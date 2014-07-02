Aspirateur poussières
Aucune chance pour la poussière.
Nos aspirateurs poussières Kärcher et leur technologie aboutie permettent une élimination fiable de la saleté non adhérente et sèche : l'idéal pour l'utilisation dans les hôtels, les bureaux, les magasins ou le nettoyage de bâtiments. Fabriqués à partir de jusqu'à 60 % de matières recyclées, ces appareils constituent une solution durable pour les besoins de nettoyage quotidiens. Les aspirateurs compacts s'illustrent par leurs performances élevées en utilisation continue et conviennent parfaitement au nettoyage courant quotidien ainsi qu'au nettoyage en journée. Avec un niveau sonore de seulement 52 dB(A), ces appareils ultra silencieux s'emploient sans problème même dans les environnements sensibles au bruit.
Aspirateurs poussières
Durable, ergonomique et ultra silencieuse : la nouvelle gamme T-Range est constituée à 45 % de matières recyclées* et offre non seulement une puissance d'aspiration exceptionnelle, mais aussi un travail ergonomique et un niveau sonore très faible. Les aspirateurs poussières T 7/1 Adv Classic et T 11/1 Classic Adv Re!Plast offrent une puissance d'aspiration exceptionnelle sur les moquettes et les surfaces dures, associée à un fonctionnement silencieux. Avec 60 % de matières recyclées, le T 11/1 Classic Adv Re!Plast est particulièrement durable. Les appareils sont tous deux conçus pour durer, robustes et affichent un bon rapport qualité-prix. Les deux modèles sont dotés de câbles d'alimentation à fiche pour un remplacement facile. * toutes les pièces en plastique, à l'exception des accessoires.
Aspiro-brosseurs
Grâce à leur technique de brossage, les aspiro-brosseurs Kärcher permettent un nettoyage en profondeur des tapis et des moquettes.
Balayeuse aspirante pour moquettes
Les balayeuses aspirantes pour moquettes séduisent autant les professionnels tels que les entreprises de nettoyage de bâtiments que les particuliers grâce à leurs excellents résultats permettant un nettoyage économique des moquettes non encombrées de moyenne et grande superficies.
Aspirateur poussières à batterie
Flexibilité sans fil, puissance élevée de nettoyage, meilleure productivité et en plus particulièrement silencieux : les nouveaux aspirateurs à batterie de la plateforme Battery Power+ de Kärcher avec mode eco!efficiency à économie d'énergie.
Balais électriques
Silencieux, le balai électrique Kärcher excelle dans le nettoyage intermédiaire discret et rapide. Le remplacement des balais s'effectue sans outils et la batterie Li-Ion est facile à enlever.
Trouvez l'aspirateur poussières optimal pour répondre à vos exigences spécifiques en matière de nettoyage.
L'outil de conseil produit Professional pour nos aspirateurs poussières
Aspirateurs poussières, aspiro-brosseurs pour moquettes, aspirateurs à batterie ou balais électriques : notre gamme Professional offre des solutions performantes et faciles d'utilisation pour tous les domaines d'utilisation.
Trouver des équipements variés en un clin d'œil : avec l'outil de conseil produit Kärcher
Nous vous ferons découvrir en un tour de main l'appareil Kärcher Professional optimal pour votre tâche de nettoyage concrète.
Les aspirateurs poussières : polyvalents et robustes pour l'utilisation quotidienne
Les aspirateurs poussières Kärcher sont constamment utilisés dans les hôtels, les bureaux, les magasins et par les entreprises de nettoyage de bâtiments et viennent à bout de toutes les salissures sèches courantes. Cela inclut la poussière non adhérente, les moutons ou les cheveux. Nos aspirateurs à cuve professionnels vous offrent une aide économique lors du nettoyage courant quotidien grâce à leur technologie aboutie et à leur qualité élevée. Compacts et silencieux, ils vous permettent d'accomplir aisément des tâches de nettoyage variées, sachant que ces appareils se distinguent par leur rendement surfacique et leur flexibilité élevés, y compris en version fonctionnant sur batterie. Ainsi, un nettoyage ponctuel ou étendu est possible sans problème, même dans les lieux sensibles au bruit, avec différents revêtements, des surfaces à faible hauteur de passage et des surfaces très encombrées. Les aspirateurs poussières s'utilisent également pour le dépoussiérage des lampes, des meubles ou des murs.
Quelle est la particularité des aspirateurs poussières de Kärcher ?
Lors du développement de nos aspirateurs à chaudière, nous faisons attention à ce que ces derniers soient facile à utiliser et à entretenir et dotés d’accessoires ergonomiques. Les appareils sont silencieux, légers et faciles à utiliser, avec une puissance d’aspiration élevée et un ventilateur efficace. Ils possèdent également une technique de filtration robuste et fiable connue sous le nom de filtre HEPA.
Les aspects techniques
Les aspirateurs eau et poussières de Kärcher utilisent l’air d’aspiration en même temps que l’air de refroidissement grâce à un ventilateur d’air. Ainsi, ils sont efficaces sur le plan énergétique et possèdent un prix avantageux. De plus, ils sont si légers, compacts et silencieux que leur utilisation ne dérange pas, même en présence de public.
La pièce maîtresse : la turbine d’aspiration EC
Le moteur EC est un moteur à courant continu avec un onduleur électrique et possède des avantages importants par rapport aux moteurs à collecteur classiques. L’avantage le plus important est sa durée de vie particulièrement longue. Le moteur ne possède pas de balais de charbon et démarre sans étincelle. Il est donc non seulement adapté aux zones à risque d’explosion mais également au travail en équipe avec de longs intervalles de travail. La commande intégrée permet de régler la vitesse en continu et d’adapter la puissance d’aspiration en conséquence.
