Filtri per l'acqua
CARAFFA FILTRANTE ACQUA WFP 12 + 3 FILTRI
CARAFFA FILTRANTE ACQUA WFP 12 + 3 FILTRI
Assapora l'acqua come non l'hai mai fatta prima con la caraffa filtrante WFP 12. Realizzata al 65% in bioplastica, questa caraffa ti offre acqua filtrata e pura, riducendo l'impatto ambientale grazie alle cartucce riutilizzabili. Pratica e funzionale, è la soluzione ideale per una vita più sostenibile.
* Brocca, inserto brocca, involucro del filtro.
Realizzata con il 65% di bioplastica*
Realizzata con il 65% di bioplastica *, la caraffa filtrante WFP 12 aiuta anche a preservare risorse naturali preziose.
* Brocca, inserto brocca, involucro del filtro.
Cartuccia filtrante riutilizzabile
La cartuccia del filtro dell'acqua è riutilizzabile; solo l'inserto del filtro, simile a una bustina da tè, deve essere sostituito regolarmente. La capacità del filtro è sufficiente per 100 litri d'acqua o per circa 4 settimane. Il filtro 3 in 1 Active Soft Bag rimuove il cloro, migliora il sapore dell'acqua e riduce la durezza dell'acqua e il calcare.
Indicatore di cambio filtro senza batteria
All'interno del coperchio è integrato un indicatore di cambio filtro manuale senza batterie. Kärcher ha eliminato l'elettronica per semplificare il processo di riciclaggio.
Non graffia, non scivola.
Grazie alla base in gomma, si evitano graffi sulle superfici. La caraffa WFP 12 rimane ferma, senza scivolare.
Facile utilizzo
Un'apertura magnetica nel coperchio e un manico ergonomicamente ampio assicurano che sia facile da riempire e che il coperchio rimanga aperto durante il riempimento e chiuso quando deve proteggere l'acqua.
Si adatta al tuo frigofero
Grazie al design sottile, la caraffa filtrante si adatta a qualsiasi porta del frigorifero.
Come funziona la caraffa WFP 12
Il filtro 3 in 1 rimuove il cloro, migliora il sapore dell'acqua e riduce la durezza dell'acqua e il calcare - per un'idratazione senza problemi. Ciò significa che anche i dispositivi come le macchine per il caffè sono protetti dagli effetti del calcare. La qualità dell'acqua viene ulteriormente migliorata dalla rete filtrante fine, che filtra anche i metalli pesanti e i residui provenienti dal tubo dell'acqua. La cartuccia filtrante è riutilizzabile; solo il filtro a sacco morbido attivo, simile al tè, deve essere sostituito regolarmente. La capacità del filtro è sufficiente per 100 litri d'acqua o per circa 4 settimane.
Aree di applicazione dei contenitori per i filtri
In ufficio o a casa
Spesso le persone bevono troppo poco in ufficio e a casa. Questo non accadrà più grazie alla caraffa WFP 12. Può essere portata alle scrivanie e alle postazioni di lavoro o utilizzata nelle sale riunioni.
A casa
Il filtro Active Soft Bag della WFP 12 riduce il calcare, rendendo l'acqua meno dura, migliorandone la qualità e il sapore. Non dovrai più comprare bottiglie di plastica.
In movimento
La caraffa filtrante WFP 12 è ideale anche per l'uso in camper, roulotte o case vacanza.
Cosa fa la caraffa Kärcher WFP 12?
La caraffa per filtri WFP 12 filtra in modo affidabile il calcare, il cloro, i metalli pesanti e i residui provenienti dal rubinetto e migliora l'aroma dell'acqua. Inoltre, garantisce che la durata dei dispositivi elettrici quali macchine per il caffè o bollitori sia prolungata.