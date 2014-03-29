Robot aspirapolvere e lavapavimenti

Circolare, piatto e silenzioso. Il robot segue sistematicamente i suoi schemi di movimento evitando gli ostacoli. Un compito in meno sulla lista delle cose da fare: i robot cleaner di Kärcher si occupano della pulizia del pavimento al posto vostro! Ideali per la pulizia automatica di pavimenti duri e tappeti a pelo corto. I dispositivi non solo sono in grado di aspirare, ma anche di pulire il pavimento. Puliscono brillantemente lungo i bordi, possono lavorare più intensamente su aree molto sporche e passano anche sotto i mobili. Utilizzando l'app, è possibile impostarli in modo che funzionino esattamente come si desidera.

LE PULIZIE SI FANNO DA SOLE

Kärcher robotic vacuum cleaners and mops

CARATTERISTICHE E TECNOLOGIA

Robot, Cloud e App: 3 elementi, un Sistema Unico

Gli Aspirapolvere Robot Kärcher offrono un'ampia gamma di funzioni e opzioni di configurazione, rimanendo semplici da usare.

La combinazione di Robot, Cloud e Controllo tramite App per smartphone costituisce la base perfetta per ottenere i migliori risultati di pulizia. Potrete utilizzare le funzioni del timer e configurare i programmi di pulizia in base alle vostre esigenze individuali.

Se disponibile un aggiornamento di sicurezza o nuove funzioni per il Robot, sarete avvisati automaticamente dall'App. Scoprite le nostre soluzioni di pulizia automatizzate per le vostre faccende quotidiane, guadagnate tempo di vita.

Person controlling robotic vacuum cleaner by smartphone app

Il futuro è ora: Pulizie automatizzate, la casa si pulisce da sola

Avviare l'Aspirapolvere Robot a distanza è semplicissimo grazie all'App per smartphone, così potrete trovare la casa pulita al vostro rientro. I nostri Robot Lava e Aspira Pavimenti  fanno il lavoro per voi.Il robot utilizza un sistema brevettato di  navigazione laser: LiDAR, alta tecnologia per impostare la planimetria di casa.

I sensori ad alta precisione permettono al Robot di sapere esattamente dove si trova, informazione utile ad aggirare gli ostacoli presenti nella stanza o alle svolte da fare in presenza di gradini o scale.Il Robot aspira e pulisce in modo completamente autonomo e torna alla sua stazione di ricarica. La funzione di mappatura in tempo reale consente di controllare in qualsiasi momento i progressi della sessione di pulizia.

Il modello Top di gamma, l'RCV 5, è dotato anche di un sistema di rilevamento degli oggetti AI che gli consente, grazie all'intelligenza artificiale,  di girare automaticamente intorno a oggetti bassi come scarpe o cavi.Rileva anche i tappeti e li evita sia quando é in modalità Lavaggio che quando é in modalità aspirazione. Un vero gioeillo di tecnologia. 

Robot vacuuming and mopping in front of stairs

A voi la scelta: personalizzate il livello di pulizia e scegliete tra diversi metodi di pulizia.

Gli Aspirapolvere Roobot Kärcher sono dei veri e propri tuttofare. Sia che si tratti di una semplice pulizia a secco, sia che si tratti di una combinazione con la funzione di pulizia extra del panno in microfibra e del serbatoio dell'acqua pulita, il risultato sarà impeccabile!Inoltre, grazie alla comoda funzione di controllo tramite app, il dispositivo è sempre a portata di mano. Le impostazioni di pulizia, come la potenza di aspirazione o il volume d'acqua per lo straccio, possono essere regolate in base alle esigenze individuali. Le aree più sporche possono essere passate più volte per una pulizia più accurata.

