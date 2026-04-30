Filtri per l'acqua

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CARAFFA FILTRANTE ACQUA WFP 12 + 3 FILTRI

CARAFFA FILTRANTE ACQUA WFP 12 + 3 FILTRI

Assapora l'acqua come non l'hai mai fatta prima con la caraffa filtrante WFP 12. Realizzata al 65% in bioplastica, questa caraffa ti offre acqua filtrata e pura, riducendo l'impatto ambientale grazie alle cartucce riutilizzabili. Pratica e funzionale, è la soluzione ideale per una vita più sostenibile.

* Brocca, inserto brocca, involucro del filtro.

Realizzata con il 65% di bioplastica*

Realizzata con il 65% di bioplastica *, la caraffa filtrante WFP 12 aiuta anche a preservare risorse naturali preziose.

* Brocca, inserto brocca, involucro del filtro.

Kärcher water filter jug with filter made from bioplastic

Cartuccia filtrante riutilizzabile

La cartuccia del filtro dell'acqua è riutilizzabile; solo l'inserto del filtro, simile a una bustina da tè, deve essere sostituito regolarmente. La capacità del filtro è sufficiente per 100 litri d'acqua o per circa 4 settimane. Il filtro 3 in 1 Active Soft Bag rimuove il cloro, migliora il sapore dell'acqua e riduce la durezza dell'acqua e il calcare.

Kärcher water filter jug with reusable filter cartridge

Indicatore di cambio filtro senza batteria

All'interno del coperchio è integrato un indicatore di cambio filtro manuale senza batterie. Kärcher ha eliminato l'elettronica per semplificare il processo di riciclaggio.

Kärcher water filter jug with filter change indicator

Non graffia, non scivola.

Grazie alla base in gomma, si evitano graffi sulle superfici. La caraffa WFP 12 rimane ferma, senza scivolare.

Kärcher water filter jug with rubber base
Kärcher water filter jug easy filling and pouring

Facile utilizzo

Un'apertura magnetica nel coperchio e un manico ergonomicamente ampio assicurano che sia facile da riempire e che il coperchio rimanga aperto durante il riempimento e chiuso quando deve proteggere l'acqua.

Kärcher water filter jug slim design

Si adatta al tuo frigofero

Grazie al design sottile, la caraffa filtrante si adatta a qualsiasi porta del frigorifero.

Kärcher water filter jug

Come funziona la caraffa WFP 12

Il filtro 3 in 1 rimuove il cloro, migliora il sapore dell'acqua e riduce la durezza dell'acqua e il calcare - per un'idratazione senza problemi. Ciò significa che anche i dispositivi come le macchine per il caffè sono protetti dagli effetti del calcare. La qualità dell'acqua viene ulteriormente migliorata dalla rete filtrante fine, che filtra anche i metalli pesanti e i residui provenienti dal tubo dell'acqua. La cartuccia filtrante è riutilizzabile; solo il filtro a sacco morbido attivo, simile al tè, deve essere sostituito regolarmente. La capacità del filtro è sufficiente per 100 litri d'acqua o per circa 4 settimane.

Aree di applicazione dei contenitori per i filtri

Water filter jug in the office or home office

In ufficio o a casa

Spesso le persone bevono troppo poco in ufficio e a casa. Questo non accadrà più grazie alla caraffa WFP 12. Può essere portata alle scrivanie e alle postazioni di lavoro o utilizzata nelle sale riunioni.

Water filter jug at home

A casa

Il filtro Active Soft Bag della WFP 12 riduce il calcare, rendendo l'acqua meno dura, migliorandone la qualità e il sapore. Non dovrai più comprare bottiglie di plastica.

Water filter jug on the go

In movimento

La caraffa filtrante WFP 12 è ideale anche per l'uso in camper, roulotte o case vacanza.

Cosa fa la caraffa Kärcher WFP 12?

La caraffa per filtri WFP 12 filtra in modo affidabile il calcare, il cloro, i metalli pesanti e i residui provenienti dal rubinetto e migliora l'aroma dell'acqua. Inoltre, garantisce che la durata dei dispositivi elettrici quali macchine per il caffè o bollitori sia prolungata.

Pictogram for lime residues

Calcare

Pictogram for flavour

Gusto

Pictogram for chlorine

Cloro

Pictogram for heavy metals

Metalli pesanti

Pictogram for particles and microplastics

Particelle e microplastiche

Accessori

Accessori per la caraffa filtrante

FAQs

FAQs caraffa filtrante

Viene utilizzato un filtro 3 in 1 costituito da una rete filtrante fine, carbone attivo e resina ammorbidente. Rimuove il cloro, migliora il gusto dell'acqua, riduce la durezza e il calcare dell'acqua, elimina i residui dal tubo dell'acqua e protegge dai depositi di calcare sugli elettrodomestici che necissitano l'acqua.

La plastica è solitamente prodotta con combustibili fossili come il petrolio greggio. Il WFP 12 è composto da 65 per cento* di bioplastica. Ciò significa che il 65% proviene da rifiuti domestici, residui di legni scandinavi e olio vegetale, olio da cucina esausto e oli di pesce.

* Caraffa, contenitore interno, cartuccia filtrante

I filtri dell'acqua differiscono solo per il numero di filtri inclusi. WFP 12 + 1 viene fornito con un filtro e WFP 12 + 3 con 3 filtri.

Il filtro è sufficiente per 100 litri di acqua filtrata o 4 settimane.

L'intervallo di sostituzione del filtro può essere impostato sul lato inferiore della copertura al mese della successiva sostituzione del filtro. Un promemoria può anche essere programmato nell'app Home&Garden.

Sì, tutte le parti sono BPA-free.

No. Per ottenere le migliori prestazioni di pulizia, utilizzare acqua del rubinetto tra 5 e 25 °C.