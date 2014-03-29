Hôtels et hébergement

Les hôtels les mieux gardés en ville. Une gestion durable de la salubrité est maintenant pratique courante dans le domaine de l’hôtellerie. Le bon équipement et des processus appropriés sont requis pour nettoyer efficacement les hôtels. Trouver le bon équipement pour nettoyer les différents secteurs au bon moment peut poser un défi. C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir un partenaire fiable. Kärcher possède les solutions pour vous aider à conserver la propreté de votre édifice et d’augmenter la satisfaction de vos clients.