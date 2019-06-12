Stations-services
Faites le plein de propreté. Les stations-services ont beaucoup évolué. Leurs activités vont aujourd'hui de la vente pure de carburant à la fourniture d'une large gamme de services : un magasin ouvert 24h/24, une cafétéria proposant de la nourriture fraîche et une station de lavage de véhicules. Autant de services spéciaux qui exigent un nettoyage et un entretien adaptés, afin de donner à vos clients l'envie de revenir chez vous. Kärcher offre des solutions appropriées pour tous les espaces et se révèle donc être le partenaire qui répond à tous les besoins en nettoyage d'une station-service. Voyez par vous-même, dans les pages suivantes, notre vaste gamme d'équipements de nettoyage et de solutions d'entretien faciles d'utilisation.
La propreté au service des ventes.
Les stations-services sont devenues de véritables centres de services, où se rendent les clients lorsque les magasins locaux sont fermés. Le magasin, qui mérite une attention particulière, est devenu une source importante de revenus. Kärcher se révèle être le partenaire compétent pour tous les défis de nettoyage à relever dans le magasin : qu'il s'agisse du nettoyage des sols des espaces très fréquentés, de l'élimination hygiénique des taches de nourriture dans la boulangerie ou du nettoyage des sanitaires et des bureaux.
Accès rapide aux sols nettoyés.
Les espaces très fréquentés et qui deviennent vite sales doivent être nettoyés jusque dans les moindres recoins. Kärcher offre des solutions de nettoyage à séchage rapide pour tous les sols du magasin, des bureaux et des espaces sanitaires, qui permettent d'éviter les risques de glissade.
Hygiène à toute épreuve.
La boulangerie doit être d'une propreté irréprochable. Kärcher garantit une propreté et une hygiène impeccables. Pour servir vos clients à tout moment, le processus de nettoyage doit pouvoir être inséré de manière optimale dans votre routine de travail habituelle.
Aspiration facile.
Les chaînes de réfrigération ou de congélation ne pouvant être interrompues, Kärcher offre des solutions d'aspiration puissantes afin d'aspirer l'eau de condensation et d'éponger les fluides qui émanent des équipements de réfrigération en fonctionnement.
Une propreté qui donne envie de revenir.
C'est la première impression qui compte. La propreté est avant tout importante pour les éléments que touchent vos clients lorsqu'ils font le plein. Avec Kärcher, faites en sorte que votre station soit dans un état optimal. Les appareils puissants de Kärcher garantissent un nettoyage hygiénique des pompes, des voies de passage non glissantes et des équipements balayés proprement. Vos clients seront ainsi heureux de revenir dans votre station.
Des voies exemptes de résidus graisseux.
Les flaques d'huile et les résidus de carbone sur les voies sont une source de danger permanente. Pour le nettoyage, Kärcher recommande l'utilisation de détergents grandes surfaces pour nettoyeurs haute pression afin d'éliminer les résidus sur de grandes surfaces.
Des installations toujours propres.
Avec les nettoyeurs haute pression électriques, les pompes à essence, les pylônes et les poubelles peuvent être nettoyés en toute sécurité et fiabilité.
Effort minime pour nettoyer les grandes surfaces.
Que vous souhaitiez évacuer des feuillages, de la terre ou du gravier, Kärcher vous offre des solutions de balayage innovantes pour les grandes surfaces.
Station de lavage bien entretenue.
Avec Kärcher, vous pouvez nettoyer votre station de lavage en douceur et préserver les carrelages, car aucun acide fluorhydrique n'est utilisé. En outre, le flux de produits chimiques qui parvient dans l'eau traitée n'est pas dangereux en raison de la composition des détergents Kärcher.
Plus d'affaires grâce à la vente et à la location.
L'activité de base des stations-services s'est étendue de la vente de carburant à l'offre d'une large gamme de services. C'est la raison pour laquelle des services supplémentaires tels que la location de machines de nettoyage, la vente de détergents et l'offre de services de nettoyage complémentaires représentent un avantage concurrentiel sur le marché hautement compétitif des stations-services. Avec sa large gamme de produits et sa qualité de nettoyage bien connue de tous les clients, Kärcher est votre meilleur allié pour des idées d'activités complémentaires rentables.
Partenaire marketing.
Bien conseiller dès le début : Kärcher propose une aide globale à la commercialisation en mettant à disposition des écrans et du matériel marketing ainsi qu'une aide orientée vers la clientèle lors de la constitution de l'assortiment.
Excellente qualité.
Essayé et approuvé : l'excellente qualité de tous les équipements est attestée par les bonnes performances dans plusieurs tests. En outre, des millions de clients satisfaits à travers le monde confirment la fiabilité du matériel et des services Kärcher.
Service clientèle et formations.
Celui qui peut répondre aux questions de la clientèle de manière complète garantit un entretien commercial réussi. C'est dans cette optique que Kärcher propose des formations à sa propre Academy au cours desquelles vous pouvez obtenir des conseils pratiques sur l'utilisation des produits de nettoyage et des instructions pour une exploitation sans accroc de toutes les installations.
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