Robot mopping up footprints

RCV 3 – pulisce in autonomia

Aspirazione o lavaggio – il nostro robot può fare entrambe

Risparmiate il tempo per le cose più belle della vita, mentre i nostri robot per la pulizia si occupano di aspirare e pulire. L'RCV 3 pulisce in modo autonomo, sistematico e completamente affidabile tutti i pavimenti duri e i rivestimenti in moquette a pelo corto, anche quando non siete in casa. Utilizzando l'app, è possibile regolare la pulizia in base alle proprie esigenze e alla propria casa. Siete voi a decidere cosa pulire e quando. Potrete impostare programmi di pulizia specifici per ogni singola stanza. Definite le zone vietate, se ci sono aree in cui il robot aspirapolvere non deve entrare. Oppure utilizzate la funzione di pulizia a punti per indirizzarlo verso i punti che necessitano di maggiore attenzione. Tutte le stanze sono mappate con una navigazione LiDAR di precisione e sensori ultrasensibili che rilevano gradini per garantire la sicurezza durante le operazioni di pulizia.


Dati tecnici

  • Potenza di aspirazione: 2500 Pa
  • Tempo di funzionamento: 120 min
  • Contenitore dei rifiuti 2-in-1 (330 ml) con serbatoio dell'acqua pulita (170 ml)
  • Contenitore per rifiuti secchi: 500 ml

Caratteristiche del modello RCV 3

RCV 5 – l'intelligente

Completo come l'RCV 3, ma con l'aggiunta dell'intelligenza artificiale

Se volete essere sicuri che scarpe e cavi lasciati in giro non vengano sgranocchiati dall'aspirapolvere robot, sfruttate l'intelligenza artificiale dell'RCV 5. Il nostro modello top di gamma elimina tutte le difficoltà della pulizia dei pavimenti. Oltre alla navigazione LiDAR, questo aspirapolvere e mocio robotico è dotato di un doppio sistema laser e di una telecamera che gli consentono di rilevare e superare in modo affidabile ogni minimo ostacolo. La silenziosità di funzionamento rende l'RCV 5 un compagno di casa davvero premuroso. I pavimenti duri possono essere aspirati o puliti, a seconda del programma selezionato. Per la pulizia intensiva dei tappeti, è disponibile anche la funzione Auto Boost che fornisce una potenza extra per rimuovere la polvere dai tessuti. In modalità lavaggio, il robot non passa sui tappeti. Anche il controllo dell'RCV 5 è semplice, grazie all'applicazione.


Dati tecnici:

  • Potenza d'aspirazione: 5000 Pa
  • Tempo di funzionamento: 120 min
  • Contenitore per rifiuti secchi: 330 ml
  • Serbatoio dell'acqua: 240 ml

Caratteristiche del modello RCV 5

Pulizia autonoma: con l'app Karcher Home Robots è possibile

L'app Kärcher Home Robots vi permette di accedere a tutte le funzioni più importanti del vostro aspirapolvere e lavapavimenti robot. La pulizia autonoma offre molte nuove funzioni, come l'impostazione degli orari di pulizia e la creazione di mappe, indipendentemente da dove vi troviate. Se siete ancora fuori casa e volete iniziare a pulire prima di rientrare, potete farlo! Basta attivare il robot dall'app sul vostro smartphone e potre trovare la casa pulita al vostro rientro. L'app Kärcher Home Robots è disponibile gratuitamente su Apple Store o Google Play Store. Basta scaricarla per iniziare subito la prima pulizia autonoma.

Data protection

Protezione dei dati

L'intero trasferimento dei dati tra l'app Home Robots sullo smartphone e il dispositivo RCV avviene tramite un cloud su server situati esclusivamente in Germania. In qualità di produttore con sede in Germania, Kärcher attribuisce grande importanza alla protezione dei dati e si adopera con estrema cura per garantire il rispetto di tutti i requisiti legali applicabili in materia. Vengono forniti aggiornamenti regolari del software e della sicurezza per garantire che l'applicazione sia sempre aggiornata e che i dati siano sempre al sicuro.

Setting up cleaning areas

Impostazione delle aree di pulizia

I robot cleaner RCV puliscono in modo autonomo e sistematico. Tramite l'app è possibile impostare delle "zone vietate" per evitare che il robot pulisca aree specifiche. Se invece ci sono aree che devono essere aspirate ma non lavate, è possibile impostare anche delle "zone senza lavaggio". Se intere stanze devono essere saltate, si può impedire al robot di attraversarle impostando i cosiddetti "muri virtuali". Tutto questo è facile e intuitivo da configurare tramite l'app.

