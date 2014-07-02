Bidoni Aspiratutto

Indispensabile: gli aspirapolvere per solidi/liquidi affrontano ogni tipo di sporco. Non importa se secco, umido o liquido: l'apparecchio Kärcher appropriato aspira semplicemente tutto.

Kärcher Classe Tact

Classe Tact

Il nostro aspiratore liquido polvere con il sistema brevettato TACT assicura un utilizzo ininterrotto, anche aspirando grosse quantità di polvere fine. Il filtro si pulisce autonomamente con un grande soffi o d‘aria per mantenere sempre alto il potere aspirante. I nostri aspiratori solido-liquido TACT soddisfano a pieno le performance richieste degli utilizzatori sui cantieri e nelle officine.

Kärcher Classe Ap

Classe Ap

Gli aspiratori solidi liquidi classe AP aspirano sporco liquido grossolano e polveri fini. Montano un sistema di pulizia filtro semiautomatico che permette di mantenere sempre elevate le prestazioni. Basta premere un pulsante per inziare la pulizia del filtro. Questi aspiratori sono durevoli ed efficienti.

Kärcher Categoria Standard

Categoria Standard

Gli aspiratori solidi liquidi classe standard sono stati progettati per aspirare grosse quantità di sporco grossolano e liquido. Sono molto robusti, durevoli e facili da usare. Ottimi per il lavoro quotidiano delle imprese di pulizia.

Kärcher Aspiratori di sicurezza

Aspiratori di sicurezza

Gli aspiratori speciali Kärcher di sicurezza sono adatti per aspirare polveri pericolose per la salute dell'utente come la polvere di amianto.

Kärcher Aspiratori speciali

Aspiratori speciali

Equipaggiamenti speciali per fornai e vigili del fuoco: gli aspirapolvere per solidi/liquidi con i loro accessori resistenti al calore o raccordi compatibili con i giunti C.

