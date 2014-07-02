CLASSE TACT
I nostri aspiratori solidi liquidi con il sistema brevettato Tact assicurano un utilizzo ininterrotto, anche aspirando grosse quantità di polvere fine. Il filtro si pulisce autonomamente grazie ad un getto d‘aria in modo da mantenere la potenza aspirante sempre elevata. I nostri aspiratori solidi liquido Tact soddisfano appieno le performance richieste degli utilizzatori sui cantieri e nelle officine.
L’esperienza insegna
La nostra gamma di aspiratori solidi liquidi è il frutto di decenni di esperienza diretta e di richieste, consigli e accorgimenti degli utenti finali. Kärcher ha sviluppato i nuovi NT Tact insieme ad artigiani, operatori dell'industria, dell'automotive di altri gruppi di professionisti perché ogni esigenza da loro espressa fosse completamente soddisfatta.
E' semplicemente una questione di Tact
La polvere sottile è dannosa per la salute. Siccome Kärcher ha a cuore la salute dei suoi clienti, ha migliorato l'efficacia del sistema Tact per proteggerli ancora meglio dalle insidie della polvere sottile. La nuova gamma di aspiratori Tact Kärcher monta il sistema di pulizia filtro Tact più efficiente finora prodotto e un filtro, unico al mondo, che può raccogliere fino a 180 Kg di polvere sottile (polvere minerale categoria A) prima che necessiti della pulizia manuale. Grazie a questi miglioramenti si può lavorare più a lungo mantenendo costante la potenza di aspirazione nella più completa sicurezza contro la polvere sottile.
Durata del filtro su NT 30/1 Tact Te L
Aspirazione di: Polvere minerale Categoria A
Temperatura: Temperatura ambiente
Accessori: Filtro principale e tubi di aspirazione inclusi in dotazione
Prodotti concorrenza: Modelli con vano raccolta e dotazione simili
Risultati dei test sulla qualità massima di polvere aspirata fino a che il filtro principale necessiti di essere pulito manualmente
Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg
Concorrente A: 19 kg
Concorrente B: 10 kg
Robustezza è sinonimo di praticità
L'innovazione parte dalla testa: i nuovi aspiratori solidi liquidi Tact montano il praticissimo interruttore EASY Operation in posizione centrale: è comodissimo ed è sufficiente girare il selettore per azionare l'aspiratore nella modalità preferita.
La testata dei nuovi NT Tact è piatta e rivestita di gomma. Ci si possono appoggiare sopra utensili vari e cassette degli attrezzi senza il pericolo che scivolino via. Per maggiore sicurezza la testata è dotata anche di fascette che fermano la cassetta degli attrezzi.
Adatti ai lavori pesanti
Molto spesso gli aspiratori solidi liquidi vengono utilizzati in ambienti poco ospitali come i cantieri edili, per questo Kärcher ha pensato di dotare i nuovi NT Tact di vani raccolta con paraurti per renderli più robusti, impugnature grandi e rotelle pivottanti in metallo con freno.
Grandi prestazioni
Gli aspiratori Tact di Kärcher hanno in dotazione tubi con diametro interno di 35mm (DN 35). Il diametro interno maggiorato aumenta il flusso di aria e riduce il rischio che lo sporco grossolano formi dei blocchi.
Vano porta filtro
Tutti i nuovi aspiratori Tact hanno in dotazione un cassetto dove alloggia il filtro plissettato piatto. Quando il filtro deve essere sostituito, è sufficiente aprire il vano ed estrarlo, tutta l'operazione avviene senza entrare in contatto con la polvere. E' impossibile inserire il nuovo filtro in modo sbagliato. Filtro e guarnizione rimangono sempre protetti. Inoltre tutti gli aspiratori Tact sono certificati per l'aspirazione di polvere L, il che significa che raggiungono il 99% di efficienza nella separazione della polvere come imposto dalla normativa EN 60335-2-69. I risultati che si otterranno sul cantiere saranno sorprendenti.