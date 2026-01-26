Detergente per moquette/tappeti, per lava&aspira SE, 1l

Detergente liquido con formula a rapida asciugatura per la pulizia intermedia. Adatto per tappeti, moquette, tappezzeria e seggiolini auto.

Specifiche

Dati tecnici

Dimensioni della confezione (l) 1
Confezione da (Pezzo(i)) 6
Peso (kg) 1
Peso con imballo (kg) 1,2
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 90 x 90 x 215
Videos
Aree di applicazione
  • Moquette
  • Tappeti
  • Tappezzeria
  • Interni auto