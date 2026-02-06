Aspirapolvere e lavapavimenti

Pulizia rivoluzionaria per la tua casa. Scopri il futuro della pulizia dei pavimenti con gli aspirapolvere lavapavimenti 3 in 1 Xtra!Clean. Uniscono innovazione, sostenibilità e qualità superiore in un unico dispositivo: aspira, lava e asciuga, e funziona su tutti i tipi di pavimento, anche sui tappeti. Scopri come la tecnologia all'avanguardia può semplificare la tua routine lavorativa, farti risparmiare tempo prezioso e far risplendere la tua casa. Dimentica le pulizie che richiedono tempo: goditi pura efficienza e pulizia assoluta.

Kärcher FCV 4 vacuum mop

FCV 4

La soluzione più intelligente

  • Prestazioni di pulizia per carica della batteria: circa 200 m²
  • Quattro modalità di pulizia: Modalità asciugatura, Modalità Advanced!Power, Modalità automatica con sensore sporco Dynamic!Control, Modalità scale Stair!Assist
  • Motore BLDC potente
  • Efficace sistema di autopulizia System!Clean e rullo Pure!Roll lavabile a 60 °C

 

 




Kärcher FCV 3 vacuum mop

FCV 3

La soluzione flessibile

  • Prestazioni di pulizia per carica della batteria: circa 130 m²
  • Tre modalità di pulizia: Modalità standard, Modalità asciugatura, Modalità Advanced!Power
  • Efficace sistema di autopulizia System!Clean

 

 




Kärcher FCV 2 vacuum mop

FCV 2

La soluzione compatta

  • Prestazioni di pulizia per carica della batteria: circa 110 m²
  • Due modalità di pulizia: Modalità standard, Modalità asciugatura
  • Efficace sistema di autopulizia System!Clean

 




Vantaggi

Effortless vacuuming, mopping and drying

3-in-1 Xtra!Clean: massima pulizia con il minimo sforzo.

Grazie alla funzione 3-in-1 Xtra!Clean, queste lavapavimenti e aspirapolvere ti fanno risparmiare tempo e fatica. Lavare, aspirare e asciugare: l'innovativa tecnologia 3-in-1 assicura una pulizia profonda su tutti i tipi di pavimento, anche sui tappeti. Sporco ostinato e grandi quantità di liquidi spariscono in un batter d'occhio, mentre tu finisci il lavoro in metà tempo, così ne hai di più per le cose che contano davvero.

FCV 4 Hygienic Spin

Tecnologia Hygienic!Spin per una pulizia profonda e igienica.

Per una casa pulita e igienica: le lavasciuga aspiranti Kärcher integrano la tecnologia Hygienic!Spin, che ha dimostrato in test di laboratorio di rimuovere fino al 99% dei batteri*. Con una velocità di rotazione del rullo che raggiunge i 500 giri al minuto e un sistema a due serbatoi che assicura l'applicazione costante di acqua pulita sul pavimento, non ci sarà più diffusione dello sporco, ma solo pavimenti perfettamente puliti e senza aloni

*Basato su test condotti da un laboratorio indipendente.

Kärcher vacuum mop with smart dirt sensor

Dynamic!Control – sensore intelligente.

il nostro aspirapolvere lavapavimenti FCV 4 svolge ogni operazione autonomamente: il suo sensore intelligente dello sporco Dynamic!Control rileva automaticamente il livello di sporco e adatta in modo ottimale sia la potenza di aspirazione sia la quantità d'acqua. Ciò consente di ottenere risultati di pulizia perfetti ogni volta, senza la necessità di regolazioni manuali.
Grazie all'ampio display Vision!Clean da 3,2 pollici, avrai sempre una visione completa, poiché tutte le informazioni essenziali sono disponibili a colpo d'occhio, tra cui l'autonomia residua, la modalità di pulizia e lo stato del sistema.

Kärcher vacuum mops for every type of floor

Ideale per l'uso su ogni tipo di pavimento, inclusi i tappeti.

Dal parquet più delicato alle piastrelle e ai tappeti, i nostri lavapavimenti aspiranti sono adatti a ogni tipo di superficie e raccolgono con facilità anche grandi quantità di liquido. Che si tratti di caffè versato o di macchie secche, i tuoi pavimenti risulteranno sempre puliti e brillanti.

FCV 4 stone floor

Modalità Advanced!Power – massime prestazioni di pulizia.

