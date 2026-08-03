Cabezal pulverizador HKF 30/14-E

Cabezal para limpieza interior compacto de acero inoxidable para la limpieza interior de bidones y depósitos para aberturas a partir de 65 mm. Convence por su velocidad de giro constante mediante un motor eléctrico y un bajo peso.No incluye transformador eléctrico de alimentación.

El cabezal para limpieza interior compacto es particularmente adecuado para la limpieza interior de bidones y depósitos con una abertura a partir de 65 milímetros. El cabezal de limpieza está accionado por un motor eléctrico de 24 V CA y 50/60 Hz. La baja tensión de 24 V garantiza la máxima seguridad en el ámbito de aplicación húmedo de este cabezal de limpieza. Así, las boquillas giran sobre 2 ejes a una velocidad constante, lo que les permite llegar a cualquier punto del depósito. Gracias a su bajo peso de 4,9 kg, no se requieren mecanismos de suspensión adicionales. Se puede utilizar a un máximo de 140 bar, 3000 l/h y con una temperatura del agua máxima de 90 °C. La longitud total del cabezal es de 1256 milímetros y la profundidad de inmersión, de 915 milímetros. El cabezal para limpieza interior puede conectarse mediante una manguera de alta presión de forma fácil y cómoda a una hidrolimpiadora de agua caliente o fría.

Características y ventajas
Cabezal pulverizador HKF 30/14-E: Accionamiento a través de un motor eléctrico de 24 V y 50/60 Hz.
Accionamiento a través de un motor eléctrico de 24 V y 50/60 Hz.
La velocidad de giro constante es independiente del caudal y la presión del agua. Tensión de seguridad de 24 V Elevada seguridad en el trabajo.
Cabezal pulverizador HKF 30/14-E: Alta flexibilidad
Alta flexibilidad
Rotación lenta y elevada presión de trabajo para unos resultados de limpieza óptimos. Adecuado para cantidades de agua máximas de 3000 l/H y una alta presión de hasta 140 bar. Para la limpieza interior de bidones y depósitos de tamaño mediano o grande.
Cabezal pulverizador HKF 30/14-E: Diseño inteligente
Diseño inteligente
Mantenimiento y manejo especialmente sencillos. Mantenimiento y colocación sencillos del cabezal en el depósito solo con una mano. Rotación de velocidad estable para unos resultados de limpieza constantes.
Estructura en acero inoxidable (1.4301)
  • Material de alta calidad para una larga vida útil.
  • Ideal para agua que contiene detergente Kärcher.
  • Adecuado para temperaturas del agua de hasta 90 °C.
Peso reducido y dimensiones compactas
  • Aplicación flexible y versátil.
  • Adecuado para la limpieza interior de depósitos con aberturas a partir de 65 mm.
  • Gracias a su bajo peso de solo 4,9 kg, no se requieren mecanismos de suspensión adicionales.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Conexión de alta presión G3/8″
Accionamiento Eléctrica
Número de boquillas (Unidad(es)) 1 / 4
Caudal (l/h) 3000
Número de revoluciones (rpm) 19
Longitud de montaje (mm) 915
Tensión (V) 24
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Presión (bar) máx. 140
Apertura del depósito (mm) mín. 65
Temperatura (°C) máx. 90
Peso (kg) 4,9
Peso (con embalaje) (kg) 7,6
Medidas (largo x ancho x alto) (mm) 1256
Campos de aplicación
  • También es apto para la limpieza interior de depósitos IBC (cisterna)
  • Para la limpieza interior de depósitos (industria, logística, servicios públicos)
  • Para la limpieza interior de depósitos en la industria alimentaria, cosmética y química
  • Para limpiar recipientes para el transporte de productos químicos
  • Para limpiar recipientes para el transporte de alimentos
  • Para la limpieza de depósitos estacionarios en la industria química y alimentaria
Accesorios