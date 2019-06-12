Stations-services

Faites le plein de propreté. Les stations-services ont beaucoup évolué. Leurs activités vont aujourd'hui de la vente pure de carburant à la fourniture d'une large gamme de services : un magasin ouvert 24h/24, une cafétéria proposant de la nourriture fraîche et une station de lavage de véhicules. Autant de services spéciaux qui exigent un nettoyage et un entretien adaptés, afin de donner à vos clients l'envie de revenir chez vous. Kärcher offre des solutions appropriées pour tous les espaces et se révèle donc être le partenaire qui répond à tous les besoins en nettoyage d'une station-service. Voyez par vous-même, dans les pages suivantes, notre vaste gamme d'équipements de nettoyage et de solutions d'entretien faciles d'utilisation.