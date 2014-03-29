Vente au détail
Un système pour la réussite. L’application d’une salubrité complète et des concepts de nettoyage est l’une des clés de la réussite dans le secteur de la vente au détail. La propreté et l’apparence soignée sont très appréciées des clients et, qu’ils en soient conscients ou non, ces aspects jouent un rôle important lorsqu’ils prennent leur décision finale d’achat. Kärcher offre des solutions de nettoyage appropriées, efficaces et rentables pour tous les secteurs et pour les planchers : les systèmes Kärcher comportent une grande variété d’appareils conçus sur mesure, d’accessoires et de produits nettoyants. Nos systèmes sont améliorés au niveau professionnel par une gamme de services modernes; du service à la réparation en passant par la gestion complète des processus de nettoyage, Kärcher est là pour vous.
La propreté et la sécurité sont toujours cruciales.
Le client est toujours en premier plan et ces derniers s’attendent à des normes de salubrité élevées, en tout lieu et en tout temps. Les systèmes de nettoyage pour les zones destinées aux clients doivent donc avoir certaines caractéristiques. Ils doivent être discrets et silencieux, faciles à transporter, être conçus pour être ergonomique et utilisables même dans les espaces restreints. Les qualités combinées des équipements de nettoyage Kärcher permettent de s’assurer que toutes les tâches sont simples à accomplir.
Salubrité : tout ce qu’il y a de mieux.
Manipuler des aliments nécessite de se conformer à de strictes réglementations en matière de salubrité, tant dans les espaces de traitement et dans les zones qui sont ouvertes à leurs clients. Les nouvelles normes strictes comme l’HACCP, les normes ISO et IFS (International Featured Standard) de l’UE et les réglementations de la FDA aux États-Unis ajoutent des exigences supplémentaires sur les équipements et les solutions totales. Le système Kärcher, qui comprend des équipements des accessoires et des produits nettoyants développés et produits par nous permet de s’assurer que toutes les applications puissent être effectuées en tenant compte de normes les plus élevées.
À la fine pointe.
Les boutiques d’aujourd’hui sont ouvertes à toutes heures. Les clients peuvent magasiner lorsque bon leur semble et préfèrent le faire dans un environnement amical. C’est pourquoi les concepteurs de boutique ont développé un aménagement dynamique qui est basé sur le rythme du client. Les matériaux modernes utilisés pour recouvrir le sol offrent des possibilités de design extraordinaires. Ils présentent par contre de nouveaux défis lorsqu’il est question de nettoyage. Kärcher s’attaque à ce défi avec des produits de nettoyage novateurs et efficaces.
Une propreté garantie dans les entrepôts et au-delà.
Dans le secteur alimentaire, les entrepôts sont une partie importante d’un processus de salubrité complexe. Des biens sensibles font leur entrée, sont emballés, stockés et sortis de l'entrepôt, puis remballé ou déballés et transportés vers les sections respectives. Le système Kärcher assure également une conformité dans les secteurs qui font l’objet de spécifications strictes de salubrité et de réglementations juridiques. Des équipements de nettoyage, des accessoires et des produits nettoyants parfaitement adaptés pour permettre un nettoyage rapide, simple et économique.
Un nettoyage exceptionnel à l'extérieur.
Les zones à l’extérieur des entreprises affichent et représentent celle-ci au monde. Il est aussi nécessaire de maintenir au minimum les quantités de saleté près des entrées afin que celle-ci ne se propage pas à l’intérieur et pour assurer la propreté des zones de chargement et des stationnements. Ceci inclut les feuilles mortes et la saleté provenant de la route ainsi que les saletés grossières comme les palettes brisées.
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