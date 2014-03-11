Aspirapolvere

Aspiratori dalla A alla Z. La vasta gamma degli aspiratori Kärcher per liquidi e solidi soddisfa le esigenze dell'industria, del commercio, dell'automotive, delle imprese di pulizia e dell'artigianato.

Kärcher Bidoni Aspiratutto

Indispensabile: gli aspirapolvere per solidi/liquidi affrontano ogni tipo di sporco. Non importa se secco, umido o liquido: l'apparecchio Kärcher appropriato aspira semplicemente tutto.

Kärcher Aspirapolvere

Compatti e silenziosi: gli aspirapolvere Kärcher, così piccoli e mobili, sono calibrati su misura alle esigenze dei clienti professionali.

