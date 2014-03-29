Soins de santé - hôpitaux
La salubrité ultime avec une efficacité élevée. L’exécution réussie des activités quotidiennes des hôpitaux et des cliniques achalandés et liée inextricablement à la salubrité et l'efficacité modernes. Maintenir la salubrité est d’une importance capitale et doit être assurée par un entretien et une propreté de niveau optimal. Les différents secteurs des hôpitaux nécessitent leurs propres solutions de nettoyage, des petites aux grandes surfaces et des cuisines jusqu’aux salles d’opération. Dans les hôpitaux et les cliniques achalandés, le nettoyage et l'entretien efficace sont essentiels puisqu’il n’y a jamais assez de temps pour effectuer un nettoyage en profondeur coûteux en temps. Plus de normes de salubrité rigoureuses, une augmentation de la pression pour diminuer les coûts et la concurrence n’arrangent pas les choses. Kärcher offre des produits qui sont adaptés à satisfaire ces demandes complexes.
Assurer la propreté et la sécurité des zones à circulation élevée.
La circulation constante dans les aires publiques comme les entrées, les corridors et les salles communes ne laisse que peu de temps pour le nettoyage. C’est pourquoi il faut trouver un équilibre entre l’entretien, le nettoyage intermédiaire et le nettoyage en profondeur. Kärcher met de l’avant la salubrité afin d’améliorer la satisfaction des clients en offrant une propreté adéquate, la suppression de la poussière et la sécurité sur tous vos planchers.
Espaces sanitaires –nettoie en profondeur chaque recoin et crevasse.
Le nettoyage manuel peut atteindre ses limites dans les espaces sanitaires, plus particulièrement lorsqu’il est nécessaire de retirer du calcaire, des huiles cutanées et des résidus de produits cosmétiques. L’espace est limité et les exigences en matière de salubrité sont rigoureuses dans les salles de bain, les douches et les vestiaires, ou sur les planchers texturés. La prévention de la transmission des germes dans ces espaces est cruciale. L’utilisation régulière des équipements de nettoyage compacts et efficaces de Kärcher permet de s’assurer que les planchers sont hygiéniquement propres, même dans chaque joint et crevasse.
Aires de traitement – salubrité maximale.
Le nettoyage des aires stériles comme les salles d’opération et les laboratoires pose des demandes très élevées sur les systèmes de nettoyage utilisés. L’objectif est d’obtenir et de conserver un niveau maximum de salubrité pour éviter les infections nosocomiales. Les équipements de nettoyage utilisés dans ces secteurs doivent se conformer à des normes de salubrité très rigoureuses. De plus, le simple fait de laver les planchers est difficile puisque les environnements achalandés n’offrent pas beaucoup de temps pour nettoyer en profondeur ceux-ci étant donné la circulation élevée et le manque d'espace. Kärcher dispose d’une solution pour nettoyer efficacement et rapidement les aires de traitement.
Cuisines – une propreté alléchante.
Préparer les repas d’un grand nombre de patients et de membres du personnel nécessite un niveau très élevé de salubrité. Kärcher vous offre un système complet qui suit les concepts de l’HACCP et se conforme avec toutes les normes de nettoyage en utilisant un équipement particulier dans toutes les aires de préparation, de stockage et de distribution. Notre équipement est efficace pour différentes applications de nettoyage, des aires de travail jusqu’aux chariots de service.
Bureaux et salles de conférence – nettoyer en profondeur jusque dans les fibres.
Les bureaux et les salles de conférence des hôpitaux ont souvent des tapis ou des parquets afin de créer une atmosphère agréable. Des systèmes de nettoyage spécifiques sont nécessaires pour conserver la valeur de ces matériaux de grande qualité. Conservez un niveau constant de salubrité et empêchez la transmission des germes avec l'équipement de Kärcher.
Performance élevée dans tous les secteurs – nettoyage extérieur.
Il n’y a pas que l’intérieur de l’hôpital qui doit faire bonne impression; les surfaces extérieures doivent également être nettoyées. Un entretien continu tout au long de l’année est indispensable afin d’assurer que les routines quotidiennes puissent être effectuées sans problèmes et en toute sécurité. Ceci s’applique particulièrement aux zones d’accès des ambulances, les entrées et les trottoirs pour les patients et le personnel. Il est aussi important de nettoyer les garages souterrains et les stationnements.
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