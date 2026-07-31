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SOLUZIONI PARK & CITY
Potenti ed efficienti in ogni applicazione. I nuovi apparecchi Kärcher sono caratterizzati da un innovativo sistema a batteria da 50 V che consente di usarli a lungo e per moltissime applicazioni. Le batterie sono divise per prestazione e sono state pensate per rispondere alle esigenze dell'operatore. Questi prodotti, oltre ad essere molto potenti e a non scaricarsi velocemente, sono anche molto silenziosi e quindi ecologici e rispettosi dell'ambiente. Si possono usare anche in aree dove il rumore non è consentito.
Prodotti
Kärcher è un fornitore completo per le municipalizzate: abbiamo tutto quello di cui avete bisogno.
Municipalizzate e aziende di servizi hanno già usato le nostre spazzatrici con aspirazione e le nostre multifunzione come spazzaneve e spargisale e come tosaerba e spazzatrici stradali. I nostri nuovi prodotti a batteria sono stati ideati per completare i nostri macchinari e facilitare il lavoro quotidiano degli operatori, soprattutto dove è più difficile pulire.
Pensiamo al futuro - dell'ambiente e dei nostri clienti
Ci impegniamo a trovare sempre nuove tecnologie all'avanguardia: sostenibilità è la nostra regola di vita e non solo un sostantivo semplice.
Conseguenza logica: apparecchi a batteria
Le macchine a batteria emettono meno emissioni, meno vibrazioni e meno rumore: in questo modo salvaguardiamo l'ambiente e la salute dell'operatore.
Assistenza: un impegno e una promessa
Qualunque sia la questione, il nostro contatto sarà sempre disponibile per offrire consigli e intervenire per trovare una soluzione.
Una squadra vincente per ogni lavoro municipale.
Soffiatori
Squadra vincente: gli apparecchi a batteria sono pensati per lavorare insieme alle macchine multifunzione di Kärcher. Il soffiatore sposta foglie secche, sporco e spazzatura da sotto le panchine e dagli angoli verso la spazzatrice che aspira tutto immediatamente. Quest'accoppiata è utilizzabile in moltissime applicazioni e permette agli operatori di lavorare in modo sicuro ed efficiente. La cabina della MC 130 ospita due persone: perciò il lavoro diventa più rapido, flessibile e molto più efficiente.
La regolazione continua della velocità dell'aria permette di impostare sempre la potenza più idonea allo scopo.
Il pulsante Turbo permette di spostare anche lo sporco più ostinato perché il soffiatore lavora alla massima potenza, basta premere il pulsante.
Impiego
- Eliminazione di foglie, sporco e spazzatura
- Completano il lavoro delle spazzatrici con aspirazione: spostano lo sporco che si deposita es. sotto le panchine in modo che la spazzatrice con aspirazione lo elimini completamente.
- Sono poco rumorosi e si possono usare nei parchi delle scuole, degli ospedali e delle case di riposo.
Elettroseghe
Compatti e potentissimi: questi apparecchi sono maneggevoli, comodi e sempre pronti all'uso, danno ottimi risultati anche in luoghi difficili da raggiungere. Sono utilizzabili per svariati compiti.
Le nostre elettroseghe sono prodotti a bassissima manutenzione: le moderne batterie a tecnologia 50V e il motore senza spazzole che lavora senza elementi di usura garantiscono pochissima manutenzione. Design, stile e materiali sono pensati per evidenziare la robustezza del prodotto.
Il freno dell'elettrosega è sinonimo di totale sicurezza: ferma la catena immediatamente in caso di emergenza, quindi l'operatore non corre rischi.
La lubrificazione automatica della catena protegge il prodotto a lungo termine e assicura che funzioni senza problemi. Aumenta la durata del prodotto e non necessita di manutenzione. Il risparmio economico è garantito.
Impiego
- Taglio di rami e alberi caduti
- Livellamento di fronde e siepi
- Taglio di alberi piccoli
UN INVESTIMENTO CHE APRE MILLE POSSIBILITÀ.
Le batterie agli ioni di litio con tecnologia innovativa a 50 V offrono grandi vantaggi: sono compatibili con tutti gli apparecchi a batteria, sono facili e veloci da sostituire, sono potenti e si ricaricano nella metà del tempo delle batterie agli ioni di litio comuni. I vantaggi sono per tutti: sia per l'operatore lavora con macchinari potenti e silenziosi che per l'amministrazione locale che beneficia di bassi costi di manutenzione ed alti livelli di efficienza.
Batteria Vs carburante vantaggi a colpo d’occhio:
- 0% di emissioni di CO2
Non c'è impatto ambientale, non si consuma carburante e non ci sono gas di scarico.
- 50% più silenziosi
Emettono pochi decibel quindi sono utilizzabili in scuole, parchi e aree residenziali e perfino di notte.
- Fino all'80% in meno di vibrazioni
L'operatore si stanca meno e lavora più facilmente perché le vibrazioni prodotte sono molto inferiori rispetto a quelle di un apparecchio alimentato a carburante.
- Si risparmia sui costi fino al 90%
Questi apparecchi necessitano di pochissima manutenzione, la carica delle batterie dura a lungo e garantisce un alto livello di efficienza che il carburante non permette di raggiungere.
- Pronti a partire in pochi secondi
Non è necessario avviare a mano il motore a combustione o di riempire il serbatoio.
Comparazione di emissioni di CO2*
Fino al 100 % in meno di emissioni di CO2 (con energia da fonti rinnovabili)
Efficienza: comparazione carburante vs batteria*
Si ripaga già entro il primo anno
* Base di calcolo: 3.5 h/giorno (ore lavorative al giorno), 250 giorni/all'anno (giorni lavorativi all'anno), 1.5 l/h a €1.50/l (consumo di carburante e costi), €0.29/KWh (costi elettrici), 2.38 kg/l (CO£ emissioni dal processo di combustione)
Video
Potenti ed efficienti in ogni applicazione.
I nuovi apparecchi Kärcher sono caratterizzati da un innovativo sistema a batteria da 50 V che consente di usarli a lungo e per moltissime applicazioni. Le batterie sono divise per prestazione e sono state pensate per rispondere alle esigenze dell'operatore.
Questi prodotti, oltre ad essere molto potenti e a non scaricarsi velocemente, sono anche molto silenziosi e quindi ecologici e rispettosi dell'ambiente. Si possono usare anche in aree dove il rumore non è consentito.