Concessionnaires
La propreté dans un commerce, c'est déjà la moitié du travail. Pour vendre des voitures, on a besoin de connaissances techniques, d'un bon contact avec la clientèle et d'une attitude positive. Mais ces caractéristiques ne représentent qu'une partie de la réussite commerciale. En effet, la propreté est une condition sine qua non de toute atmosphère agréable, propice aux négociations commerciales. Dans les garages, la propreté constitue même une condition essentielle pour garantir un travail en toute sécurité. C'est pour cela que Kärcher vous propose des concepts de nettoyage parfaitement adaptés aux exigences particulières des concessionnaires et des garages. Laissez-vous convaincre par l'offre complète Kärcher d'appareils de nettoyage et les prestations orientées vers la clientèle.
Nettoyage de l'espace d'exposition : offrez un environnement agréable à vos clients.
Pour le client, le concessionnaire automobile représente l'image de marque de la voiture qu'il souhaite acquérir. Votre espace d'exposition doit être à la hauteur de cette image. Parce qu'il est plus facile de vendre des voitures dans un environnement propre Kärcher propose des solutions de nettoyage qui répondent aux spécificités de votre surface de vente. Pour que votre espace d'exposition soit aussi étincelant que vos véhicules nous disposons d'une gamme complète de produits d'entretien.
Gardez les sols carrelés comme neufs à tout moment.
Les autolaveuses Kärcher avec brosses à rouleau conviennent parfaitement aux sols carrelés des salles d’exposition, au nettoyage en profondeur des lignes de coulis et au fait que les sols retrouvent leur aspect neuf, garantissant ainsi que les investissements en CI sont entièrement réalisés et protégés, et que les sols sont sûrs et conformes aux tests de glissement. Même les carreaux sombres présentent facilement des traces de pneus et des empreintes de pas, aussi une autolaveuse compacte est-elle le meilleur choix pour garder les sols comme neufs tout au long de la journée. Les autolaveuses Kärcher sont conçues pour être aussi étroites et faciles à utiliser que possible, ce qui réduit considérablement les risques d’endommagement des stocks de salles d’exposition.
La propreté dans les moindres recoins
L'espace sanitaire est un lieu qui nécessite propreté et hygiène. Avec les nettoyeurs vapeur et autolaveuses aspirantes Kärcher, vous garantissez un environnement impeccable à vos clients et collaborateurs.
Aspirer en profondeur.
Les moquettes sont des surfaces qui regorgent d'insalubrités. Nos aspirateurs poussières et les aspiro-brosseurs ont spécialement été conçus pour ce type de revêtement. Vos bureaux et vos espaces de vente sont ainsi nettoyés en profondeur.
De l'eau en un seul geste.
Offrez une source de rafraîchissement à vos clients et collaborateurs. Les fontaines d'eau Kärcher dispose d'un système de filtre automatique et innovant et sont facilement raccordés aux systèmes d’approvisionnement en eau conventionnels.
La propreté, c'est la sécurité : le nettoyage de l'atelier.
Le garage est le lieu de travail de vos mécaniciens, mais c'est également un autre point de contact entre vos clients et votre entreprise. Il est donc important de laisser ici aussi une impression de parfaite propreté. Comme dans les garages, on a surtout affaire à de la saleté tenace et graisseuse, Kärcher vous propose des solutions de nettoyage particulièrement puissantes, synonymes de propreté sans résidus et d'utilisation facile. Tous les produit de nettoyage et appareils de nettoyage ont été développés pour garantir en permanence une sécurité de travail dans votre garage. Car un garage propre est un garage sûr.
Éliminer la saleté de l'atelier.
Laissant les sols prêts pour une réutilisation immédiate, nos autolaveuses sont dotées de la technologie des brosses à rouleau, la meilleure solution pour les environnements d’atelier grâce à leur vitesse de brossage élevée et à leur capacité de pré-balayage. Les autolaveuses compactes sont parfaites pour le nettoyage des taches tout au long de la journée et pour le nettoyage régulier dans les petits ateliers. Grâce à leur légèreté et à leur mobilité, ils peuvent même nettoyer les renfoncements des ascenseurs.
Les brosses à changement rapide permettent à nos autolaveuses d'être utilisées dans plus d'une zone d'un concessionnaire, ce qui évite la contamination croisée et garantit l'utilisation de la bonne brosse pour chaque type de sol.
Aspirateurs polyvalents pour le nettoyage des taches.
Idéal pour ramasser les déversements et l’eau apportée par les véhicules. Nos aspirateurs humides et secs peuvent également être utilisés pour ramasser la saleté sèche et même les éclaboussures d'huile. Grâce à leur puissance d'aspiration élevée, ils sont parfaits pour nettoyer les tapis et les tissus d'ameublement grâce à des outils à changement rapide adaptés à chaque tâche.
