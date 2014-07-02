Paper filter bags, 5 Piece(s), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
Premium 3-layer paper filter bags of dust class M, suitable for Kärcher wet and dry vacuum cleaners. Contents: 5-pack.
3-ply, tear-resistant paper filter bags - BIA-(U, S, G, C) dust class M - suitable for all NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me and NT 72/2 Eco Tc models. Contents: x5
Specifications
Technical data
|Quantity (Piece(s))
|5
|Colour
|brown
|Weight (kg)
|0.1
|Weight incl. packaging (kg)
|0.7
|Dimensions (L × W × H) (mm)
|340 x 260 x 35