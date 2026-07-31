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VERSATILE, ERGONOMICO

WVP 10 e WVP 10 Adv aspiratore per finestre e superfici: la soluzione completa per tutte le superfici piane.

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Kärcher
WVP_10_Grafik

Facile, veloce ed economico

 

Indipendentemente dal fatto che usi il nostro aspiratore a batteria per superfici e vetri WVP 10 come aspiragocce per finestre o per piastrelle, specchi, vetrine, banconi o qualsiasi altro tipo di superficie liscia. Il fattore decisivo è che si ottengono risultati di pulizia senza aloni grazie alla sua leggerezza e facilità d'uso in ogni posizione, anche capovolto, se necessario - inoltre è possibile pulire fino ai bordi grazie al riscontro regolabile manualmente.

 

Flessibilità pionieristica

Orizzontale, verticale, diagonale ed ogni altra direzione di cui hai bisogno: i nostri aspiratori per finestre e superfici WVP 10 possono lavorare in ogni direzione. Ottieni risultati di pulizia ottimali e senza aloni in ogni posizione.

Accessori

WVP_Reinigungsmittel

Detergenti

Detergente quotidiano per superfici o per vetri: vi offriamo una gamma completa di detergenti pronti all'uso. Asciugatura rapida e priva di aloni, delicata sui materiali e rispettosa dell'ambiente.

 

WVP_10_Header

Batterie e caricatori

Le batterie aggiuntive ti offrono una lunga autonomia per soddisfare tutte le esigenze. In linea di principio, il caricabatterie rapido ti consente di lavorare senza interruzioni - tutto il giorno.

WVP_Zubehoer

Accessori utili

E' possibile aggiungere accessori utili per soddisfare le tue esigenze specifiche: bocchette di aspirazione e tergitori supplementari di diverse larghezze, kit di flaconi spray o panni in microfibra.

Dotazione e dati tecnici

Il WVP 10 viene fornito con una batteria (autonomia di 30 minuti), un detergente, un caricabatterie, un flacone spray e un panno per tergivetro in microfibra.


La versione WVP 10 Adv include anche una batteria intercambiabile, una bocchetta aspirante per vetri all'inglese, un secondo panno in microfibra e un caricatore rapido - per poter lavorare ininterrottamente. Il motore d'aspirazione ad elevate prestazioni assicura un'eccellente raccolta dell'acqua sporca, che viene accumulata in un serbatoio da 200 millilitri. Il serbatoio può essere svuotato rapidamente e facilmente e può essere lavato in lavastoviglie.

WVP_10_Ausstattung

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