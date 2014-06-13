Services publics
De bonnes perspectives de réussite. L’éducation est la plus importante matière première de l’avenir. La qualité de l’éducation et de la formation détermine de plus en plus la compétitivité et la prospérité générale des états et de chaque individu. Conséquemment, des sommes substantielles d’argent sont investies dans les établissements d’enseignement et dans leur fonctionnement. Afin de protéger ces investissements et d’offrir un environnement d’apprentissage positif, ces établissements doivent effectuer un entretien continu en utilisant une technologie de nettoyage professionnelle. Le système Kärcher offre des solutions convaincantes pour les tâches de nettoyage dans les établissements d’enseignement publics : des équipements, des accessoires et des produits nettoyants parfaitement adaptés. Ils sont puissants, efficaces et économiques grâce à leur technologie novatrice, leur faible consommation et leur durabilité.
Le talent d’accomplir beaucoup avec peu.
Accomplir le plus possible avec le moins d’effort possible fait partie de la nature humaine. Ce n'est qu’une question de chercher à atteindre un niveau plus élevé d’efficacité. Les équipements Professional de Kärcher en anthracite démontrent comment l'efficacité est possible grâce à la technologie de nettoyage d’aujourd’hui. La couleur attrayante de l'appareil est le symbole d’une génération d’équipements de nettoyage disposant de talents particuliers. Pour assurer la propreté des surfaces publiques, des corridors et des salles en un seul passage. Pour un déplacement simplifié, même dans les escaliers. Et pour des surfaces pouvant être utilisées immédiatement après le nettoyage.
Des tapis nettoyés rapidement
Lorsque vous n’avez pas assez de temps pour permettre au tapis de sécher ou pour effectuer un nettoyage en profondeur : le système Kärcher, composé d’une laveuse à tapis BRC 45/45 C et du détergent iCapsol RM 768 pour un nettoyage en douceur suivi d’un séchage rapide.
Idéal pour les entrées
Efficace sur la saleté provenant de la route, manutention facile, séchage rapide, consommation d’eau réduite. La gamme B 60 W de Kärcher dotée du système Intelligent Key et le concept de fonctionnement SIMPLIFIÉS offre un niveau sans précédent de sécurité et de protection pour l’opération, l'équipement et la zone de travail. Afin de permettre une utilisation optimale de l’énergie, la pression de contact de la brosse peut facilement être réglée selon cinq modes différents afin de satisfaire à vos exigences individuelles.
Le silence est d’or
À seulement 59 dB (A), le T 15/1 est l’aspirateur le plus silencieux de sa catégorie et est idéal pour les zones sensibles au bruit. Le T 15/1 est aussi très efficace et nettoie à fond et en profondeur.
Un espace pour penser clairement.
Un environnement d’apprentissage positif est important pour les enseignants et les étudiants. Les nouvelles idées n’apparaissent pas sur la poussière ou la saleté. Et les talents se développent davantage dans une atmosphère agréable. Afin d’assurer que les salles de classe, les bureaux, les auditoriums et les autres zones très fréquentées soient toujours propres et entretenus, les professionnels du nettoyage choisissent des solutions de Kärcher, un chef de fil mondial du marché. Des petits appareils aux solutions personnalisées provenant toutes d’un seul fournisseur offrant des conseils, de la formation et un service professionnel.
Sans fil. Flexible. Rapide
Grâce à son fonctionnement à batterie, l’aspirateur sac à dos BV 5/1 permet une utilisation sans fil sans restriction dans les espaces confinés avec une courroie pour les épaules et un support lombaire.
Puissant. Endurant. Polyvalent
Le BD 50/40 RS permet une performance élevée en matière de superficie sur une courte période tout en offrant un nettoyage uniforme. Une charge de la batterie est suffisante pour couvrir une superficie allant jusqu’à 2 500 m2 avec des niveaux de saleté normaux. Avec une largeur maximale de 705 mm, l’autolaveuse BD 50/40 RS peut passer dans les corridors les plus étroits.
