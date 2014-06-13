Services publics

De bonnes perspectives de réussite. L’éducation est la plus importante matière première de l’avenir. La qualité de l’éducation et de la formation détermine de plus en plus la compétitivité et la prospérité générale des états et de chaque individu. Conséquemment, des sommes substantielles d’argent sont investies dans les établissements d’enseignement et dans leur fonctionnement. Afin de protéger ces investissements et d’offrir un environnement d’apprentissage positif, ces établissements doivent effectuer un entretien continu en utilisant une technologie de nettoyage professionnelle. Le système Kärcher offre des solutions convaincantes pour les tâches de nettoyage dans les établissements d’enseignement publics : des équipements, des accessoires et des produits nettoyants parfaitement adaptés. Ils sont puissants, efficaces et économiques grâce à leur technologie novatrice, leur faible consommation et leur durabilité.