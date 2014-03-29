Entrepreneurs en entretien d’immeubles
Le succès grâce au partenariat. Les entrepreneurs en entretien d’immeubles font face à des défis de taille. Non seulement la compétition est féroce et les marges bénéficiaires sont limitées, mais les coûts ainsi que la diversification des services fournis augmentent de plus en plus. L’efficacité et la durabilité sont des facteurs essentiels à la réussite qui s’ajoute à la gestion et au partenariat avec un fournisseur majeur et fiable. Kärcher est le chef de file du marché mondial de la technologie de nettoyage.
La bonne solution pour chaque type de revêtement de sol.
Les revêtements de sol peuvent varier, mais la tâche demeure la même : un nettoyage et un entretien à la perfection pour tous les revêtements de sol durs et souples. Le système Kärcher offre une solution optimale pour le nettoyage en profondeur, le nettoyage de maintenance et l’entretien de tous les types de revêtement de sol. Nous offrons des solutions humides ou sèches, par appareil et à l’aide d’accessoires appropriés et de produits nettoyants formulés à la perfection. Un résultat irréprochable tant sur la surface que dans les coins. Ces résultats et ces avantages sont rendus possibles grâce à nos 75 ans d'expérience en tant que chef de file mondial en technologie de nettoyage.
Nos produits pour les surfaces dures
Autolaveuses
Pour des planchers lustrés. Nettoyez de petites surfaces rapidement : Ces autolaveuses assurent un nettoyage impeccable entre les visites de vos clients. Elles sont plus efficaces que les serpillières, et ce, même sur de petites surfaces de 10 pi².
Aspirateurs
Les aspirateurs de A à Z. Les aspirateurs à sec/humide de Kärcher offrent des solutions optimales pour le secteur manufacturier, commercial, de l’automobile, des entrepreneurs en entretien et les ateliers. Ils font bonne figure grâce à leur qualité et leur durabilité élevées, leur technologie novatrice de filtrage et leur confort extraordinaire pour l’utilisateur.
Polisseuse monodisque
Qu’il s’agisse de surfaces dures ou de revêtements de sol en tissu : nous garantissons que vous trouverez le bon appareil monodisque chez Kärcher. Nous avons des appareils conçus pour les utilisations spécialisées et générales.
Balayeuses mécaniques
Une performance de balayage maximale – en tout temps et partout De la balayeuse manuelle en passant par les équipements autotractés et à conducteur porté aux balayeuses mécaniques industrielles à conducteur porté extrêmement puissantes et robustes. Effectuez un balayage en tout temps grâce à la technologie fiable et novatrice de Kärcher.
Un nettoyage en profondeur des tapis.
Les tapis des édifices à bureaux sont mis à rude épreuve par la circulation élevée. Les nettoyeurs à tapis, les aspirateurs et les balayeuses mécaniques de Kärcher font leurs preuves depuis des décennies. Ces appareils robustes, puissants et polyvalents sont conçus pour le nettoyage en profondeur, le nettoyage intermédiaire et le nettoyage ponctuel des tapis ainsi que pour l’enlèvement des tâches sur les revêtements en tissu. Ils nettoient également en profondeur les fibres des stores et des meubles.
Espaces sanitaires – la propreté dans les moindres recoins.
Les espaces sanitaires regorgent de tâches de nettoyage des plus exigeantes. Les résidus de calcaire, de graisse et de produits cosmétiques que l’on retrouve dans les salles de bain, les vestiaires et presque partout, sur les planchers texturés ou dans les espaces restreints où les exigences de salubrité sont élevées, peuvent être difficiles à nettoyer. La prévention de la transmission des germes dans ces espaces est cruciale. L’utilisation régulière des équipements de nettoyage compacts et efficaces de Kärcher permet de s’assurer que les surfaces sont hygiéniquement propres, même dans chaque recoin et crevasse.
Une propreté comme à la maison.
La salubrité est une nécessité dans les cuisines et les salles à manger. À des fins de conformité, il n’y a aucune place pour le doute en ce qui a trait à la salubrité. Le système Kärcher offre tout ce qu’il faut pour effectuer un nettoyage professionnel dans un cadre régi par des réglementations en matière de salubrité. Une gamme complète d’outils manuels, d’équipements de nettoyage puissants, d'accessoires et de produits nettoyants qui sont disponibles pour tous les types de surfaces, de l’acier inoxydable aux carreaux et aux planchers, qui demeureront très propres en maintenant des conditions de salubrité.
Incroyablement polyvalents.
En tant qu’inventeur des nettoyeurs haute pression, Kärcher offre une variété de nettoyeurs haute pression ne laissant rien à désirer en matière de raffinement technique et de portée d’application. Qu’il s’agisse d’une unité à eau chaude ou à eau froide, alimentée par un moteur électrique ou à combustion, mobile ou stationnaire, les nettoyeurs haute pression de Kärcher sont sans égal. Les mêmes normes technologiques, de qualité et d’efficacité sont appliquées aux balayeuses mécaniques de Kärcher; elles ont fait leurs preuves dans le nettoyage extérieur de différentes surfaces et différents types de sol.
Êtes-vous intéressé par nos solutions spécialement adaptées à votre industrie?
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l'un de nos représentants dans votre région vous contactera pour discuter de vos besoins.