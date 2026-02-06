Aspirapolvere e lavapavimenti
Pulizia rivoluzionaria per la tua casa. Scopri il futuro della pulizia dei pavimenti con gli aspirapolvere lavapavimenti 3 in 1 Xtra!Clean. Uniscono innovazione, sostenibilità e qualità superiore in un unico dispositivo: aspira, lava e asciuga, e funziona su tutti i tipi di pavimento, anche sui tappeti. Scopri come la tecnologia all'avanguardia può semplificare la tua routine lavorativa, farti risparmiare tempo prezioso e far risplendere la tua casa. Dimentica le pulizie che richiedono tempo: goditi pura efficienza e pulizia assoluta.
FCV 4
La soluzione più intelligente
- Prestazioni di pulizia per carica della batteria: circa 200 m²
- Quattro modalità di pulizia: Modalità asciugatura, Modalità Advanced!Power, Modalità automatica con sensore sporco Dynamic!Control, Modalità scale Stair!Assist
- Motore BLDC potente
- Efficace sistema di autopulizia System!Clean e rullo Pure!Roll lavabile a 60 °C
FCV 3
La soluzione flessibile
- Prestazioni di pulizia per carica della batteria: circa 130 m²
- Tre modalità di pulizia: Modalità standard, Modalità asciugatura, Modalità Advanced!Power
- Efficace sistema di autopulizia System!Clean
FCV 2
La soluzione compatta
- Prestazioni di pulizia per carica della batteria: circa 110 m²
- Due modalità di pulizia: Modalità standard, Modalità asciugatura
- Efficace sistema di autopulizia System!Clean
Vantaggi
3-in-1 Xtra!Clean: massima pulizia con il minimo sforzo.
Grazie alla funzione 3-in-1 Xtra!Clean, queste lavapavimenti e aspirapolvere ti fanno risparmiare tempo e fatica. Lavare, aspirare e asciugare: l'innovativa tecnologia 3-in-1 assicura una pulizia profonda su tutti i tipi di pavimento, anche sui tappeti. Sporco ostinato e grandi quantità di liquidi spariscono in un batter d'occhio, mentre tu finisci il lavoro in metà tempo, così ne hai di più per le cose che contano davvero.
Tecnologia Hygienic!Spin per una pulizia profonda e igienica.
Per una casa pulita e igienica: le lavasciuga aspiranti Kärcher integrano la tecnologia Hygienic!Spin, che ha dimostrato in test di laboratorio di rimuovere fino al 99% dei batteri*. Con una velocità di rotazione del rullo che raggiunge i 500 giri al minuto e un sistema a due serbatoi che assicura l'applicazione costante di acqua pulita sul pavimento, non ci sarà più diffusione dello sporco, ma solo pavimenti perfettamente puliti e senza aloni
*Basato su test condotti da un laboratorio indipendente.
Dynamic!Control – sensore intelligente.
il nostro aspirapolvere lavapavimenti FCV 4 svolge ogni operazione autonomamente: il suo sensore intelligente dello sporco Dynamic!Control rileva automaticamente il livello di sporco e adatta in modo ottimale sia la potenza di aspirazione sia la quantità d'acqua. Ciò consente di ottenere risultati di pulizia perfetti ogni volta, senza la necessità di regolazioni manuali.
Grazie all'ampio display Vision!Clean da 3,2 pollici, avrai sempre una visione completa, poiché tutte le informazioni essenziali sono disponibili a colpo d'occhio, tra cui l'autonomia residua, la modalità di pulizia e lo stato del sistema.
Ideale per l'uso su ogni tipo di pavimento, inclusi i tappeti.
Dal parquet più delicato alle piastrelle e ai tappeti, i nostri lavapavimenti aspiranti sono adatti a ogni tipo di superficie e raccolgono con facilità anche grandi quantità di liquido. Che si tratti di caffè versato o di macchie secche, i tuoi pavimenti risulteranno sempre puliti e brillanti.
Modalità Advanced!Power – massime prestazioni di pulizia.
La modalità Advanced!Power, con una potenza di aspirazione fino al 100% superiore e una distribuzione dell'acqua incrementata del 20% rispetto alle modalità Auto o Standard, elimina senza sforzo anche lo sporco più ostinato e asciutto. Grazie a questa tecnologia potenziata, i tuoi pavimenti si asciugheranno in tempi brevissimi e saranno immediatamente agibili.
Modalità Smart Stair!Assist
Con l'intelligente modalità Stair!Assist, pulire scale e aree difficili da raggiungere è un gioco da ragazzi. Grazie alle preimpostazioni ottimizzate e alla sua smart funzione di avvio/arresto automatico, l'aspirapolvere e lavapavimenti FCV 4 pulisce senza sforzo in qualsiasi posizione, anche con un'inclinazione di 90°. Per la massima flessibilità e pulizia dove è più necessaria.
Sistema autopulente System!Clean
La funzione autopulente raggiunge fino a 550 giri del rullo al minuto, garantisce una pulizia rapida e conveniente senza contatto con lo B. Contestualmente, la pratica base di stoccaggio del dispositivo e degli accessori ottimizza lo spazio e ricarica agevolmente la batteria.
Pure!Roll: igienico e sostenibile
Pulizia profonda agevole: per una maggiore comodità, il rullo Pure!Roll del FCV 4 è lavabile in lavatrice a 60 °C. Ciò garantisce una freschezza igienica prolungata, contribuendo al contempo al risparmio di risorse.
Sistema di filtraggio Duo!Pure: aria pura, performance impeccabili.
Il sistema di filtraggio multistadio dell'aspirapolvere e lavapavimenti Kärcher protegge in modo affidabile il motore dall'umidità; la sua filtrazione avanzata cattura efficacemente anche le particelle più piccole presenti nell'aria, grazie al filtro plissettato piatto ad alta efficienza. Questo sistema assicura una filtrazione dell'aria ottimale e un ambiente interno salubre, in particolare quando si utilizza la modalità Asciugatura.
Motore BLDC: potente, silenzioso e durevole.
Grazie alla più recente tecnologia motore brushless, il lavapavimenti aspirante FCV 4 vanta una durata di vita particolarmente lunga, una maggiore efficienza energetica e un funzionamento piacevolmente silenzioso – perfetto per l'uso quotidiano.
Batteria agli ioni di litio Comfort!Cell efficiente: maggiore autonomia, prestazioni sostenibili.
Le nostre lavapavimenti aspirapolvere sono equipaggiate con una batteria che offre fino a 45 minuti di autonomia, consentendo una pulizia agevole anche di aree estese; per garantirne una lunga vita utile e ridurre i rifiuti elettronici, la batteria è facilmente sostituibile in caso di necessità di assistenza.