Variety of cleaning modes

Differenti modalità di pulizia

La nostra app Home Robots offre molte più funzionalità rispetto al programma di base per la pulizia autonoma. Aspirare, lavareo combinare entrambi i programmi di pulizia: con l'app avete tutto a portata di mano e potete definire facilmente la modalità di pulizia per stanze o aree specifiche. È inoltre possibile configurare numerosi parametri in base alle proprie esigenze, dalla potenza di aspirazione quando si aspira alla portata dell'acqua durante il lavaggio.

Cleaning schedule 2.0

Programma di pulizia 2.0

Con la funzione timer dell'app Home Robots è possibile creare un programma di pulizia personalizzato per il robot aspirapolvere e lavapavimenti Kärcher. In questo modo è possibile specificare non solo i giorni e le ore in cui si desidera che il robot lavori, ma anche quali aree deve pulire con quale programma di pulizia durante questo periodo. Poiché tutte le stanze sono mappate, è possibile regolare le impostazioni di pulizia per ogni singola stanza.

Spot cleaning and area cleaning

Pulizia a punti e per aree

Quando cadono briciole sul pavimento o compare altro sporco, ci sono due soluzioni flessibili. Per lo sporco in un punto molto specifico, è possibile utilizzare l'app per impostare una posizione particolare per una pulizia mirata. Per le aree di sporco più grandi, l'app consente di impostare le dimensioni della superficie da pulire per una pulizia intermedia rapida ma mirata.

Activating and deactivating functions

Attivazione e disattivazione delle funzioni

Un'ampia gamma di funzioni, come l'Auto Boost, il rilevamento dei tappeti o la funzionalità AI, possono essere attivate o disattivate una per una in base alle esigenze o alle preferenze dell'utente. Ad esempio, l'Auto Boost può essere disattivato su tappeti e moquette per mantenere la pulizia a una bassa potenza di aspirazione quando la sporcizia è minima. In questo modo si risparmia energia e si prolunga il tempo di pulizia prima che il robot debba tornare alla stazione di ricarica.

Accessory statistics

Informazioni sugli accessori

Le esigenze variano da una famiglia all'altra, a seconda di fattori quali le dimensioni dell'area da pulire, il livello di sporco e la frequenza delle pulizie. Di conseguenza, la velocità di usura degli accessori varia notevolmente. Per questo motivo l'app Home Robots mostra il grado di usura, ad esempio delle spazzole, e indica quando gli accessori devono essere sostituiti. In questo modo il robot è sempre perfettamente equipaggiato per funzionare al meglio e i risultati di pulizia non lasciano nulla a desiderare.

Cleaning history

Storia della pulizia

Ogni operazione di pulizia viene registrata in tempo reale nell'app Home Robots e poi salvata. Questo fornisce interessanti informazioni sulla vita del vostro robot di pulizia. Quando il dispositivo si è trovato in quale stanza, quali distanze ha percorso e quanti metri quadrati di pavimento sono stati aspirati o puliti? In questo modo potrete tenere sotto controllo le attività del vostro aspirapolvere e mocio robot, anche quando siete fuori casa.

Other functions

Altre funzioni

L'applicazione Home Robots consente di accedere a tutte le funzioni più importanti del robot. Sono incluse molte funzioni extra che possono rivelarsi utili in una situazione o nell'altra. Ad esempio, l'app può essere utilizzata come telecomando per il robot per guidarlo in una posizione particolarmente difficile. Lo smartphone può anche essere utilizzato per impostare la lingua e il volume o per fornire risposte alle domande più frequenti.

Primo avvio e manutenzione

Accessori

FAQs – domande e risposte sui robot cleaner RCV

Domande frequenti:

Tutti i pavimenti duri convenzionali e i tappeti a pelo corto. Quando si utilizza il robot su pavimenti in legno, ricordarsi di rimuovere la piastra del mop dal robot dopo la pulizia a umido per evitare di danneggiare il legno.

In generale, la luce non influisce sul comportamento del robot, anche se le ombre scure possono innescare il rilevamento degli oggetti nell'RCV 5.

Assicurarsi che la stazione di ricarica sia collegata alla presa di corrente. Si consiglia di posizionare la stazione di ricarica contro una parete con uno spazio libero di 1,5 m davanti e di 0,5 m a sinistra e a destra.

