CLASSE TACT

Robustezza è sinonimo di praticità

L'innovazione parte dalla testa: i nuovi aspiratori solidi liquidi Tact montano il praticissimo interruttore EASY Operation in posizione centrale: è comodissimo ed è sufficiente girare il selettore per azionare l'aspiratore nella modalità preferita.



La testata dei nuovi NT Tact è piatta e rivestita di gomma. Ci si possono appoggiare sopra utensili vari e cassette degli attrezzi senza il pericolo che scivolino via. Per maggiore sicurezza la testata è dotata anche di fascette che fermano la cassetta degli attrezzi.

Adatti ai lavori pesanti

Molto spesso gli aspiratori solidi liquidi vengono utilizzati in ambienti poco ospitali come i cantieri edili, per questo Kärcher ha pensato di dotare i nuovi NT Tact di vani raccolta con paraurti per renderli più robusti, impugnature grandi e rotelle pivottanti in metallo con freno.

Grandi prestazioni

Gli aspiratori Tact di Kärcher hanno in dotazione tubi con diametro interno di 35mm (DN 35). Il diametro interno maggiorato aumenta il flusso di aria e riduce il rischio che lo sporco grossolano formi dei blocchi.

Vano porta filtro

Tutti i nuovi aspiratori Tact hanno in dotazione un cassetto dove alloggia il filtro plissettato piatto. Quando il filtro deve essere sostituito, è sufficiente aprire il vano ed estrarlo, tutta l'operazione avviene senza entrare in contatto con la polvere. E' impossibile inserire il nuovo filtro in modo sbagliato. Filtro e guarnizione rimangono sempre protetti. Inoltre tutti gli aspiratori Tact sono certificati per l'aspirazione di polvere L, il che significa che raggiungono il 99% di efficienza nella separazione della polvere come imposto dalla normativa EN 60335-2-69. I risultati che si otterranno sul cantiere saranno sorprendenti.