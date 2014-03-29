Hôtels et hébergement
Les hôtels les mieux gardés en ville. Une gestion durable de la salubrité est maintenant pratique courante dans le domaine de l’hôtellerie. Le bon équipement et des processus appropriés sont requis pour nettoyer efficacement les hôtels. Trouver le bon équipement pour nettoyer les différents secteurs au bon moment peut poser un défi. C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir un partenaire fiable. Kärcher possède les solutions pour vous aider à conserver la propreté de votre édifice et d’augmenter la satisfaction de vos clients.
Soyez prêt à recevoir vos clients avec style
La première impression compte pour beaucoup. Les grands hôtels et les fournisseurs de service se fient à Kärcher pour assurer la satisfaction de la clientèle. Des autolaveuses pour le vestibule jusqu’aux aspirateurs ultras silencieux pour le hall d’entrée, Kärcher dispose toujours du bon système de nettoyage.
Le meilleur pour vos clients.
Le client est roi. Tous les clients recherchent la propreté et le calme partout et en tout temps. Les systèmes de nettoyage pour les espaces intérieurs doivent donc offrir certaines caractéristiques : ils doivent être silencieux, faciles à transporter, ergonomiques et pouvoir accéder aux espaces restreints. Ces caractéristiques simplifient l’utilisation de ces équipements au grand plaisir de l’opérateur.
Une détente à l'état pur
Dans les piscines et les saunas, la propreté et la salubrité demeurent la priorité. Sans compromis. Les systèmes de nettoyage Kärcher sont parfaits pour le nettoyage dans le domaine du bien-être : élimination de la saleté jusqu’aux plus petites particules, dissolution du calcaire et désinfection. Ces espaces seront l’image même de la propreté et de la salubrité.
Un nettoyage personnalisé
La cuisine compte pour beaucoup dans la réputation d’un restaurant. À des fins de conformité, il n’y a aucune place sur le doute en ce qui a trait à la salubrité. Le système de Kärcher dispose de tous les équipements, les accessoires et les produits nettoyants nécessaires pour effectuer l’entretien des surfaces en acier inoxydable, des fours et des planchers sans compromis.
Espaces extérieurs – la carte de visite de votre établissement.
Les attentes envers un établissement ne seront qu’augmentées en voyant un espace extérieur bien entretenu. Cet avantage doit être utilisé au maximum, dans le stationnement, dans l'allée et le long des trottoirs et de la piscine. Avec le système Kärcher, vous pouvez vous occuper de tout ceci avec des équipements, des accessoires et des produits nettoyants adaptés à la situation.
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