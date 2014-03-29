Soins de santé - hôpitaux



La salubrité ultime avec une efficacité élevée. L’exécution réussie des activités quotidiennes des hôpitaux et des cliniques achalandés et liée inextricablement à la salubrité et l'efficacité modernes. Maintenir la salubrité est d’une importance capitale et doit être assurée par un entretien et une propreté de niveau optimal. Les différents secteurs des hôpitaux nécessitent leurs propres solutions de nettoyage, des petites aux grandes surfaces et des cuisines jusqu’aux salles d’opération. Dans les hôpitaux et les cliniques achalandés, le nettoyage et l'entretien efficace sont essentiels puisqu’il n’y a jamais assez de temps pour effectuer un nettoyage en profondeur coûteux en temps. Plus de normes de salubrité rigoureuses, une augmentation de la pression pour diminuer les coûts et la concurrence n’arrangent pas les choses. Kärcher offre des produits qui sont adaptés à satisfaire ces demandes complexes.