Pulitori a vapore e pulitori a vapore con aspirazione

Pulizia ed igiene senza detergenti I pulitori a vapore Kärcher ed i pulitori a vapore con aspirazione, puliscono in modo economico ed ecologico senza l'ausilio di detergenti. La vasta gamma di accessori li rende utilizzabili su tutte le superfici dure, i vetri e le piastrelle, fughe e perfino superfici tessili.

Kärcher Pulitori a Vapore

Pulitori a Vapore

Igieniche ed ecologiche: le pulitrici a vapore Kärcher detergono tutte le superfici dure senza ricorrere a detergenti chimici.

Kärcher Pulitori a vapore con aspirazione

Pulitori a vapore con aspirazione

I pulitori a vapore con aspirazione, puliscono in modo economico ed ecologico senza l'ausilio di detergenti. La vasta gamma di accessori li rende utilizzabili su tutte le superfici dure, i vetri e le piastrelle.

I NOSTRI BEST SELLERS:

SANIFICAZIONE PROFESSIONALE CON IL VAPORE KÄRCHER

I pulitori a vapore ed i pulitori a vapore con aspirazione sono macchine collaudate per la pulizia e sanificazione in ambienti di lavoro professionali e industriali. Al fine di garantire un'igiene adeguata e combattere germi o virus dannosi, sono una soluzione di pulizia efficace e che fa risparmiare tempo grazie all'elevata temperatura di pulizia.

Durante la pulizia di pareti, pavimenti o mobili, germi, batteri e virus possono essere contrastati efficacemente con pulitori a vapore professionali. Il vapore esce dall'ugello in goccioline molto fini e, a seconda del tipo di apparecchio, ad una temperatura intorno ai 100 ° C e una pressione fino a 8 bar. L'accelerazione è di circa 170 km / h. Pertanto, il vapore raggiunge tutte le crepe o le pieghe di gomma dove difficilmente le spazzole o i panni possono raggiungere. In questo modo, le aree difficili da raggiungere possono essere pulite in modo igienico e accurato.

ELIMINA FINO AL 99,999% DI CORONAVIRUS*

Se usati correttamente, i pulitori a vapore professionali Kärcher SV (G) rimuovono fino al 99,999% dei virus inacpsulati*, come il Coronavirus o l'influenza, e il 99,99% dei comuni batteri domestici ** dalle superfici dure. Poiché attualmente i disinfettanti devono essere riservati principalmente alle cure ambulatoriali e ospedaliere, i pulitori a vapore possono dare un prezioso contributo all'igiene generale nell'uso commerciale e industriale.

* I test hanno dimostrato che con una pulizia mirata per 30 secondi al massimo livello di vapore a diretto contatto con la superficie da pulire i pulitori a vapore Kärcher eliminano il 99,999% dei virus incapsulati come il Coronavirus o l'influenza (escluso il virus dell'epatite-B) su superfici lisce comuni domestiche (germe di prova: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).

** Quando si pulisce a fondo con il pulitore a vapore Kärcher, il 99,99% di tutti i batteri domestici comuni verrà ucciso su superfici dure comuni domestiche e lisce, a condizione che la velocità di pulizia sia di 30 cm/s al massimo livello di vapore e a diretto contatto con la superficie da pulire (germe di prova: Enterococcus hirae).

99,999%

OFFRIAMO UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

I Pulitori a vapore e Pulitori a vapore con aspirazione professionali Kärcher sono i migliori alleati per rimuovere rapidamente ed efficacemente ogni traccia di sporco, anche quello più ostinato. Perfetti per la pulizia e la sanificazione di tutti i tipi di superfici dure (pavimenti, piastrelle, piani di lavoro, mobili) e tessili (moquette, tappeti). I nostri pulitori a vapore sono robusti, potenti e versatili, particolarmente adatti per applicazioni in ambienti professionali e industriali, come in uffici, hotel o edifici pubblici esposti quotidianamente ad un uso intenso. Sono la scelta ottimale anche per cucine, centri benessere e in tutto il settore alimentare e sanitario. 

Scopri i nostri prodotti nel dettaglio e scegli quello più adatto alle tue esigenze:

Pulitori a vapore

Il vapore Kärcher consente una pulizia igienica ed ecologia di tutte le superfici, senza ricorrere a detergenti chimici.

SG 4/4 è un pulitore a vapore compatto e robusto con pressione del vapore di 4 bar. Molto versatile, adatto a diverse applicazioni in ambienti professionali. Con funzione VapoHydro per una regolazione continua del vapore e sistema a doppio serbatoio per un funzionamento ininterrotto.

SG 4/4

Pulitori a vapore con aspirazione

Pulizia a vapore e aspirazione in una sola macchiana: risparmio di tempo e risultati sorprendenti! I nostri pulitori a vapore con aspirazione sono ideali per pulire a fondo tutte le superfici sia dure che tessili. Perfetti per cucine, centri benessere e in tutto il settore alimentare e sanitario.

SGV 8/5 è un generatore di vapore con funzione aspirante, con pressione del vapore di 8 bar. Caratteristiche uniche come il certificato HACCP e la funzione autopulente, per la massima igiene.

SGV 6/5 è un generatore di vapore con funzione aspirante, con pressione del vapore di 6 bar. Vaporizza e elimina l'acqua di condensa in un unico passaggio. Molto versatile ed intuitivo.

SGV 8/5

Rimozione chewing gum

SGG 1 è un prodotto innovativo: un pulitore a vapore spallabile alimentato a batteria. Elimina completamente i residui di gomme da masticare dal suolo grazie alla forza del vapore combinata ad un detergente biodegrabile - ottenuto da estratti di cereali.

SGG 1

Applicazioni in ambienti professionali e industriali

ospedali
Ospedali
hotel
Hotel
SPA
SPA e centri benessere
agricoltura
Agricoltura
supermercati
Supermercati
cucine industriali
Cucine industriali
industria alimentare
Industria alimentare
industrie
Industrie
Servizi pubblici
Servizi pubblici

Ampia gamma di accessori per una versatilità incredibile

Grazie alla combinazione con accessori specifici come bocchette, ugelli e spazzole puoi affrontare qualsiasi sfida e raggiungere prestazioni di pulizia impeccabili.

Scopri tutti gli accessori compatibili con i nostri pulitori a vapore e pulitori a vapore con aspirazione!

