Spazzatrici a spinta

Addio a scopa e paletta: con le spazzatrici Kärcher sentieri, strade, ingressi e cortili si puliscono cinque volte più in fretta. L'immondizia è quindi raccolta dall'apparecchio nell'apposito contenitore. Comodità, velocità e pulizia accurata senza sforzo! Scopri tutti i modelli e trova quello giusto per te!

Vantaggi delle spazzatrici a spinta Kärcher

Facile da usare: spazzare senza sforzo, completamente senza la necessità di forza o sforzo.

Facile da riporre: la comoda superficie del gradino consente di chiudere la spazzatrice senza doversi chinare.

Flessibile e comoda: le maniglie di spinta delle spazzatrici sono regolabili in altezza e possono essere completamente ripiegate se necessario.

Eccellenti prestazioni di pulizia: grazie alla potente spazzola a rullo, alle spazzole laterali e all'ampia larghezza di spazzamento, le spazzatrici spazzano senza fatica aree fino a 3000 m² in appena un'ora.
Pulizia fino all'ultimo dettaglio: le lunghe setole sulle spazzole laterali delle nostre spazzatrici manuali assicurano una pulizia accurata, anche sui bordi.
Rimozione facile: I contenitori dei rifiuti delle spazzatrici Kärcher possono essere rimossi con estrema facilità per essere svuotati - afferrare, sollevare, fatto! Nessun contatto con lo sporco.

Autonomo: i contenitori per rifiuti possono essere rimossi facilmente e sono progettati in modo tale da poter essere posizionati da soli.
Semplice e compatto: tutte le spazzatrici Kärcher possono essere riposte in modo salvaspazio con poco sforzo.

Spazzare è facile

Siamo spiacenti, cari fisioterapisti, insegnanti di yoga e produttori di cerotti termici. Ora spazzare non causerà più problemi alla schiena e sarà anche divertente. Con le nostre spazzatrici, la pulizia del cortile e della pavimentazione è resa semplice. Non è solo più facile, ma anche cinque volte più veloce che con una scopa ..

Video applicativi

Accessories push sweepers

Spazzole laterali per sporco umido

Le setole delle spazzole laterali per sporco umido sono tre volte più dure delle setole delle spazzole laterali standard e per questo sono indicate per raccogliere lo sporco bagnato: come le foglie morte impregnate di pioggia sul marciapiede. Queste spazzole laterali sono compatibili con i modelli  S 500 to S 650.