Nettoyeurs haute pression stationnaires
Les nettoyeurs haute pression stationnaires – une seule base, de nombreux lieux d'utilisation. Les nettoyeurs haute pression stationnaires de Kärcher sont adaptés à tous les cas de figure nécessitant un nettoyage et une désinfection avec un encombrement minimal.
Eau chaude
Les nettoyeurs haute pression stationnaires à eau chaude chauffés au fuel ou au gaz offrent une grande puissance de nettoyage et une efficacité maximale.
Eau froide
Les nettoyeurs haute pression stationnaires à eau froide sont extrêmement flexibles avec une température d'admission d'eau jusqu'à 85 °C et au choix avec un fonctionnement à plusieurs lances.
Générateurs d'eau chaude
Lorsqu'il n'y a pas d'eau chaude disponible au robinet et que les chauffages au fuel ou au gaz ne sont pas admis, les générateurs d'eau chaude électriques entrent en scène.