Remorques de nettoyeur haute pression

Le système de nettoyeur haute pression mobile personnalisable de Kärcher est une solution robuste et pratique pour le nettoyage sur site. Vous avez le choix entre une remorque à deux essieux ou à un essieu, un nettoyeur haute pression à eau chaude, à essence ou au diesel et un large choix d'options et d'accessoires nécessaires pour répondre à de nombreuses applications de nettoyage. Les modèles de remorques Kärcher sont conformes aux exigences de la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) et de l’Association nationale des constructeurs de remorques (NATM). Ils fournissent un grand réservoir d'eau à bord et tous les nettoyeurs haute pression Kärcher sont certifiés conformes aux normes de sécurité UL et CSA.