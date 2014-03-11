Spazzatrici a spinta
Addio a scopa e paletta: con le spazzatrici Kärcher sentieri, strade, ingressi e cortili si puliscono cinque volte più in fretta. L'immondizia è quindi raccolta dall'apparecchio nell'apposito contenitore. Comodità, velocità e pulizia accurata senza sforzo! Scopri tutti i modelli e trova quello giusto per te!
Vantaggi delle spazzatrici a spinta Kärcher
Facile da usare: spazzare senza sforzo, completamente senza la necessità di forza o sforzo.
Facile da riporre: la comoda superficie del gradino consente di chiudere la spazzatrice senza doversi chinare.
Flessibile e comoda: le maniglie di spinta delle spazzatrici sono regolabili in altezza e possono essere completamente ripiegate se necessario.
Rimozione facile: I contenitori dei rifiuti delle spazzatrici Kärcher possono essere rimossi con estrema facilità per essere svuotati - afferrare, sollevare, fatto! Nessun contatto con lo sporco.
S 6 Twin
S 6
S 4 Twin
S 4
Spazzole laterali per sporco umido
Le setole delle spazzole laterali per sporco umido sono tre volte più dure delle setole delle spazzole laterali standard e per questo sono indicate per raccogliere lo sporco bagnato: come le foglie morte impregnate di pioggia sul marciapiede. Queste spazzole laterali sono compatibili con i modelli S 500 to S 650.