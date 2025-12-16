Sistemi di irrigazione
Kärcher reinventa la pioggia La vasta gamma Kärcher di prodotti per l'irrigazione ruberà il cuore di tutti gli appassionati di giardinaggio. Le elettropompe per irrigazione e i gli irrigatori permettono di utlizzare coscienziosamente l'acqua che non va sprecata inutilmente. I sensori ultratecnologici portano alle piantine la giusta quantità d'acqua che serve per vivere. Kärcher propone pistole, irrigatori, tubi, centraline, elettrompompe e raccordi che uniscono la massima efficienza alla piacevolezza del giardino. Kärcher fa la differenza anche in giardino.
Irrigazione automatica
Non c'è bisogno di preoccuparsi del giardino neppure quando siete in vacanza: i dispositivi automatici d'irrigazione della Kärcher controllano il vostro sistema d'irrigazione proprio come previsto.
Kärcher Rain System®
Che si tratti di siepi, aiuole, orti, cespugli o piantine aromatiche, il metodo innovativo Kärcher Rain System® consente di fornire ad ogni singola pianta solo la stretta quantità di acqua necessaria per vivere. Senza sprechi e nel pieno rispetto dell'ambiente.
Ugelli e lance spruzzatrici
Un colpo andato davvero a segno: gli spruzzatori e le pistole da giardino Kärcher convincono con il loro design ergonomico e l'elevato comfort d'uso. Il getto è regolabile a seconda delle necessità.
Irrigatori
Irrigare sino all'angolo più lontano: nella nostra molteplice selezione di irrigatori a pioggia troverete sempre la soluzione giusta per ogni giardino: grande o piccolo, in piano o scosceso.
Connettori/adattatori per rubinetti
Collegare, accoppiare, staccare e riparare: Kärcher dispone di una gamma di pezzi per il collegamento per tutti i sistemi a scatto in commercio e tutti i tubi di diametro standard.
Tubi
I tubi per giardino Kärcher sono estremamente flessibili, robusti e resistenti alla piegatura.
Deposito tubi e carrello porta tubi
La migliore mobilità dei carrelli avvolgitubo, trasforma il giardinaggio in una pratica semplice visto che non si deve più tirare o strattonare il tubo incastrato. Ora si può accompagnare il tubo da A a B comodamente su ruote, senza doverlo tirare a forza.
Highlights 2014
Sistemi di irrigazione: soluzioni smart e innovative.
Kärcher Rain System®
Siepi, aiuole, orti, cespugli o...piantine aromatiche: le soluzioni Kärcher per l'irrigazione sono smart e innovative. Consentono di fornire ad ogni singola pianta solo la stretta quantità d'acqua necessaria. Il nuovo sistema Kärcher Rain System® unisce i vantaggi dell'irrigazione goccia con quelli dell'irrigazione standard. Lavora ad una pressione fino a 4 bar e comprende 1 tubo in PVC da ½" con ugelli gocciolatori. La dotazione comprende inoltre riduttore di pressione e filtro di protezione che impedisce la penetrazione dello sporco nel sistema. Kärcher Rain System™ si adatta a tutti i tipi di giardino: in abbinamento al SensoTimer controlla ed organizza l'irrigazione in tempo reale e con grande efficacia.
Irrigazione personalizzata
Grazie ai nostri raccordi è possibile collegare qualsiasi tubo per irrigazione.
Sgocciolamento efficiente
Acqua per tutte le piante e con grande efficienza: l'impianto raggiunge i 50 m di lunghezza.
Irrigazione mirata
Gli ugelli gocciolatori hanno una portata regolabile per raggiungere con efficacia ogni piantina.
Irrigazione per aree
I microirrigatori a portata regolabile sono disponibili in tre diverse versioni: 360°, 180° e 90°.
SensoTimer ST6 eco!ogic: l'irrigazione facile.
Kärcher SensoTimer ST6 eco!ogic attiva e disattiva automaticamente l'irrigazione in giardino in funzione del livello di umidità del terreno. Fa risparmiare tempo, fatica e risorse perché impiega solo la quantità d'acqua necessaria. Il sensore misura infatti il livello di umidtà ed attiva l'irrigazione appena il terreno risulta troppo secco. Acqua si, ma solo quando serve. Certamente un risparmio in termini economici ma sopratutto...grande rispetto per l'ambiente.
