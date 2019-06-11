Automobile

Retrouvez toutes nos solutions et produits de nettoyage pour assurer la propreté et les conditions nécessaires pour garantir un travail en toute sécurité chez les concessionnaires automobiles, les stations-services et les garages.

Reinigungskonzepte für Autohäuser und Tankstellen

Stations-services

Des solutions de nettoyage de premier choix et un service proche de la clientèle pour des stations-service modernes – Kärcher, c'est tout cela à la fois.

Concessionnaires

Solutions de nettoyage assurant la propreté et  les conditions nécessaires pour garantir un travail en toute sécurité chez les concessionnaires et dans les garages.

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