La modalità Advanced!Power, con una potenza di aspirazione fino al 100% superiore e una distribuzione dell'acqua incrementata del 20% rispetto alle modalità Auto o Standard, elimina senza sforzo anche lo sporco più ostinato e asciutto. Grazie a questa tecnologia potenziata, i tuoi pavimenti si asciugheranno in tempi brevissimi e saranno immediatamente agibili.

The Kärcher vacuum mop makes light work of stair cleaning

Modalità Smart Stair!Assist

Con l'intelligente modalità Stair!Assist, pulire scale e aree difficili da raggiungere è un gioco da ragazzi. Grazie alle preimpostazioni ottimizzate e alla sua smart funzione di avvio/arresto automatico, l'aspirapolvere e lavapavimenti FCV 4 pulisce senza sforzo in qualsiasi posizione, anche con un'inclinazione di 90°. Per la massima flessibilità e pulizia dove è più necessaria.

Kärcher vacuum mop with self-cleaning function in the charging station

Sistema autopulente System!Clean

La funzione autopulente raggiunge fino a 550 giri del rullo al minuto, garantisce una pulizia rapida e conveniente senza contatto con lo B. Contestualmente, la pratica base di stoccaggio del dispositivo e degli accessori ottimizza lo spazio e ricarica agevolmente la batteria.

Vacuum mop roller machine washable at 60 °C

Pure!Roll: igienico e sostenibile

Pulizia profonda agevole: per una maggiore comodità, il rullo Pure!Roll del FCV 4 è lavabile in lavatrice a 60 °C. Ciò garantisce una freschezza igienica prolungata, contribuendo al contempo al risparmio di risorse.
 

Operation of the filter system for clean air

Sistema di filtraggio Duo!Pure: aria pura, performance impeccabili.

Il sistema di filtraggio multistadio dell'aspirapolvere e lavapavimenti Kärcher protegge in modo affidabile il motore dall'umidità; la sua filtrazione avanzata cattura efficacemente anche le particelle più piccole presenti nell'aria, grazie al filtro plissettato piatto ad alta efficienza. Questo sistema assicura una filtrazione dell'aria ottimale e un ambiente interno salubre, in particolare quando si utilizza la modalità Asciugatura.

FCV 4 motor

Motore BLDC: potente, silenzioso e durevole.

Grazie alla più recente tecnologia motore brushless, il lavapavimenti aspirante FCV 4 vanta una durata di vita particolarmente lunga, una maggiore efficienza energetica e un funzionamento piacevolmente silenzioso – perfetto per l'uso quotidiano.

Vacuum mop with LED display for the Li-Ion battery indicator

Batteria agli ioni di litio Comfort!Cell efficiente: maggiore autonomia, prestazioni sostenibili.

Le nostre lavapavimenti aspirapolvere sono equipaggiate con una batteria che offre fino a 45 minuti di autonomia, consentendo una pulizia agevole anche di aree estese; per garantirne una lunga vita utile e ridurre i rifiuti elettronici, la batteria è facilmente sostituibile in caso di necessità di assistenza. 

Lavapavimenti e aspirapolvere FAQ

Sia l'FC che l'FCV appartengono alla categoria dei lavapavimenti e offrono eccellenti prestazioni di pulizia, ma i dispositivi sono progettati con un obiettivo diverso. L'FC è estremamente flessibile, leggero e silenzioso grazie alla sua tecnologia raschiante brevettata, che lo rende la soluzione perfetta per la pulizia dei pavimenti duri. I nostri FCV fanno un lavoro leggero anche per i pasticci più grandi, come le grandi quantità di sporco grossolano, grazie all'aspirazione potente e alla tecnologia Xtra!Clean 3-in-1 (aspirazione, pulizia, asciugatura). In modalità Dry, i nostri FCV possono essere utilizzati anche su tappeti e moquette.

Grazie alla tecnologia Hygienic!Spin e alla pulizia profonda, i nostri aspirapolvere rimuovono fino al 99% di tutti i batteri domestici comuni dalle superfici dure, per una casa igienica e pulita, come dimostrato da test di laboratorio esterni. Il sistema a due serbatoi, accuratamente concepito, fornisce un rifornimento costante di acqua fresca e raccoglie separatamente l'acqua sporca; i rulli ruotano a una velocità massima di 500 giri al minuto per garantire risultati di pulizia impeccabili (20% più puliti rispetto a un mop tradizionale). Il rullo dell'FCV 4 è inoltre lavabile in lavatrice a 60 °C e rappresenta una soluzione igienica e sostenibile.

