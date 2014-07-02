Pulitori a vapore e pulitori a vapore con aspirazione
Pulizia ed igiene senza detergenti I pulitori a vapore Kärcher ed i pulitori a vapore con aspirazione, puliscono in modo economico ed ecologico senza l'ausilio di detergenti. La vasta gamma di accessori li rende utilizzabili su tutte le superfici dure, i vetri e le piastrelle, fughe e perfino superfici tessili.
Pulitori a vapore con aspirazione
I pulitori a vapore con aspirazione, puliscono in modo economico ed ecologico senza l'ausilio di detergenti. La vasta gamma di accessori li rende utilizzabili su tutte le superfici dure, i vetri e le piastrelle.
I NOSTRI BEST SELLERS:
SANIFICAZIONE PROFESSIONALE CON IL VAPORE KÄRCHER
I pulitori a vapore ed i pulitori a vapore con aspirazione sono macchine collaudate per la pulizia e sanificazione in ambienti di lavoro professionali e industriali. Al fine di garantire un'igiene adeguata e combattere germi o virus dannosi, sono una soluzione di pulizia efficace e che fa risparmiare tempo grazie all'elevata temperatura di pulizia.
Durante la pulizia di pareti, pavimenti o mobili, germi, batteri e virus possono essere contrastati efficacemente con pulitori a vapore professionali. Il vapore esce dall'ugello in goccioline molto fini e, a seconda del tipo di apparecchio, ad una temperatura intorno ai 100 ° C e una pressione fino a 8 bar. L'accelerazione è di circa 170 km / h. Pertanto, il vapore raggiunge tutte le crepe o le pieghe di gomma dove difficilmente le spazzole o i panni possono raggiungere. In questo modo, le aree difficili da raggiungere possono essere pulite in modo igienico e accurato.
ELIMINA FINO AL 99,999% DI CORONAVIRUS*
Se usati correttamente, i pulitori a vapore professionali Kärcher SV (G) rimuovono fino al 99,999% dei virus inacpsulati*, come il Coronavirus o l'influenza, e il 99,99% dei comuni batteri domestici ** dalle superfici dure. Poiché attualmente i disinfettanti devono essere riservati principalmente alle cure ambulatoriali e ospedaliere, i pulitori a vapore possono dare un prezioso contributo all'igiene generale nell'uso commerciale e industriale.
* I test hanno dimostrato che con una pulizia mirata per 30 secondi al massimo livello di vapore a diretto contatto con la superficie da pulire i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus incapsulati come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) su superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).
** Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà ucciso su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore e a diretto contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae).
OFFRIAMO UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA
I Pulitori a vapore e Pulitori a vapore con aspirazione professionali Kärcher sono i migliori alleati per rimuovere rapidamente ed efficacemente ogni traccia di sporco, anche quello più ostinato. Perfetti per la pulizia e la sanificazione di tutti i tipi di superfici dure (pavimenti, piastrelle, piani di lavoro, mobili) e tessili (moquette, tappeti). I nostri pulitori a vapore sono robusti, potenti e versatili, particolarmente adatti per applicazioni in ambienti professionali e industriali, come in uffici, hotel o edifici pubblici esposti quotidianamente ad un uso intenso. Sono la scelta ottimale anche per cucine, centri benessere e in tutto il settore alimentare e sanitario.
Scopri i nostri prodotti nel dettaglio e scegli quello più adatto alle tue esigenze:
SG 4/4 è un pulitore a vapore compatto e robusto con pressione del vapore di 4 bar. Molto versatile, adatto a diverse applicazioni in ambienti professionali. Con funzione VapoHydro per una regolazione continua del vapore e sistema a doppio serbatoio per un funzionamento ininterrotto.
Pulitori a vapore con aspirazione
Pulizia a vapore e aspirazione in una sola macchiana: risparmio di tempo e risultati sorprendenti! I nostri pulitori a vapore con aspirazione sono ideali per pulire a fondo tutte le superfici sia dure che tessili. Perfetti per cucine, centri benessere e in tutto il settore alimentare e sanitario.
SGV 8/5 è un generatore di vapore con funzione aspirante, con pressione del vapore di 8 bar. Caratteristiche uniche come il certificato HACCP e la funzione autopulente, per la massima igiene.
SGV 6/5 è un generatore di vapore con funzione aspirante, con pressione del vapore di 6 bar. Vaporizza e elimina l'acqua di condensa in un unico passaggio. Molto versatile ed intuitivo.
Rimozione chewing gum
SGG 1 è un prodotto innovativo: un pulitore a vapore spallabile alimentato a batteria. Elimina completamente i residui di gomme da masticare dal suolo grazie alla forza del vapore combinata ad un detergente biodegrabile - ottenuto da estratti di cereali.
Applicazioni in ambienti professionali e industriali
Ampia gamma di accessori per una versatilità incredibile
Grazie alla combinazione con accessori specifici come bocchette, ugelli e spazzole puoi affrontare qualsiasi sfida e raggiungere prestazioni di pulizia impeccabili.
Scopri tutti gli accessori compatibili con i nostri pulitori a vapore e pulitori a vapore con aspirazione!