Entrepreneurs en entretien d’immeubles

La bonne solution pour chaque type de revêtement de sol.

Les revêtements de sol peuvent varier, mais la tâche demeure la même : un nettoyage et un entretien à la perfection pour tous les revêtements de sol durs et souples. Le système Kärcher offre une solution optimale pour le nettoyage en profondeur, le nettoyage de maintenance et l’entretien de tous les types de revêtement de sol. Nous offrons des solutions humides ou sèches, par appareil et à l’aide d’accessoires appropriés et de produits nettoyants formulés à la perfection. Un résultat irréprochable tant sur la surface que dans les coins. Ces résultats et ces avantages sont rendus possibles grâce à nos 75 ans d'expérience en tant que chef de file mondial en technologie de nettoyage.