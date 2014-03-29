Robot aspirapolvere e lavapavimenti

Aspirazione o lavaggio – il nostro robot può fare entrambe

Risparmiate il tempo per le cose più belle della vita, mentre i nostri robot per la pulizia si occupano di aspirare e pulire. L'RCV 3 pulisce in modo autonomo, sistematico e completamente affidabile tutti i pavimenti duri e i rivestimenti in moquette a pelo corto, anche quando non siete in casa. Utilizzando l'app, è possibile regolare la pulizia in base alle proprie esigenze e alla propria casa. Siete voi a decidere cosa pulire e quando. Potrete impostare programmi di pulizia specifici per ogni singola stanza. Definite le zone vietate, se ci sono aree in cui il robot aspirapolvere non deve entrare. Oppure utilizzate la funzione di pulizia a punti per indirizzarlo verso i punti che necessitano di maggiore attenzione. Tutte le stanze sono mappate con una navigazione LiDAR di precisione e sensori ultrasensibili che rilevano gradini per garantire la sicurezza durante le operazioni di pulizia.



Dati tecnici