Secteur des produits chimiques
La recette de la réussite : productivité et propreté. Il est essentiel de disposer d'équipements de nettoyage fiables et efficaces pour retirer toute sorte de saleté dans le secteur des produits chimiques. Les équipements de nettoyage de Kärcher offrent la bonne solution pour chaque application : sites et systèmes de production, réservoirs, bureaux et surfaces extérieures. En tant que fournisseur de systèmes efficaces, Kärcher offre une grande variété de produits de nettoyage : équipements de nettoyage, produits nettoyants et accessoires individuels. Simples d’utilisation, puissants et conçus pour les tâches difficiles, les équipements novateurs de Kärcher prennent en charge toutes les tâches de nettoyage rapidement et efficacement.
Le choix idéal pour des résultats de nettoyage exceptionnels.
Fabrication robuste, manutention facile et polyvalence sont les caractéristiques qui démarquent les appareils de nettoyage de Kärcher. Et ce sont ces caractéristiques qui sont importantes dans le processus de production lorsqu’il est question de nettoyer vos systèmes rapidement et en toute sécurité. Toutes nos solutions de nettoyage ont été spécifiquement conçues pour permettre à la production de se poursuivre sans interruption durant le processus de nettoyage. C’est pourquoi il est important de réagir de façon souple aux différents défis, comme les goulots d’étranglement de production et les déversements de liquide.
Une propreté constante
Les aspirateurs industriels de Kärcher nettoient dans les zones difficiles d’accès et ramassent la saleté humide et sèche. Ces appareils manœuvrables et polyvalents possèdent les toutes dernières technologies en matière de turbine pour permettre une aspiration élevée constante.
Nettoyer plus efficacement avec une pression élevée
La saleté tenace sur les systèmes de production s’enlève sans problème avec d’excellents résultats. Les appareils Kärcher peuvent faire disparaître les résidus solides, les liquides et les huiles adhésives tenaces.
Retirer la saleté tenace en douceur et efficacement
La saleté tenace dans les environnements de production comme la peinture, la graisse, l’huile, le silicone, le caoutchouc et les résidus de thermoplastique nécessitent une puissance de nettoyage en mesure de faire disparaître toute la saleté sans pour autant endommager les surfaces des systèmes de production. Lorsqu’il est impossible d’utiliser de l’eau, les systèmes Ice Blaster sont les appareils parfaits pour éliminer la saleté. La glace carbonique s’évapore en dioxyde de carbone après le nettoyage sans laisser de résidus.
Seul un système propre résistera à l’épreuve du temps.
Kärcher offre des équipements de nettoyage, des produits nettoyants et des accessoires appropriés pour toutes les applications : des corridors de production et des usines de fabrication aux bureaux et aux salles communautaires. Peu importe s’il s’agit de résidus humides ou de matériaux secs, de résidus de production devant être enlevés par récurage et aspiration ou de grandes surfaces extérieures devant être balayées, Kärcher offre une vaste gamme d’appareils pour satisfaire à tous vos besoins.
Des entrepôts nettoyés en un clin d'œil
Les liquides, les granules ou l’huile sur des surfaces lisses dans les corridors de production et les entrepôts sont éliminés sans effort. Les autolaveuses allient les avantages du nettoyage par injection-extraction à la puissance des brosses mécaniques. Elles sont l’outil parfait pour nettoyer les grandes surfaces de façon rentable.
Zones extérieures balayées rapidement
Les zones asphaltées, les surfaces dures à l'extérieur ainsi que les rampes d'accès abruptes sont nettoyées en profondeur. Les aspirateurs et balayeuses mécaniques sont disponibles pour nettoyer les grandes surfaces extérieures allant jusqu’à 6000 m2.
D’excellents résultats de nettoyage sur toutes les surfaces
Pour le nettoyage quotidien : Les aspirateurs Kärcher nettoient de façon puissante en profondeur. Les planchers recouverts de tapis, de planchers stratifiés ou de prélart sont bien nettoyés grâce aux accessoires adaptés individuels.
Solutions de nettoyage personnalisées pour les conteneurs.
Pendant plus de trois décennies, Kärcher a joui d’une réputation exceptionnelle en tant que fournisseur de solutions efficaces et fiables de système de nettoyage pour les conteneurs. Les systèmes qui ont été testés et optimisés intensivement offrent un produit développé à son meilleur qui est efficace et écoénergétique. L’un des principaux avantages est que nos systèmes modulaires puissent être personnalisés pour s’adapter à des exigences spécifiques. Les composants fournis sont basés sur vos exigences. Kärcher offre un service tout inclus, de la planification à la fabrication en passant par le service.
Processus de nettoyage des conteneurs
Kärcher offre un système professionnel et rentable pour nettoyer l’intérieur des réservoirs de réacteur contaminés par des produits au silicone : nettoyage, séchage, stations de filtration. Le produit nettoyant est recyclé et réutilisé.
Nettoyer de grands conteneurs facilement
L’unité de nettoyage à pression mobile SHD-R 3000 FLM est idéale pour nettoyer les grands conteneurs. Il possède une flèche télescopique à hauteur et inclinaison ajustables avec tête de nettoyage intérieur. L’illustration présente une tête de nettoyage intérieur personnalisée et une flèche d’une longueur non standard.
Idéal pour les barils légers
Les stations de nettoyage de barils sont parfaites pour nettoyer rapidement les conteneurs légers ayant un diamètre allant jusqu’à 750 mm de diamètre, peu importe sa forme. Cette station de lavage avec des têtes de nettoyage et un réservoir de circulation est préassemblée et prête à l’utilisation.
Des résultats parfaits pour des tailles standard
Kärcher offre une solution de nettoyage parfaite pour les conteneurs IBC fabriqués à partir de différents matériaux et de différents niveaux de souillure. Les conteneurs IBC sont nettoyés en profondeur avec de l’eau à une température allant jusqu’à 90 °C.
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