Se la stazione di ricarica viene spostata durante la pulizia, il robot potrebbe avere difficoltà a localizzarla al termine della pulizia.

No. La tensione massima trasportata dai contatti di ricarica rientra nell'intervallo di tensione sicuro per il corpo umano.

Assicurarsi che la presa di corrente sia alimentata e che sia completamente in contatto con l'alimentazione della stazione di ricarica. Verificare inoltre che i contatti di ricarica del robot siano a contatto con quelli della stazione di ricarica. Se i metodi sopra descritti non risolvono il problema, si prega di contattare il nostro servizio clienti.

Prima di iniziare la pulizia, il robot ruota due volte sul proprio asse per calibrarsi. Questo processo viene eseguito per impostazione predefinita. Se tuttavia il robot si muove in modo scoordinato, verificare quanto segueing:

  • Il sensore di caduta è coperto di polvere o sporcizia, il che provoca un segnale di errore. Pulire il sensore di caduta con un panno di cotone leggermente umido.
  • La ruota è impigliata in un oggetto che fa girare il robot in tondo. Rimuovere l'oggetto estraneo dalla ruota.
  • Il sensore di collisione è difettoso. Toccare e premere i sensori di collisione sulla parte anteriore e sui lati del robot per verificare se la piastra è in grado di arretrare automaticamente.

Se i metodi sopra descritti non risolvono il problema, contattare il nostro servizio clienti.

  • Ricaricare la batteria se non si utilizza il robot per un certo periodo di tempo. Caricare il robot nella stazione di ricarica per 3-5 ore.
  • Il tempo di funzionamento della batteria diminuisce quando raggiunge la fine della sua vita utile.


    Se i metodi sopra descritti non risolvono il problema, contattare il nostro servizio clienti.
  • La batteria è troppo scarica per la pulizia programmata.
  • L'orario di pulizia programmato non è stato salvato. Controllare se l'attività di pulizia è stata salvata o se corrisponde alle proprie esigenze.


    Se i metodi sopra descritti non risolvono il problema, contattare il nostro servizio clienti.

Verificare innanzitutto se il sensore di caduta del robot è coperto di polvere. Se il problema persiste anche dopo aver pulito il sensore, è possibile che si tratti di un guasto del sensore stesso. Contattare il nostro servizio clienti.

  • Controllare il livello della batteria. Se è troppo basso, caricare il robot e riprovare.
  • Il robot non si accende se la temperatura ambiente è inferiore a 0°C o superiore a 35°C.

Tenere premuto il pulsante di accensione. Il robot non deve trovarsi nella stazione di ricarica.

  • Assicurarsi che lo spazio intorno alla stazione di ricarica sia sufficiente (0,5 m su entrambi i lati e 1,5 sulla parte anteriore) e che i contatti di ricarica siano privi di polvere e altri oggetti estranei.
  • La temperatura ambiente potrebbe essere troppo bassa (meno di 0°C) o troppo alta (più di 35°C).

Sì, è possibile avviare il robot premendo il pulsante di accensione. Alcune funzioni, tuttavia, possono essere utilizzate solo con una connessione Wi-Fi attiva, tramite l'app.

  1. Apri l'app Google Home
  2. Clicca "Impostazioni/Set up device" e seleziona "Google Service"
  3. Trova le "Abilità"
  4. Accedi al tuo account
  5. Selezionare il dispositivo come indicato
  1. Aprire l'app Alexa e premere "Altro" per accedere a Skill e giochi.
  2. Trovare le "Abilità".
  3. Fare clic su "Attiva".
  4. Accedere al proprio account
  5. Completare la connessione al proprio account
  6. Fare clic su "Trova dispositivi" e selezionare il dispositivo come da istruzioni

RCV 3:
Premere il tasto Home per 5 secondi. Rilasciare il pulsante Home quando si sente un segnale acustico, quindi premere il pulsante Home per altri 5 secondi. Quando si sente un segnale acustico, il sistema è stato resettato. Le informazioni dell'utente e i record di pulizia vengono cancellati, ma la versione e la manutenzione degli accessori rimangono invariate.

RCV 5:
Tenere premuto il pulsante di reset per 3 secondi. Una volta emesso un segnale acustico, il sistema è stato resettato. Le informazioni sull'utente e le registrazioni di pulizia vengono cancellate, ma la versione e la manutenzione degli accessori rimangono invariate.

