Souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil

Le feuillage d'automne. Aussi magnifique soit-il, il doit être éliminé – des voies piétonnes et des voies d'accès pour des raisons de sécurité et du gazon pour éviter que ce dernier ne souffre du recouvrement. L'homme, muni d'un balai, d'un râteau et d'huile de coude, atteint rapidement ses limites. Mais ce n'est pas le cas des souffleurs et aspirateurs de feuilles sans fil et performants de Kärcher ! Ils sont toujours disponibles là où vous en avez besoin, peu importe le lieu d'utilisation, offrent une prise en main agréable et garantissent une élimination rapide et efficace des feuilles mortes.