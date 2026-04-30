Filtri per l'acqua

Come funziona la caraffa WFP 12

Il filtro 3 in 1 rimuove il cloro, migliora il sapore dell'acqua e riduce la durezza dell'acqua e il calcare - per un'idratazione senza problemi. Ciò significa che anche i dispositivi come le macchine per il caffè sono protetti dagli effetti del calcare. La qualità dell'acqua viene ulteriormente migliorata dalla rete filtrante fine, che filtra anche i metalli pesanti e i residui provenienti dal tubo dell'acqua. La cartuccia filtrante è riutilizzabile; solo il filtro a sacco morbido attivo, simile al tè, deve essere sostituito regolarmente. La capacità del filtro è sufficiente per 100 litri d'acqua o per circa 4 settimane.