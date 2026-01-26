Detergente per moquette/tappeti, per lava&aspira SE, 1l
Detergente liquido con formula a rapida asciugatura per la pulizia intermedia. Adatto per tappeti, moquette, tappezzeria e seggiolini auto.
Specifiche
Dati tecnici
|Dimensioni della confezione (l)
|1
|Confezione da (Pezzo(i))
|6
|Peso (kg)
|1
|Peso con imballo (kg)
|1,2
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|90 x 90 x 215
Aree di applicazione
- Moquette
- Tappeti
- Tappezzeria
- Interni auto