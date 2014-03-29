Vente au détail

Un système pour la réussite. L’application d’une salubrité complète et des concepts de nettoyage est l’une des clés de la réussite dans le secteur de la vente au détail. La propreté et l’apparence soignée sont très appréciées des clients et, qu’ils en soient conscients ou non, ces aspects jouent un rôle important lorsqu’ils prennent leur décision finale d’achat. Kärcher offre des solutions de nettoyage appropriées, efficaces et rentables pour tous les secteurs et pour les planchers : les systèmes Kärcher comportent une grande variété d’appareils conçus sur mesure, d’accessoires et de produits nettoyants. Nos systèmes sont améliorés au niveau professionnel par une gamme de services modernes; du service à la réparation en passant par la gestion complète des processus de nettoyage, Kärcher est là pour vous.