Aspirateurs poussières à batterie : plus rapides, plus flexibles et plus sûrs
Flexibilité sans fil, puissance de nettoyage performante et silencieux : les nouveaux aspirateurs poussières à batterie Battery Power + de Kärcher possèdent un mode d’économie d’énergie eco!efficiency.En savoir plus
Cages d'escalier
Les prises électriques y sont généralement clairsemées. Et les aspirateurs à batterie ne requièrent pas de câble de rallonge non plus. Un seul passage à travers toute la cage d'escalier suffit.
Les aspirateurs à batterie permettent jusqu'à 35 % de gain de temps ici.
Avion
Le temps est compté avant que les passagers suivants ne montent à bord. Le nettoyage d'appoint est ainsi nettement plus rapide qu'avec le maniement fastidieux des appareils filaires.
Les aspirateurs à batterie permettent jusqu'à 50 % de gain de temps ici.
Théâtre/cinéma
Sans câble à brancher ni trajets répétés entre la prise électrique et l'aspirateur, les rangées de fauteuils et les escaliers se nettoient en toute simplicité et en vitesse.
Les aspirateurs à batterie permettent jusqu'à 40 % de gain de temps ici.
Salles de spectacles avec places assises
Un aspirateur à batterie permet d'aspirer en continu, sans câble qui s'emmêle et qu'il faut changer de prise.
Les aspirateurs à batterie permettent jusqu'à 30 % de gain de temps ici.
Entrées et halls d'hôtel
Beaucoup de passage, beaucoup de meubles, mais aussi beaucoup de saleté. Dans ces locaux étendus, ce ne sont pas seulement les changements de prise qui deviennent inutiles. Cela évite également que les câbles s'enroulent autour des meubles et présentent un risque de trébucher pour les clients.
Les aspirateurs à batterie permettent jusqu'à 15 % de gain de temps ici.
Transports publics
Dans les bus et les trains, les agents d'entretien ont généralement besoin de sources de courant externes et de câbles de rallonge. Cet espace limité se nettoie bien plus facilement et efficacement avec des aspirateurs à batterie.
Les aspirateurs à batterie permettent jusqu'à 25 % de gain de temps ici.
Espaces de bureau
Notamment dans les open spaces, le passage de l'aspirateur prend des allures de course d'obstacles. L'absence de câble qui s'accroche aux aménagements permet un gain de temps considérable.
Les aspirateurs à batterie permettent jusqu'à 25 % de gain de temps ici.
Un bon coup d'aspirateur équivaut à une bonne filtration.
La poussière et la saleté, les microbes, les poussières fines et les allergènes nous accompagnent jour après jour et polluent également l'air ambiant dans les bâtiments publics comme les immeubles de bureaux, les hôtels, les hôpitaux, les cabinets médicaux ou les écoles. Ils sont souvent la cause de maladies respiratoires à long terme.
Les aspirateurs poussières Kärcher disposent par conséquent d'une technologie de filtration variée. Les différents types de conception nécessitent différents types de filtre fabriqués à partir de différents matériaux. Cela inclut un panier à filtre permanent, un sac filtrant non tissé, un filtre à air expulsé et un filtre HEPA. Tous les aspirateurs poussières professionnels de Kärcher sont équipés d'un filtre de protection du moteur qui protège la turbine des poussières fines. Un filtre de sortie d'air sert au nettoyage de l'air sortant et à l'atténuation du niveau sonore. Sur de nombreux modèles, il est possible d'utiliser un filtre de sortie d'air HEPA en option.
Les aspirateurs poussières Kärcher : durables, robustes, efficaces
Les aspirateurs poussières Kärcher se caractérisent par une part de matières recyclées de 45 % dans le cas de la gamme T-Range et par une part de 60 % dans le cas du T 11/1 Re!Plast. Avec cette part de matières recyclées, la consommation d'électricité requise est déjà nettement réduite et l'utilisation de précieuses matières premières est minimisée dès la production des aspirateurs poussières Kärcher. Ainsi, les aspirateurs poussières Kärcher sont non seulement particulièrement écologiques, mais aussi très robustes et durables. Votre appareil professionnel pour des performances de nettoyage durables et efficaces.
Consommation d'électricité réduite, autonomie prolongée : la gamme T-Range de Kärcher
Avec la gamme T-Range, nous lançons des appareils à consommation d'électricité réduite pour les versions filaires (585 W au lieu de 700 W).
Le mode eco!efficiency (version à batterie) prolonge l'autonomie et réduit le niveau sonore.
Ultra silencieux : pour un travail presque sans bruit
Avec seulement 52 db(A), la version filaire de la gamme T-Range fonctionne presque sans bruit. Ainsi, cet aspirateur poussières est également parfait pour le nettoyage en journée. Les faibles émissions de bruit permettent un travail agréable et ergonomique. Moins de bruit sur le lieu de travail préserve la santé et diminue les risques comme le stress ou les pertes auditives.
Un design ergonomique
Le design ergonomique et élancé permet également de porter les aspirateurs près du corps, prévenant ainsi le mal de dos et garantissant la sécurité au travail.
Durée de vie prolongée
Durée de vie nettement prolongée de l'aspirateur : les aspirateurs poussières avec moteur EC. Grâce à son entraînement à régulation électronique, cette technologie fournit de nombreux avantages comme un rendement supérieur et une consommation de courant réduite.