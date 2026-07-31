Kärcher è un fornitore completo per le municipalizzate: abbiamo tutto quello di cui avete bisogno.

Municipalizzate e aziende di servizi hanno già usato le nostre spazzatrici con aspirazione e le nostre multifunzione come spazzaneve e spargisale e come tosaerba e spazzatrici stradali. I nostri nuovi prodotti a batteria sono stati ideati per completare i nostri macchinari e facilitare il lavoro quotidiano degli operatori, soprattutto dove è più difficile pulire.



Pensiamo al futuro - dell'ambiente e dei nostri clienti

Ci impegniamo a trovare sempre nuove tecnologie all'avanguardia: sostenibilità è la nostra regola di vita e non solo un sostantivo semplice.

Conseguenza logica: apparecchi a batteria

Le macchine a batteria emettono meno emissioni, meno vibrazioni e meno rumore: in questo modo salvaguardiamo l'ambiente e la salute dell'operatore.

Assistenza: un impegno e una promessa

Qualunque sia la questione, il nostro contatto sarà sempre disponibile per offrire consigli e intervenire per trovare una soluzione.