirer la saleté de toutes les surfaces en douceur. Le silicone, l’huile, la graisse, les adhésifs, les colorants, les peintures et beaucoup d’autres substances peuvent être retirés rapidement et facilement grâce aux granules de glace carbonique, avec des interruptions mineures grâce au Nettoyage dans les processus (Cleaning in Process ou CIP).
Une propreté sans interruption
Une puissance inégalée pour retirer la saleté humide et sèche : les aspirateurs industriels de Kärcher. Flexibles et polyvalents grâce à des lances d’aspiration agencées, robustes et résistantes à l’usure. Les toutes dernières technologies en matière de turbine assurent une puissance d’aspiration uniforme et élevée.
Travailler à haute pression
La saleté tenace et résistante présente sur les systèmes de production s’enlève facilement avec les unités haute pression de Kärcher. Les adhésifs, les incrustations et les huiles adhésives disparaissent rapidement.
Nettoyer chaque section à la perfection
Le nettoyage des sections se fait sans compromis. Un nettoyage intensif est effectué avec des produits nettoyants sans solvant à base d’eau qui retire la graisse, les huiles et les autres saletés sans effort. En utilisant les bons produits nettoyants, les composants peuvent être nettoyés en douceur.
Des systèmes de nettoyage pour un travail propre.
Retirez facilement les résidus de production, les résidus de caoutchouc, les huiles, les copeaux aux rebords tranchants ou pour transporter la saleté avec des appareils de nettoyage novateur de Kärcher. La bonne solution pour chaque besoin : des aspirateurs compacts à sec et humide aux autolaveuses à conducteur porté qui assurent un séchage rapide et qui évitent les interruptions des processus. Une grande variété d’accessoires augmente la flexibilité et assure un nettoyage efficace.
Éliminer les traces occasionnées par les véhicules
Retirez facilement la saleté causée par les adhésifs, les huiles et les autres liquides dans les corridors de production avec des autolaveuses. Ceci permettra d’améliorer la sécurité puisque les équipements robustes de Kärcher sont en mesure d’effectuer un nettoyage humide et d’aspirer simultanément. Les corridors seront donc nettoyés rapidement, puis seront secs et accessibles à nouveau en quelques minutes.
Nettoyage intermédiaire rapide
Une solution simple et idéale pour les petites quantités de saleté : des balayeuses mécaniques autotractées offrant une grande flexibilité, une meilleure commodité et une performance puissante.
Retirer la saleté non adhérente
Pour les fines saletés, les débris plus gros, qu’ils soient liquides ou secs. Pour les huiles et les poussières dangereuses. Avec les aspirateurs humides et humides/à sec de Kärcher, vous êtes équipé pour toutes les situations grâce aux turbines haute performance, à la conception novatrice du filtre et à une grande variété d’accessoires.
La qualité du nettoyage est un autre élément d’un entrepôt de niveau supérieur.
La propreté est essentielle lorsque les matières doivent être transportées en toute sécurité. La saleté est un obstacle majeur aux opérations de routine. Les résidus peuvent être retirés rapidement grâce aux équipements à conducteur porté, aux balayeuses mécaniques et aux aspirateurs autotractés. Les dimensions compactes assurent la manœuvrabilité et différents accessoires et variantes sont disponibles, d’une transmission à essence jusqu’à un toit de protection.
Sûr pour les zones d’entreposage intérieures
Permettre un nettoyage sûr dans les allées étroites et entre les rayonnages élevés n’est pas un problème pour Kärcher. Les dimensions compactes assurent une grande manœuvrabilité et les cabines avec une structure de protection amovible (ROPS) et une structure de protection contre les chutes d’objets (FOPS) assurent la sécurité nécessaire. De plus, la performance de 7 800 m²/h et la grande autonomie de la batterie permettent d’assurer de plus longs intervalles de travail.
Puissant dans les zones extérieures
La propreté est essentielle pour la sécurité dans les grandes surfaces. Une manutention continue des matières et les différents facteurs environnementaux exigent des solutions de nettoyage rapides et efficaces. Avec les équipements à conducteur porté de Kärcher et la grande variété d'accessoires, les grandes surfaces extérieures sont faciles à nettoyer, sans interrompre pour autant les processus.
Utilisation économique
Voyez comment le nettoyage peut devenir rentable. La superficie, le volume et la fréquence du nettoyage sont décisifs. Kärcher se fera un plaisir de vous aider à déterminer les options les plus appropriées pour vous.
Tout ce dont vous avez besoin est une image de propreté.
Kärcher offre la solution idéale pour le nettoyage des espaces de bureau : du nettoyage en profondeur jusqu’au polissage, nous offrons la solution idéale pour chaque exigence et chaque superficie. Si vous recherchez un appareil simple d’utilisation, silencieux, sûr et puissant, Kärcher répondra à vos besoins. Une grande variété d’accessoires agrandit les zones d’application.
Nettoyeurs portatifs
Les nettoyeurs à tapis simples d’utilisation, robustes et puissants possèdent une vaste gamme d'accessoires pour effectuer plusieurs tâches.
Aspiration à sec comme un professionnel
Développée conjointement avec des nettoyeurs sous-traitants, cette gamme professionnelle offre les avantages associés à une puissance d’aspiration élevée et un système de filtre à cinq étages.
Retire la saleté incrustée dans les poils du tapis
Les corridors et les bureaux recouverts de tapis nécessitent régulièrement un nettoyage en profondeur, idéalement avec un aspirateur vertical à brosse de Kärcher.
Pour nettoyer les plus petites surfaces
Le BR 30/4 C nettoie toutes les petites surfaces dures délicatement et efficacement en plus d’être efficace en marche avant ou marche arrière.
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