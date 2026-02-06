Aspirapolvere e lavapavimenti

Sia l'FC che l'FCV appartengono alla categoria dei lavapavimenti e offrono eccellenti prestazioni di pulizia, ma i dispositivi sono progettati con un obiettivo diverso. L'FC è estremamente flessibile, leggero e silenzioso grazie alla sua tecnologia raschiante brevettata, che lo rende la soluzione perfetta per la pulizia dei pavimenti duri. I nostri FCV fanno un lavoro leggero anche per i pasticci più grandi, come le grandi quantità di sporco grossolano, grazie all'aspirazione potente e alla tecnologia Xtra!Clean 3-in-1 (aspirazione, pulizia, asciugatura). In modalità Dry, i nostri FCV possono essere utilizzati anche su tappeti e moquette.