Al primo utilizzo, il robot pulitore e aspiratore gira per la stanza per calibrarsi, creando una mappa dell'area. Non pulisce mentre lo fa. Questo processo di calibrazione può essere ripetuto per nuove aree tramite l'app.

Domande sulle prestazioni di pulizia:

Si sconsiglia vivamente di pulire pavimenti su cui si è accumulata acqua. L'ingresso di liquidi potrebbe danneggiare il robot.

Spegnere immediatamente il robot e asciugare il contenitore, i componenti del gruppo filtro e la porta di aspirazione. Una volta che i componenti sono asciutti, rimetterli a posto e riavviare il robot. Se il robot continua a non funzionare, contattare il nostro servizio clienti.

Controllare se il contenitore della polvere è pieno, perché ciò può causare la fuoriuscita di sporco. Svuotare il contenitore della polvere prima che diventi troppo pieno.

Controllare il livello della batteria. Se è basso, caricare il robot e riprovare.

  • Assicurarsi che il robot non sia in modalità "Non disturbare", in quanto ciò gli impedirà di pulire.
  • Il robot non riprenderà la pulizia se è stato messo manualmente in modalità di ricarica.
  • Il contenitore della polvere è pieno. Svuotarlo.
  • Il filtro è intasato. Pulirlo.
  • Un oggetto estraneo è rimasto incastrato nella spazzola. Rimuoverlo.

 Rimuovere il supporto della salvietta e selezionare "Aspirazione" nell'app.

Il serbatoio dell'acqua deve essere riempito solo con acqua.

Il robot può pulire sotto i mobili solo se c'è spazio sufficiente tra il pavimento e i mobili.

Domande sull'app:

Il codice QR dell'applicazione "Kärcher Home Robots" è riportato nel manuale d'uso. Scansionatelo con il vostro smartphone per scaricare l'app.

Verificare se la rete Wi-Fi funziona a 2,4 GHz. Se la rete Wi-Fi è dual band (2,4 GHz e 5 GHz), provare a impostarla su 2,4 GHz.

Assicurarsi che il robot sia il più vicino possibile al router.

 Sì, con l'app è possibile impostare le singole stanze e selezionarle per la pulizia sulla mappa.

Posizionare il robot e la stazione di ricarica in una nuova area. Aprire l'elenco delle mappe nell'applicazione e selezionare l'opzione per creare una nuova mappa.

Assicurarsi che il robot sia collegato alla rete e che si trovi nel raggio d'azione della WLAN.

Sì, è possibile controllare il robot a distanza tramite l'applicazione.

Domande sulla manutenzione del prodotto:

No. Una volta che il robot è completamente carico, passa alla modalità di ricarica supplementare per evitare un sovraccarico. Assicurarsi inoltre che i bambini non giochino con il robot, anche se è completamente carico.

Sì. Una volta che il robot di pulizia è completamente carico, passa alla modalità di ricarica supplementare a bassa corrente per evitare un sovraccarico. Assicurarsi inoltre che i bambini non giochino con il robot, anche se è completamente carico. Se non si intende utilizzare il robot per un certo periodo di tempo, si consiglia di spegnerlo e riporlo nella sua confezione.

Risoluzione dei problemi:

Si prega di controllare e rimuovere l'oggetto estraneo intorno al radar o di spostare il robot da un'altra parte per riavviarlo.

Pulire il sensore di caduta del robot e riprovare (le informazioni sulla posizione del sensore sono riportate nel manuale d'uso).

Spostate il robot di pulizia da un'altra parte e riprovate.

Provare a premere il sensore di collisione e verificare la presenza di oggetti estranei. Riavviare il robot dopo aver rimosso i corpi estranei.

Se il robot di pulizia è troppo caldo o troppo freddo, si prega di ricominciare a usarlo solo quando la temperatura è tornata alla normalità.

Riavviare il dispositivo o contattare il servizio clienti.

Spegnere il robot e riavviarlo.

Un oggetto estraneo potrebbe essere rimasto incastrato nella spazzola, nella spazzola laterale o nella ruota sinistra/destra. Spegnere il robot di pulizia e rimuovere gli oggetti estranei.