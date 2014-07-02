Bidoni Aspiratutto
Indispensabile: gli aspirapolvere per solidi/liquidi affrontano ogni tipo di sporco. Non importa se secco, umido o liquido: l'apparecchio Kärcher appropriato aspira semplicemente tutto.
Classe Tact
Il nostro aspiratore liquido polvere con il sistema brevettato TACT assicura un utilizzo ininterrotto, anche aspirando grosse quantità di polvere fine. Il filtro si pulisce autonomamente con un grande soffi o d‘aria per mantenere sempre alto il potere aspirante. I nostri aspiratori solido-liquido TACT soddisfano a pieno le performance richieste degli utilizzatori sui cantieri e nelle officine.
Classe Ap
Gli aspiratori solidi liquidi classe AP aspirano sporco liquido grossolano e polveri fini. Montano un sistema di pulizia filtro semiautomatico che permette di mantenere sempre elevate le prestazioni. Basta premere un pulsante per inziare la pulizia del filtro. Questi aspiratori sono durevoli ed efficienti.
Categoria Standard
Gli aspiratori solidi liquidi classe standard sono stati progettati per aspirare grosse quantità di sporco grossolano e liquido. Sono molto robusti, durevoli e facili da usare. Ottimi per il lavoro quotidiano delle imprese di pulizia.
Aspiratori di sicurezza
Gli aspiratori speciali Kärcher di sicurezza sono adatti per aspirare polveri pericolose per la salute dell'utente come la polvere di amianto.
Aspiratori speciali
Equipaggiamenti speciali per fornai e vigili del fuoco: gli aspirapolvere per solidi/liquidi con i loro accessori resistenti al calore o raccordi compatibili con i giunti C.