I lavapavimenti e aspirapolvere sono dispositivi per la pulizia dei pavimenti progettati appositamente per la pulizia a umido. La funzione di aspirazione agisce contemporaneamente all'azione rotante del rullo, rimuovendo anche grandi quantità di sporco grossolano e capelli che vengono poi trasportati nel serbatoio dell'acqua sporca, senza bisogno di utilizzare l'aspirapolvere prima. Gli aspirapolvere lavapavimenti dispongono anche di una modalità Dry (senza perdite d'acqua) e di un sistema di filtraggio a due fasi con filtro piatto pieghettato, ideale per l'uso sui tappeti. Tuttavia, questi aspirapolvere non sono progettati per funzionare come aspirapolvere a tutto tondo e non sono adatti per la pulizia di mobili imbottiti o tappeti a pelo profondo.

Il sistema di filtraggio Duo!Pure protegge in modo affidabile il motore dall'umidità e garantisce un'eccellente filtrazione grazie a un filtro a pieghe piatte e a una spugna altamente efficienti. Ideale per l'uso in modalità Dry su tappeti e moquette.

Tutti i nostri aspirapolvere sono dotati della funzione di autopulizia System!Clean, facile da usare. L'autopulizia è consigliata dopo ogni utilizzo per prevenire la formazione di batteri e di odori sgradevoli. Inoltre, il risciacquo regolare protegge le valvole e le parti che trasportano lo sporco, prolungando la durata del prodotto.

Il sensore di sporco intelligente dell'FCV 4 si attiva in modalità Auto. Regola automaticamente la potenza di aspirazione e il volume d'acqua in base al grado di sporco, per massimizzare il tempo di funzionamento.

La modalità Stair!Assist dell'FCV 4 consente di pulire facilmente le scale e gli spazi ristretti in tutte le posizioni, anche quando l'impugnatura è inclinata di 90°.

La batteria dell'aspirapolvere può essere facilmente sostituita dal cliente con strumenti standard, prolungando così la durata del prodotto e riducendo i rifiuti elettronici. Le batterie Comfort!Cell sono disponibili come parti di ricambio.

I dispositivi FCV continuano ad aspirare per alcuni secondi dopo lo spegnimento, per garantire che lo sporco venga aspirato e trasportato nel contenitore dei rifiuti e che non rimangano residui di sporco sul pavimento quando si solleva il dispositivo.

I dispositivi FCV di Kärcher possono essere utilizzati su tutti i pavimenti, siano essi in legno, pietra, piastrelle, plastica o moquette. I rulli non causano danni, come ad esempio graffi sulle superfici. Non tenete l'apparecchio fermo in un punto, ma tenetelo sempre in movimento.


Il detergente RM 536 (numero d'ordine 6.295-944.0) è ideale per la pulizia di tutti i comuni pavimenti duri - è disponibile anche una formula sostenibile e vegana (numero d'ordine 6.296-286.0), priva di microplastiche, silicone o coloranti e quindi particolarmente adatta a famiglie con bambini o animali domestici.


Il detergente RM 534 (numero d'ordine 6.295-941.0) è ideale per la pulizia di pavimenti in legno sigillati (ad es. parquet, laminato).

 
Per la pulizia di pavimenti in legno oliati/cerati, il detergente RM 535 (numero d'ordine 6.295-942.0).

 
Per la pulizia di pavimenti in pietra, il detergente RM 537 (numero d'ordine 6.295-943.0).

È possibile utilizzare i seguenti detergenti con l'aspirapolvere:

  • Detergente multiuso per pavimenti RM 536, codice d'ordine 6.295-944.0. 6.295-944.0
  • Detergente per pavimenti in pietra RM 537, codice d'ordine. 6.295-943.0
  • Cura dei pavimenti per pavimenti in legno sigillati RM 534, codice d'ordine. 6.295-941.0
  • Cura del pavimento per legno oliato/cerato RM 535, codice d'ordine. 6.295-942.0
  • Detergente naturale per pavimenti RM 538N, codice d'ordine. 6.296-286.0

Utilizzare esclusivamente detergenti Kärcher e, per ottenere i migliori risultati di pulizia, assicurarsi di utilizzare il dosaggio corretto.

 L'uso di altri detergenti può danneggiare l'apparecchio e invalidare la garanzia.

 L'utilizzo di detergenti di altri produttori o di una quantità eccessiva di detergente può causare un eccesso di schiuma e può provocare lo spegnimento automatico dell'apparecchio prima che il serbatoio dell'acqua sporca raggiunga il livello massimo di riempimento.

Non è necessario decalcificare l'FCV perché il calcare si forma solo a temperature superiori a 70 °C. L'acido del decalcificante può inoltre danneggiare l'apparecchio.