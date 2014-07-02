Filtro de agua
Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia.
Filtro de agua para proteger la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia. Filtrar las partículas de suciedad alarga la vida útil de la limpiadora de alta presión. Apto para todas las limpiadoras de alta presión Consumer de Kärcher de las clases K2-K7.
Características y ventajas
Protección de la bomba de la limpiadora de alta presión frente a partículas procedentes del agua sucia
- Prolongación de la vida útil de la limpiadora de alta presión
Filtro de agua
- El contenido del recipiente está visible en todo momento.
Eliminación sin esfuerzo de partículas de suciedad
- Lavable
Especificaciones
Especificaciones técnicas
|Color
|antracita
|Peso (kg)
|0,1
|Peso con embalaje incluido (kg)
|0,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|117 x 50 x 50
Campos de aplicación
- Filtración de suciedad en el agua