Les appareils rapides pour les utilisations occasionnelles.
Le EB 30/1 Li-Ion sans fil est un balai électrique particulièrement silencieux pour permettre un nettoyage intermédiaire rapide. Avec la technologie Li-Ion et une autonomie très longue de la batterie : 60 minutes sur du tapis et jusqu’à 80 minutes sur des surfaces dures. Comprend le chargeur rapide BC 1/1.8 et une batterie de remplacement pour une utilisation sans interruption.
Central. Optimal
La monobrosse BDS 43/180 C Adv avec un réservoir (optionel) installé au-dessus du boîtier du moteur est impressionnante lors de l’utilisation quotidienne : le centre de gravité situé près du centre de l’appareil permet d’avoir une pression de contact améliorée et des forces directrices réduites. Le réservoir avec un indicateur du niveau de remplissage peut être accédé directement et retiré en quelques secondes grâce à la poignée et rempli à l’aide d’un robinet. Deux barres ovales robustes en aluminium et une large poignée ergonomique assurer une application optimale de force, un équilibre parfait et une utilisation sans effort.
Tâche : salubrité. Solution : efficacité.
La salubrité est quelque chose que l’on possède et non pas quelque chose sur lequel on discute. Les établissements comme les gymnases, les vestiaires et les piscines disposent d’une vaste gamme de zones critiques nécessitant différents niveaux de salubrité. Les zones humides, les crevasses et les grandes surfaces. Des solutions de nettoyage impressionnantes sont nécessaires pour chaque tâche : avec une progression rapide du travail, une performance élevée de nettoyage et une faible consommation. Grâce aux volumes professionnels des réservoirs et à l’utilisation économique de l'eau et des produits nettoyants, les appareils peuvent être utilisés plus longtemps avant de nécessiter un remplissage.
Systèmes avancés de mousse
Kärcher a développé des systèmes de mousse particuliers pour permettre un nettoyage et une désinfection économiques. Kit Easy de mousse : la solution standard pour la génération de mousse. Peut être utilisé avec tous les équipements HD et HDS de Kärcher. Kit Inno de mousse : lance double et permutation sur jet haute pression pour créer une mousse de nettoyage et de désinfection très adhérente.
Lorsque le bon sens prime
Le BDP 51/180 C Adv et le nettoyeur à jet sont des solutions permettant d’économiser du temps pour éliminer les marques du passage. En particulier sur de grandes surfaces, la conception double timon parfaitement ergonomique et conviviale garantit un travail sans fatigue
À pleine vapeur
Le temps c'est de l'argent; c'est aussi le cas pour ce qui est du nettoyage industriel. Le modèle SG 4/4 possède un système de remplissage ingénieux en plus d’être simple d'utilisation, ce qui le rend particulièrement efficace. Le SG 4/4 élimine le calcaire et les films de saleté très rapidement et efficacement.
Piscines : salubrité sans concession
Un prérequis de la salubrité est un nettoyage régulier et en profondeur. Avec ses rouleaux rotatifs, les autolaveuses B 40 C/W, B 60 W et B 80 W permettent d’effectuer un nettoyage en profondeur des planchers à carreaux.
La salubrité à son meilleur.
À l’exception de la médecine, la salubrité professionnelle est également très importante dans le secteur de l'alimentation. La mise en œuvre des concepts efficaces de l’HACCP pour les grandes cuisines et les cantines est très exigeante en ce qui a trait au processus de nettoyage. Et ceci est également vrai pour les salles environnantes comme les laboratoires, les ateliers et les ateliers de formation afin de prévenir la propagation des germes. Le système Kärcher offre des solutions fiables et efficaces pour chaque exigence. Plusieurs appareils de nettoyage Kärcher peuvent être dotés de filtres hygiéniques ou de roues adaptées à un usage alimentaire.
