Robot aspirapolvere e lavapavimenti
Circolare, piatto e silenzioso. Il robot segue sistematicamente i suoi schemi di movimento evitando gli ostacoli. Un compito in meno sulla lista delle cose da fare: i robot cleaner di Kärcher si occupano della pulizia del pavimento al posto vostro! Ideali per la pulizia automatica di pavimenti duri e tappeti a pelo corto. I dispositivi non solo sono in grado di aspirare, ma anche di pulire il pavimento. Puliscono brillantemente lungo i bordi, possono lavorare più intensamente su aree molto sporche e passano anche sotto i mobili. Utilizzando l'app, è possibile impostarli in modo che funzionino esattamente come si desidera.
LE PULIZIE SI FANNO DA SOLE
CARATTERISTICHE E TECNOLOGIA
Robot, Cloud e App: 3 elementi, un Sistema Unico
Gli Aspirapolvere Robot Kärcher offrono un'ampia gamma di funzioni e opzioni di configurazione, rimanendo semplici da usare.
La combinazione di Robot, Cloud e Controllo tramite App per smartphone costituisce la base perfetta per ottenere i migliori risultati di pulizia. Potrete utilizzare le funzioni del timer e configurare i programmi di pulizia in base alle vostre esigenze individuali.
Se disponibile un aggiornamento di sicurezza o nuove funzioni per il Robot, sarete avvisati automaticamente dall'App. Scoprite le nostre soluzioni di pulizia automatizzate per le vostre faccende quotidiane, guadagnate tempo di vita.
Il futuro è ora: Pulizie automatizzate, la casa si pulisce da sola
Avviare l'Aspirapolvere Robot a distanza è semplicissimo grazie all'App per smartphone, così potrete trovare la casa pulita al vostro rientro. I nostri Robot Lava e Aspira Pavimenti fanno il lavoro per voi.Il robot utilizza un sistema brevettato di navigazione laser: LiDAR, alta tecnologia per impostare la planimetria di casa.
I sensori ad alta precisione permettono al Robot di sapere esattamente dove si trova, informazione utile ad aggirare gli ostacoli presenti nella stanza o alle svolte da fare in presenza di gradini o scale.Il Robot aspira e pulisce in modo completamente autonomo e torna alla sua stazione di ricarica. La funzione di mappatura in tempo reale consente di controllare in qualsiasi momento i progressi della sessione di pulizia.
Il modello Top di gamma, l'RCV 5, è dotato anche di un sistema di rilevamento degli oggetti AI che gli consente, grazie all'intelligenza artificiale, di girare automaticamente intorno a oggetti bassi come scarpe o cavi.Rileva anche i tappeti e li evita sia quando é in modalità Lavaggio che quando é in modalità aspirazione. Un vero gioeillo di tecnologia.
A voi la scelta: personalizzate il livello di pulizia e scegliete tra diversi metodi di pulizia.
Gli Aspirapolvere Roobot Kärcher sono dei veri e propri tuttofare. Sia che si tratti di una semplice pulizia a secco, sia che si tratti di una combinazione con la funzione di pulizia extra del panno in microfibra e del serbatoio dell'acqua pulita, il risultato sarà impeccabile!Inoltre, grazie alla comoda funzione di controllo tramite app, il dispositivo è sempre a portata di mano. Le impostazioni di pulizia, come la potenza di aspirazione o il volume d'acqua per lo straccio, possono essere regolate in base alle esigenze individuali. Le aree più sporche possono essere passate più volte per una pulizia più accurata.
RCV 3 – pulisce in autonomia
Aspirazione o lavaggio – il nostro robot può fare entrambe
Risparmiate il tempo per le cose più belle della vita, mentre i nostri robot per la pulizia si occupano di aspirare e pulire. L'RCV 3 pulisce in modo autonomo, sistematico e completamente affidabile tutti i pavimenti duri e i rivestimenti in moquette a pelo corto, anche quando non siete in casa. Utilizzando l'app, è possibile regolare la pulizia in base alle proprie esigenze e alla propria casa. Siete voi a decidere cosa pulire e quando. Potrete impostare programmi di pulizia specifici per ogni singola stanza. Definite le zone vietate, se ci sono aree in cui il robot aspirapolvere non deve entrare. Oppure utilizzate la funzione di pulizia a punti per indirizzarlo verso i punti che necessitano di maggiore attenzione. Tutte le stanze sono mappate con una navigazione LiDAR di precisione e sensori ultrasensibili che rilevano gradini per garantire la sicurezza durante le operazioni di pulizia.
Dati tecnici
- Potenza di aspirazione: 2500 Pa
- Tempo di funzionamento: 120 min
- Contenitore dei rifiuti 2-in-1 (330 ml) con serbatoio dell'acqua pulita (170 ml)
- Contenitore per rifiuti secchi: 500 ml
Caratteristiche del modello RCV 3
RCV 5 – l'intelligente
Completo come l'RCV 3, ma con l'aggiunta dell'intelligenza artificiale
Se volete essere sicuri che scarpe e cavi lasciati in giro non vengano sgranocchiati dall'aspirapolvere robot, sfruttate l'intelligenza artificiale dell'RCV 5. Il nostro modello top di gamma elimina tutte le difficoltà della pulizia dei pavimenti. Oltre alla navigazione LiDAR, questo aspirapolvere e mocio robotico è dotato di un doppio sistema laser e di una telecamera che gli consentono di rilevare e superare in modo affidabile ogni minimo ostacolo. La silenziosità di funzionamento rende l'RCV 5 un compagno di casa davvero premuroso. I pavimenti duri possono essere aspirati o puliti, a seconda del programma selezionato. Per la pulizia intensiva dei tappeti, è disponibile anche la funzione Auto Boost che fornisce una potenza extra per rimuovere la polvere dai tessuti. In modalità lavaggio, il robot non passa sui tappeti. Anche il controllo dell'RCV 5 è semplice, grazie all'applicazione.
