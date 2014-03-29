Agriculture

Des solutions de nettoyage pour plus un plus grand succès. L’efficacité et l’efficience, la propreté et la salubrité, la fonctionnalité et la qualité. Grâce aux équipements de nettoyage novateurs de Kärcher, les nombreuses exigences de la production animale, des piscicultures, de la production végétale, de la viticulture et de la foresterie seront entièrement satisfaites. Nous savons que chaque investissement doit opérer en douceur pendant plusieurs années et que les normes élevées ainsi que les restrictions légales en matière de nettoyage et de salubrité doivent être satisfaites afin de permettre une réussite à long terme. En gardant ceci en tête, nous offrons des solutions de protection optimale et d’entretien qui sont parfaites pour vos équipements, systèmes, étables et bâtiments. Grâce à nos équipements professionnels et nos solutions détaillées, vous êtes certain d’obtenir les meilleurs résultats possible lors de vos tâches de nettoyage quotidiennes. Les technologies de Kärcher simples d’utilisation et puissantes améliorent vos processus en plus de les rendre plus sûrs et efficaces. Et c’est ce qui compte pour votre réussite à long terme.