Facile, veloce ed economico

Indipendentemente dal fatto che usi il nostro aspiratore a batteria per superfici e vetri WVP 10 come aspiragocce per finestre o per piastrelle, specchi, vetrine, banconi o qualsiasi altro tipo di superficie liscia. Il fattore decisivo è che si ottengono risultati di pulizia senza aloni grazie alla sua leggerezza e facilità d'uso in ogni posizione, anche capovolto, se necessario - inoltre è possibile pulire fino ai bordi grazie al riscontro regolabile manualmente.

Flessibilità pionieristica

Orizzontale, verticale, diagonale ed ogni altra direzione di cui hai bisogno: i nostri aspiratori per finestre e superfici WVP 10 possono lavorare in ogni direzione. Ottieni risultati di pulizia ottimali e senza aloni in ogni posizione.