Scegli la tua lavasciuga professionale tenendo conto di alcuni parametri:

Le lavasciuga pavimenti sono un investimento efficiente

Investire in una macchina per la pulizia dei pavimenti deve valere la pena: per questo ti suggeriamo di scegliere una Lavasciuga Professionale Kärcher! Rispetto alla pulizia manuale, le lavasciuga pavimenti riducono i costi del lavoro e del materiale e allo stesso tempo aumentano notevolmente la qualità della pulizia.

Man seen cleaning a linoleum floor using a Kärcher scrubber dryer

La soluzione di pulizia economica per qualsiasi applicazione

Rispetto alla pulizia manuale, le lavasciuga pavimenti sono più veloci, più convenienti e più complete. Sono la scelta ideale per la pulizia di tutte le tipologie di pavimenti. Le macchine sono anche facili da usare e a bassa manutenzione. Abbiamo il design giusto per ogni applicazione, ognuno idealmente adatto al tipo e alle dimensioni del vostro pavimento e studiato per soddisfare le vostre esigenze. Che si tratti di una piccola azienda, di un pub o di un ristorante, di un grande supermercato o di un centro commerciale, o di una superficie molto grande come quella di un aeroporto o di un capannone di produzione, le lavasciuga sono la soluzione di pulizia più efficiente per tutti i pavimenti, che siano di 30 o 30.000 m².

 

Kärcher Lavasciuga portatile/compatta

Lavasciuga portatile/compatta

Le lavasciugapavimenti a spinta sono pensate per la pulizia rapida e flessibile di aree di piccole e medie dimensioni come uffici, ristoranti, negozi, cucine, hotel e altre aree molto frequentate e fortemente arredate.

Kärcher Lavasciuga pavimenti uomo a terra

Lavasciuga pavimenti uomo a terra

Le lavasciugapavimenti uomo a terra sono perfette per una pulizia efficiente su aree di medie dimensioni, come nei negozi, hotel, piscine, ospedali, corridoi e pavimenti di molte strutture.

Kärcher Lavasciuga uomo a bordo

Lavasciuga uomo a bordo

La scelta ideale per la pulizia di grandi aree scarsamente arredate, come ad esempio magazzini e sale di produzione, centri commerciali, parcheggi o aeroporti. Qui trovati anche le nostre lavasciuga combinate.

Kärcher Più soluzioni per la pulizia

Più soluzioni per la pulizia

Offriamo ulteriori soluzioni di pulizia: dalle macchine a disco singole e dalle lucidatrici per la cura dei pavimenti duri alle soluzioni per lavori di pulizia molto complessi, come scale o scale mobili.

LE NOSTRE BEST SELLERS:

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

LAVASCIUGA

Le lavasciuga pavimenti professionali Kärcher rimuovono completamente qualsiasi tipo di sporco secco e umido in una sola passata, lasciando le superfici immediatamente asciutte, pulite e sicure. Sono la scelta ideale in ogni situazione: dalla pulizia di manutenzione alla pulizia profonda, perfette per la lucidatura e persino per la sverniciatura. 
Le nostre lavasciuga pavimenti offrono prestazioni di pulizia eccezionali in tempi davvero brevi: lavano, aspirano e asciugano il pavimento della tua azienda, ufficio o negozio in un solo passaggio.

Vantaggi:

  • Pavimenti splendenti e asciutti in pochissimo tempo
  • Sanificazione accurata di tutte le superfici
  • Adatte a tutti i pavimenti duri (PVC, pietra, grès, legno ecc.)
  • Possibilità di affrontare qualsiasi tipologia di sporco
  • Ideali per ogni frequenza e operazione di pulizia
  • Tecnologia professionale innovativa e di qualità
  • Configurabili in base alle tue necessità

 

Scegli Kärcher: risparmia tempo e ottimizza il risultato!

OFFRIAMO UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

Scegli la tua lavasciuga professionale tenendo conto di alcuni parametri:

 

Dimensione dell'area: ristretta/limitata o molto ampia


Tipologia di area: libera da ingombri o molto arredata


Settore operativo: ospedale, centro commerciale, industria, piccoli negozi ecc.


Tipologia di pavimento/superficie: pietra, PVC, legno, grès porcellanato ecc.


Frequenza di pulizia richiesta: quotidiana, periodica, occasionale ecc.


Meccanismo di pulizia: rullo o disco

