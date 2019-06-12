Concessionnaires

Éliminer la saleté de l'atelier.

Laissant les sols prêts pour une réutilisation immédiate, nos autolaveuses sont dotées de la technologie des brosses à rouleau, la meilleure solution pour les environnements d’atelier grâce à leur vitesse de brossage élevée et à leur capacité de pré-balayage. Les autolaveuses compactes sont parfaites pour le nettoyage des taches tout au long de la journée et pour le nettoyage régulier dans les petits ateliers. Grâce à leur légèreté et à leur mobilité, ils peuvent même nettoyer les renfoncements des ascenseurs.

Les brosses à changement rapide permettent à nos autolaveuses d'être utilisées dans plus d'une zone d'un concessionnaire, ce qui évite la contamination croisée et garantit l'utilisation de la bonne brosse pour chaque type de sol.