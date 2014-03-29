Agriculture
Des solutions de nettoyage pour plus un plus grand succès. L’efficacité et l’efficience, la propreté et la salubrité, la fonctionnalité et la qualité. Grâce aux équipements de nettoyage novateurs de Kärcher, les nombreuses exigences de la production animale, des piscicultures, de la production végétale, de la viticulture et de la foresterie seront entièrement satisfaites. Nous savons que chaque investissement doit opérer en douceur pendant plusieurs années et que les normes élevées ainsi que les restrictions légales en matière de nettoyage et de salubrité doivent être satisfaites afin de permettre une réussite à long terme. En gardant ceci en tête, nous offrons des solutions de protection optimale et d’entretien qui sont parfaites pour vos équipements, systèmes, étables et bâtiments. Grâce à nos équipements professionnels et nos solutions détaillées, vous êtes certain d’obtenir les meilleurs résultats possible lors de vos tâches de nettoyage quotidiennes. Les technologies de Kärcher simples d’utilisation et puissantes améliorent vos processus en plus de les rendre plus sûrs et efficaces. Et c’est ce qui compte pour votre réussite à long terme.
Propreté hygiénique. Rapidité remarquable.
Les normes élevées de salubrité sont un composant essentiel de la production animale de niveau professionnel, puisque l’assurance qualité est la première étape vers des résultats opérationnels optimaux. Un nettoyage régulier et en profondeur des installations pour animaux (pré-nettoyage, désinfection et nettoyage intermédiaire) est donc essentiel pour protéger les animaux contre les germes et la vermine. Avec les nettoyeurs haute pression et les systèmes novateurs de désinfection 2K, vous pouvez effectuer ces tâches rapidement, facilement, efficacement et de façon optimale. Ceci a pour résultat que vous profiterez non seulement de niveaux améliorés de salubrité et de santé du bétail, mais par-dessus tout vous économiserez du temps et de l'argent en n’ayant pas à acheter des médicaments coûteux.
Production porcine
La propreté et la salubrité sont ce qui compte lorsqu’il est question d’élevage d’animaux. Les systèmes de nettoyage et de désinfection de Kärcher sont parfaits pour les étables, à la fois durant l'élevage et avant le déplacement d’animaux.
Production bovine
Un nettoyage idéal en utilisant un système haute pression pour déloger les fèces et les débris alimentaires des niches à veau et des zones de repos.
Production laitière
La salubrité est primordiale dans les lieux où s’accumulent les germes. C’est pourquoi nos unités haute pression et de désinfection brevetée à la mousse sont le choix idéal pour les salles d’entreposage du lait et les salles de traite rotatives.
Production avicole
Ne donnez aucune chance aux bactéries, aux virus et aux parasites : une désinfection efficace pour la production avicole et l’élevage des jeunes animaux, ainsi que le nettoyage final durant la période de service de production d'œufs et la désinfection des couvoirs.
Élevage de moutons, de chèvres et de chevaux
Nos nettoyeurs haute pression sont parfaits pour le nettoyage en profondeur des granges et des étables. Les matières fécales et la litière souillée peuvent être éliminées facilement.
Nettoyer pour conserver la valeur
Toute production de niveau professionnel nécessite des appareils de qualité sur lesquelles il est possible de se fier pendant des années. Il est donc essentiel, plus particulièrement lorsqu’il est question d'équipements haute performance pour la production végétale et la viticulture, de préserver leurs fonctionnalités à long terme par l’entremise de nettoyage et d’entretien régulier. Avec Kärcher, il est simple de conserver la valeur de vos systèmes : systèmes efficaces de nettoyage, grande variété d’applications, gamme complète d'accessoires et sans oublier beaucoup d’innovations, comme le nettoyeur de baril BC 14/12, qui vous aide à protéger vos investissements. De ce fait, nos équipements garantissent non seulement des systèmes propres, mais aussi des économies de coûts puisque les nouvelles acquisitions sont reportées.
Nettoyage des équipements
Les équipements agricoles sont constamment en contact avec de grandes quantités de boue. Lorsqu’ils sont utilisés avec de l’eau chaude, les nettoyeurs haute pression éliminent efficacement les croûtes tenaces ainsi que les résidus d’huile et de graisse tout en protégeant l'équipement contre la corrosion.
Nettoyage de barils
Obtenez facilement des barils qui ont une apparence neuve : avec le BC 14/12 de Kärcher, vous pouvez nettoyer vos barils de façon pratique et rapide sans devoir les repositionner. Tous les dépôts des processus de fermentation, de maturation et d’années de conservation sont éliminés efficacement sans laisser de résidus.
Aucun défi n’est impossible
Les défis exceptionnels exigent des solutions exceptionnelles : qu’il s’agisse d’exigences légales dans le secteur de la pisciculture ou de tâches difficiles en foresterie, Kärcher vous permettra d’être prêt à toute éventualité. Nous offrons des solutions pour la désinfection de vos bassins d’élevage, un nettoyage complet des véhicules de transport selon les exigences particulières de désinfection et l’enlèvement de l’écorce et du cambium. Nos équipements avancés et efficaces vous permettront de travailler plus rapidement et efficacement, peu importe le défi de nettoyage qui se présente à vous.
Pisciculture
Propreté hygiénique de chaque surface : grâce à notre système 2K, vous pouvez rapidement et efficacement désinfecter les bassins de reproduction/stockage, ainsi que vos véhicules et conteneurs avant et après le transport. Le processus de mousse haute pression possède deux composants qui travaillent efficacement en plus d’être sans danger pour l'environnement afin de combattre les bactéries, les virus et la vermine. Tout ceci à de faibles doses, à pratiquement n’importe quelle température et sur un très court laps de temps.
Foresterie
Évitez les infestations de vermine et accélérez le temps de séchage. Les nettoyeurs haute pression de Kärcher vous permettent de réduire les pertes durant le processus d’écorçage et d’augmenter l’efficacité. Nos équipements pourvus de cabines robustes pour les terrains difficiles sont les plus appropriés à cette utilisation. Une fois votre travail terminé, vous pouvez nettoyer vos véhicules et vos équipements à votre retour à vos installations en utilisant des nettoyeurs haute pression.
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