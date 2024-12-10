Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora

Limpieza sencilla en (prácticamente) cualquier sitio: gracias a su articulación ajustable en 180°, la lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras llega sin dificultades a puntos de difícil acceso.

La lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadoras permite limpiar también puntos de difícil acceso, como por ejemplo fachadas, de forma rápida y sin esfuerzo. La articulación ajustable en 180 grados es una ventaja adicional que posibilita, entre otras cosas, la limpieza de invernaderos, tejados inclinados y cocheras. Gracias al cómodo mecanismo telescópico accionado con un botón el manejo es muy sencillo. La lanza pulverizadora telescópica extensible entre 1,20 y 3,70 metros permite la limpieza de superficies a una altura de hasta cinco metros. Es posible la cómoda fijación de todo tipo de pistolas. Con las pistolas Full Control Plus o Smart Control la presión se regula cómodamente en los propios dispositivos.

Características y ventajas
Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora: Articulación ajustable
Articulación ajustable
Opciones de aplicación flexibles.
Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora: Cómodo mecanismo telescópico
Cómodo mecanismo telescópico
Los tubos se extienden de forma sencilla y cómoda pulsando un botón.
Lanza telescópica TLA 4 para hidrolimpiadora: Sencillo montaje de la pistola de alta presión
Sencillo montaje de la pistola de alta presión
La pistola de alta presión existente se fija fácilmente en la sujeción prevista.
Conexión de bayoneta
  • Práctica conexión de todos los accesorios Kärcher.
Especificaciones

Especificaciones técnicas

Color negro
Peso (kg) 2,8
Peso con embalaje incluido (kg) 3,7
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 3780 x 120 x 233
Videos
Campos de aplicación
  • Fachada
  • Jardines acristalados
  • Cubiertas (p.ej. cocheras)
Accesorios
Encontrar pieza

Find parts & diagrams for your Kärcher cleaning equipment. Select “Find Parts” to begin your search or contact your authorized Kärcher dealer or retailer.