Nettoyage efficace des sols.
Qu'il s'agisse de modèles compacts et extrêmement manœuvrables ou de grands porteurs, Kärcher dispose de l'autolaveuse adaptée à chaque atelier, quel que soit le nombre de baies. Pour les ateliers de grande taille, une machine autoportée est recommandée pour le nettoyage en profondeur quotidien et un modèle compact est recommandé pour le nettoyage simple et rapide des taches pendant la journée, garantissant la sécurité et une présentation impeccable à tout moment. Un nettoyage régulier empêche les accumulations d'huile, de graisse, de poussière de freins et de pneus qui pourraient endommager les carrelages et les joints de coulis, facilite l'élimination des saletés et de l'eau transférées de l'extérieur et garantit que les stations de contrôle des véhicules sont conformes aux exigences de nettoyage de DVSA.
Nettoyage sûr et efficace des pièces détachées.
Notre nettoyant biologique de pièces utilise un détergent à base d’eau sans solvant pour nettoyer les engrenages, les pièces de machines et les outils rapidement et en profondeur. Cela protège les opérateurs et élimine le besoin d'éliminer et de remplacer le solvant.
Nettoyez les roues et les pièces de moteur rapidement.
Avec les nettoyeurs haute pression à eau chaude avec mode vapeur, les pièces du moteur peuvent être nettoyées pour éliminer la saleté et les pellicules.
Un travail propre : les dispositifs de lavage pour voitures.
Quel que soit le nombre de véhicules nettoyés chaque jour chez votre concessionnaire, Kärcher dispose des produits et du savoir-faire appropriés pour garantir des résultats de nettoyage optimaux de la manière la plus efficace pour votre entreprise. En tant qu'inventeur et leader du marché des nettoyeurs haute pression à eau chaude, nous comprenons que les véhicules de dépannage de véhicules veulent la simplicité, la performance, la fiabilité et la ténacité pour garantir le respect des quotas.
Nettoyage à haute pression efficace.
Idéal pour le prélavage ou le nettoyage de détail, nos nettoyeurs haute pression à eau froide sont conçus pour offrir un maximum de confort et de performance. Parfait pour une utilisation où les émissions de diesel sont interdites ou où l'eau chaude n'est pas nécessaire. L'eau chaude évacue la saleté, les graisses et les résidus d'huile plus rapidement que l'eau froide et peut réduire le besoin de détergent. Beaucoup de nos modèles à eau chaude comportent une fonction vapeur pour les tâches de dégraissage et de déparaffinage.
Nettoyage intérieur rapide.
Pour un nettoyage intérieur rapide mais complet, nos gammes d’aspirateurs secs et humides et nos machines d’extraction par pulvérisation éliminent rapidement la saleté des tapis, des sièges et des garnitures, garantissant ainsi au client une excellente impression du service reçu.
La propreté commence dès l'entrée.
La première impression fait la différence. Si l'espace devant votre entreprise concessionnaire respire la propreté, les clients viendront volontiers à vous. Pour les espaces extérieurs de l'entreprise concessionnaire ou du garage, vous avez surtout besoin de deux types d'appareils : des balayeuses efficaces qui permettent de garder les surfaces propres et des solutions spécialement adaptées aux conditions météorologiques, par ex. des fraises à neige pour l'hiver. Vous trouverez chez Kärcher tous les appareils de nettoyage destinés au nettoyage extérieur, ainsi que les détergents qui ont été optimisés spécialement pour les technologies Kärcher.
Des balayeuses pour toutes les surfaces.
Nous pouvons facilement vous conseiller sur les machines les plus appropriées pour nettoyer vos surfaces. La texture du sol, les volumes de saleté et la fréquence de nettoyage sont les facteurs décisifs pour choisir la bonne balayeuse.
Un balayage simple et diversifié.
Extrêmement pratiques pour les surfaces moyennes : les balayeuses aspirantes avec mode Easy Operation, le nettoyage mécanique et efficace des filtres et l'évacuation simple de la poussière représentent un mode de nettoyage confortable.
Les accessoires à faible coût rendent les machines plus polyvalentes.
Utilisez l'équipement existant en ajoutant un nettoyant de surface à un nettoyeur haute pression pour nettoyer rapidement les espaces extérieurs, en éliminant les traces d'huile et de pneus.
Plus efficaces qu'un balai.
Les balayeuses guidées à la main sont le meilleur produit pour les nettoyages rapides et pour nettoyer les petites surfaces. Ils suppriment la poussière et réduisent considérablement le temps de balayage par rapport à l'utilisation d'un balai. Balayage rapide et silencieux avec un effort minimal.
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