Come funziona il ST6 eco!logic?
Kärcher SensoTimer ST6 eco!ogic attiva e disattiva automaticamente l'irrigazione del giardino a seconda del livello di umidità rilevato nel terreno. Un sensore specifico comunica infatti ogni 30 minuti alla centralina il grado di umidità per consentirle di attivarsi, se necessario. SensoTimer è regolabile su 5 livelli di umidità. La programmazione della centralina è estremamente semplice, grazie ai 5 pulsanti e al display estraibile. Si possono impostare fino a due periodi di funzionamento al giorno con durata massima di 90 minuti. La funzione eco!ogic consente di posticipare l'irrigazione da 1 a 7 giorni. Il pulsnate Stop interrompe l'irrigazione per 24 ore. Acqua si, ma solo quando necessario.
Il SensoTimer ST6 Duo eco!ogic consente di irrigare due aree separatamente in funzione del livello di umidità rilevato nel terreno.
Unità compatibili
Spruzzatori
Copre fino a 320 m².
Kärcher Rain System®
Con la centralina SensoTimer ST6 eco!ogic combina i vantaggi dell'irrigazione goccia con quelli dell'irrigazione standard.
Irrigatori rotanti, ad impulsi e quadrangolari
per aree da 30 a 360°.
Irrigatori multifunzione
Grazie a 6 differenti tipi di getto l'irroratore copre tutte le possibilità di irrigazione per aiuole aiuole o piccoli giardini.
Eco-sostenibilità
I prodotti Kärcher lavorano in perfetta sintonia per garantire massima efficacia ed efficienza e grande attenzione all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali
Irrigazione efficiente
I prodotti Kärcher lavorano in perfetta sintonia per garantire massima efficacia ed efficienza e grande attenzione all'utilizzo sostenibile delle risorse naturali.
La gamma di prodotti Kärcher eco!ogic si estende ora anche alle soluzioni Garden: massima attenzione da parte dell'Azienda verso un utilizzo delle risorse naturali corretto e sostenibile. Tutte le soluzioni sono oggi più parche ed efficienti. La funzione stand-by è stata eliminata per contenere ulteriormente i consumi di energia.
1 Fonti alternative di alimentazione idrica.
2 Regolazione della portata d'acqua.
3 Acqua? Solo quella necessaria alla pianta. Non una goccia di più.
4 Nessuno spreco.
Risparmio energetico
Le elttropompe da giardino Kärcher possono attingere acqua sia dalla rete idrica che da cisterne o altri contenitori di raccolta. Le Multistage ad immersione forniscono la pressione adeguata per spingere in superficie acqua proveniente da pozzi, falde e sorgenti. Le elettropompe Kärcher sono utilizzabili anche in vasche di raccolta per acqua piovana, per valorizzare questa risorsa minimizzando ogni spreco.
Risparmio d'acqua
La nuova centralina SensoTimer water con radio trasmettitore rende semplice ed efficiente l'irrigazione del giardino. Questa si avvia infatti solo quando l'umidità del terreno scende sotto il valore impostato dall'utente. Ogni 30 minuti i sensori comunicano con la centralina che, in caso di necessità, si attiva per dare acqua alle piante. La funzione eco!ogic consente di posticipare l'irrigazione da 1 a 7 giorni, laddove non sia necessario fornire ulteriore acqua. Tale funzione consente di minimizzare gli sprechi ed irrigare solo se necessario.
Scelta responsabile dei materiali
Kärcher pone grande attenzione alle selezione delle materie prime evitando l'utilizzo di elementi dannosi per l'ambiente, come ftalati o metalli pesanti. I tubi da irrigazione senza ftalati PrimoFlex® sono inoltre più funzionali, maneggevoli, robusti e flessibili e non si attorcigliano come accade con i tubi convenzionali.
Massima efficienza
Che si tratti di siepi, aiuole, orti, cespugli o piantine aromatiche, l'irrigazione "smart" firmata Kärcher consente di fornire ad ogni singola pianta solo la quantità d'acqua necessaria per viviere. IL nuovo sistema Kärcher Rain System® combina i vantaggi dell'irrigazione a goccia con quelli dell'irrigazione standard. Kärcher Rain System™ si adatta a tutti i tipi di giardino e -in abbinamento al SensoTimer- controlla ed organizza l'irrigazione in tempo reale, con la massima efficacia.