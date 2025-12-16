SensoTimer ST6 eco!ogic : l'irrigazione facile.

Kärcher SensoTimer ST6 eco!ogic attiva e disattiva automaticamente l'irrigazione in giardino in funzione del livello di umidità del terreno. Fa risparmiare tempo, fatica e risorse perché impiega solo la quantità d'acqua necessaria. Il sensore misura infatti il livello di umidtà ed attiva l'irrigazione appena il terreno risulta troppo secco. Acqua si, ma solo quando serve. Certamente un risparmio in termini economici ma sopratutto...grande rispetto per l'ambiente.

Come funziona il ST6 eco!logic?

Kärcher SensoTimer ST6 eco!ogic attiva e disattiva automaticamente l'irrigazione del giardino a seconda del livello di umidità rilevato nel terreno. Un sensore specifico comunica infatti ogni 30 minuti alla centralina il grado di umidità per consentirle di attivarsi, se necessario. SensoTimer è regolabile su 5 livelli di umidità. La programmazione della centralina è estremamente semplice, grazie ai 5 pulsanti e al display estraibile. Si possono impostare fino a due periodi di funzionamento al giorno con durata massima di 90 minuti. La funzione eco!ogic consente di posticipare l'irrigazione da 1 a 7 giorni. Il pulsnate Stop interrompe l'irrigazione per 24 ore. Acqua si, ma solo quando necessario.

Il SensoTimer ST6 Duo eco!ogic consente di irrigare due aree separatamente in funzione del livello di umidità rilevato nel terreno.