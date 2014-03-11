Scegli la tua lavasciuga professionale tenendo conto di alcuni parametri:

La soluzione di pulizia economica per qualsiasi applicazione

Rispetto alla pulizia manuale, le lavasciuga pavimenti sono più veloci, più convenienti e più complete. Sono la scelta ideale per la pulizia di tutte le tipologie di pavimenti. Le macchine sono anche facili da usare e a bassa manutenzione. Abbiamo il design giusto per ogni applicazione, ognuno idealmente adatto al tipo e alle dimensioni del vostro pavimento e studiato per soddisfare le vostre esigenze. Che si tratti di una piccola azienda, di un pub o di un ristorante, di un grande supermercato o di un centro commerciale, o di una superficie molto grande come quella di un aeroporto o di un capannone di produzione, le lavasciuga sono la soluzione di pulizia più efficiente per tutti i pavimenti, che siano di 30 o 30.000 m².