Dati tecnici:
- Potenza d'aspirazione: 5000 Pa
- Tempo di funzionamento: 120 min
- Contenitore per rifiuti secchi: 330 ml
- Serbatoio dell'acqua: 240 ml
Caratteristiche del modello RCV 5
Pulizia autonoma: con l'app Karcher Home Robots è possibile
L'app Kärcher Home Robots vi permette di accedere a tutte le funzioni più importanti del vostro aspirapolvere e lavapavimenti robot. La pulizia autonoma offre molte nuove funzioni, come l'impostazione degli orari di pulizia e la creazione di mappe, indipendentemente da dove vi troviate. Se siete ancora fuori casa e volete iniziare a pulire prima di rientrare, potete farlo! Basta attivare il robot dall'app sul vostro smartphone e potre trovare la casa pulita al vostro rientro. L'app Kärcher Home Robots è disponibile gratuitamente su Apple Store o Google Play Store. Basta scaricarla per iniziare subito la prima pulizia autonoma.
Protezione dei dati
L'intero trasferimento dei dati tra l'app Home Robots sullo smartphone e il dispositivo RCV avviene tramite un cloud su server situati esclusivamente in Germania. In qualità di produttore con sede in Germania, Kärcher attribuisce grande importanza alla protezione dei dati e si adopera con estrema cura per garantire il rispetto di tutti i requisiti legali applicabili in materia. Vengono forniti aggiornamenti regolari del software e della sicurezza per garantire che l'applicazione sia sempre aggiornata e che i dati siano sempre al sicuro.
Impostazione delle aree di pulizia
I robot cleaner RCV puliscono in modo autonomo e sistematico. Tramite l'app è possibile impostare delle "zone vietate" per evitare che il robot pulisca aree specifiche. Se invece ci sono aree che devono essere aspirate ma non lavate, è possibile impostare anche delle "zone senza lavaggio". Se intere stanze devono essere saltate, si può impedire al robot di attraversarle impostando i cosiddetti "muri virtuali". Tutto questo è facile e intuitivo da configurare tramite l'app.
Differenti modalità di pulizia
La nostra app Home Robots offre molte più funzionalità rispetto al programma di base per la pulizia autonoma. Aspirare, lavareo combinare entrambi i programmi di pulizia: con l'app avete tutto a portata di mano e potete definire facilmente la modalità di pulizia per stanze o aree specifiche. È inoltre possibile configurare numerosi parametri in base alle proprie esigenze, dalla potenza di aspirazione quando si aspira alla portata dell'acqua durante il lavaggio.
Programma di pulizia 2.0
Con la funzione timer dell'app Home Robots è possibile creare un programma di pulizia personalizzato per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Kärcher. In questo modo è possibile specificare non solo i giorni e le ore in cui si desidera che il robot lavori, ma anche quali aree deve pulire con quale programma di pulizia durante questo periodo. Poiché tutte le stanze sono mappate, è possibile regolare le impostazioni di pulizia per ogni singola stanza.
Pulizia a punti e per aree
Quando cadono briciole sul pavimento o compare altro sporco, ci sono due soluzioni flessibili. Per lo sporco in un punto molto specifico, è possibile utilizzare l'app per impostare una posizione particolare per una pulizia mirata. Per le aree di sporco più grandi, l'app consente di impostare le dimensioni della superficie da pulire per una pulizia intermedia rapida ma mirata.
Attivazione e disattivazione delle funzioni
Un'ampia gamma di funzioni, come l'Auto Boost, il rilevamento dei tappeti o la funzionalità AI, possono essere attivate o disattivate una per una in base alle esigenze o alle preferenze dell'utente. Ad esempio, l'Auto Boost può essere disattivato su tappeti e moquette per mantenere la pulizia a una bassa potenza di aspirazione quando la sporcizia è minima. In questo modo si risparmia energia e si prolunga il tempo di pulizia prima che il robot debba tornare alla stazione di ricarica.
Informazioni sugli accessori
Le esigenze variano da una famiglia all'altra, a seconda di fattori quali le dimensioni dell'area da pulire, il livello di sporco e la frequenza delle pulizie. Di conseguenza, la velocità di usura degli accessori varia notevolmente. Per questo motivo l'app Home Robots mostra il grado di usura, ad esempio delle spazzole, e indica quando gli accessori devono essere sostituiti. In questo modo il robot è sempre perfettamente equipaggiato per funzionare al meglio e i risultati di pulizia non lasciano nulla a desiderare.
Storia della pulizia
Ogni operazione di pulizia viene registrata in tempo reale nell'app Home Robots e poi salvata. Questo fornisce interessanti informazioni sulla vita del vostro robot di pulizia. Quando il dispositivo si è trovato in quale stanza, quali distanze ha percorso e quanti metri quadrati di pavimento sono stati aspirati o puliti? In questo modo potrete tenere sotto controllo le attività del vostro aspirapolvere e mocio robot, anche quando siete fuori casa.
Altre funzioni
L'applicazione Home Robots consente di accedere a tutte le funzioni più importanti del robot. Sono incluse molte funzioni extra che possono rivelarsi utili in una situazione o nell'altra. Ad esempio, l'app può essere utilizzata come telecomando per il robot per guidarlo in una posizione particolarmente difficile. Lo smartphone può anche essere utilizzato per impostare la lingua e il volume o per fornire risposte alle domande più frequenti.