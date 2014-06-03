Secteur des produits chimiques

Le choix idéal pour des résultats de nettoyage exceptionnels.

Fabrication robuste, manutention facile et polyvalence sont les caractéristiques qui démarquent les appareils de nettoyage de Kärcher. Et ce sont ces caractéristiques qui sont importantes dans le processus de production lorsqu’il est question de nettoyer vos systèmes rapidement et en toute sécurité. Toutes nos solutions de nettoyage ont été spécifiquement conçues pour permettre à la production de se poursuivre sans interruption durant le processus de nettoyage. C’est pourquoi il est important de réagir de façon souple aux différents défis, comme les goulots d’étranglement de production et les déversements de liquide.