La salubrité des tapis, un point essentiel
L’aspirateur à sec CV 60/2 est très polyvalente et peut entrer dans tous les ascenseurs. La solution parfaite pour une aspiration rapide et en profondeur des édifices à plusieurs étages.
Le spécialiste de l’alimentation
Le HD 7/10 CXF est un nettoyeur haute pression sans chauffe-eau, spécifiquement développé pour une utilisation commerciale à des fins générales dans les zones sanitaires et alimentaires. Cet appareil de pointe de la catégorie compacte du secteur alimentaire offre un réglage continu de la pression et du volume d’eau pour obtenir les conditions parfaites pour satisfaire aux exigences élevées en matière de salubrité.
Pour un nettoyage polyvalent, rapide et efficace
Le BRS 40/1000 C est une autolaveuse pour les tâches de nettoyage et d’entretien de base pour les surfaces dures ainsi que pour le décapage. Grâce aux rouleaux contrarotatifs, l’appareil avance en ligne droite et est facile à manœuvrer. Avec une hauteur de dégagement de seulement 13,5 cm, le BRS 40/1000 C est la machine la plus plate de sa catégorie.
Puissance d’aspiration constante
La grande mobilité et la puissance, la fabrication solide et la vaste gamme d’équipements pratiques de l’aspirateur NT 55/2 Tact² Me I font de lui un choix très populaire en tant que système spécialisé. Le châssis incliné permet disposer facilement des liquides et de la saleté.
Performance élevée dans tous les domaines.
Les zones extérieures ne doivent pas uniquement faire bonne impression. Un entretien continu tout au long de l’année est indispensable afin d’assurer que les routines quotidiennes puissent être effectuées sans problèmes et en toute sécurité. Les routes et les allées, les stationnements à plusieurs étages et les espaces verts sont le domaine des balayeuses mécaniques puissantes et polyvalentes de Kärcher : balayage, à sec ou humide. Tondre le gazon. Ramasser les feuilles mortes. Et l’entretien hivernal au complet. Les nettoyeurs haute pression de Kärcher effectuent un nombre incalculable de tâches de nettoyage : de l’entretien des véhicules au nettoyage des planchers en passant par l’enlèvement des graffitis.
Sur la bonne voie
Les stationnements à plusieurs étages exigent beaucoup des autolaveuses : grandes surfaces, saletés grossières et tenaces et voies d’accès abruptes. Le B 250 R de Kärcher est le bon appareil pour cette tâche : avec un robuste châssis en acier pour les utilisations intensives dans des zones avec une inclinaison allant jusqu’à 15 %. Elle dispose également d’un grand réservoir d’eau et une batterie puissante permettant de longs intervalles de travail.
Peut-on faire plus facile?
Le KM 75/40 W compact et facile à manœuvrer nettoie en profondeur les petites et les moyennes surfaces facilement. Le fonctionnement autotracté remplace la force physique tandis que l’aspiration puissante de la poussière assure la propreté sans pour autant générer un nuage de poussière. Disponible avec un moteur à essence puissant ou une version à batterie très silencieuse pour l'utilisation à l’intérieur. Un kit de balayage antistatique pour tapis est offert en option.
Nettoyage novateur de surface
Le nettoyeur de surface FRV 30 offre une performance surfacique et nettoie les surfaces rapidement sans éclaboussures en aspirant automatiquement l’eau usée. Ceci élimine le besoin de rincer les surfaces après le nettoyage.
Une performance à tous les niveaux
Avec son moteur diesel Kubota de 34 HP, une largeur de balayage d’au moins 1400 mm et une capacité de 500 litres, le MIC 34 C est équipé pour les tâches ardues. La troisième brosse offerte en option augmente la largeur de balayage à un total de 2000 mm. Une combinaison imbattable pour balayer dans les coins et le long des bordures.
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