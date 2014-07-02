Pulitori a vapore e pulitori a vapore con aspirazione

I pulitori a vapore ed i pulitori a vapore con aspirazione sono macchine collaudate per la pulizia e sanificazione in ambienti di lavoro professionali e industriali. Al fine di garantire un'igiene adeguata e combattere germi o virus dannosi, sono una soluzione di pulizia efficace e che fa risparmiare tempo grazie all'elevata temperatura di pulizia.

Durante la pulizia di pareti, pavimenti o mobili, germi, batteri e virus possono essere contrastati efficacemente con pulitori a vapore professionali. Il vapore esce dall'ugello in goccioline molto fini e, a seconda del tipo di apparecchio, ad una temperatura intorno ai 100 ° C e una pressione fino a 8 bar. L'accelerazione è di circa 170 km / h. Pertanto, il vapore raggiunge tutte le crepe o le pieghe di gomma dove difficilmente le spazzole o i panni possono raggiungere. In questo modo, le aree difficili da raggiungere possono essere pulite in modo igienico e accurato.