Nettoyeurs haute pression stationnaires

Les nettoyeurs haute pression stationnaires – une seule base, de nombreux lieux d'utilisation. Les nettoyeurs haute pression stationnaires de Kärcher sont adaptés à tous les cas de figure nécessitant un nettoyage et une désinfection avec un encombrement minimal.

Kärcher Eau chaude

Eau chaude

Les nettoyeurs haute pression stationnaires à eau chaude chauffés au fuel ou au gaz offrent une grande puissance de nettoyage et une efficacité maximale.

Kärcher Eau froide

Eau froide

Les nettoyeurs haute pression stationnaires à eau froide sont extrêmement flexibles avec une température d'admission d'eau jusqu'à 85 °C et au choix avec un fonctionnement à plusieurs lances.

Kärcher Générateurs d'eau chaude

Générateurs d'eau chaude

Lorsqu'il n'y a pas d'eau chaude disponible au robinet et que les chauffages au fuel ou au gaz ne sont pas admis, les générateurs d'eau chaude électriques entrent en scène.

Kärcher Les nettoyeurs haute pression stationnaires – une seule base, de nombreux lieux d'utilisation.